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Concentram-se pessoas em frente ao bar Le Constellation ao toque dos sinos
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Vídeo. Suíça cumpre minuto de silêncio pelas vítimas do incêndio em Crans-Montana

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Suíça fez um minuto de silêncio pelas 40 vítimas do incêndio num bar em Crans-Montana. Os munícipes deixaram flores num memorial improvisado.

Às 14:00, hora local - menos uma hora em Lisboa - um minuto de silêncio nacional interrompeu por instantes a vida normal, com sinos a tocar nas igrejas e bandeiras colocadas a meia haste para homenagear as 40 vítimas.

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Em Crans-Montana, residentes e visitantes reuniram-se na neve junto ao Centre de Congrès Le Régent, que encheu rapidamente. Outros acompanharam a cerimónia em ecrãs gigantes montados na Place du Scandia. Flores e velas foram colocadas junto ao bar Le Constellation em ruínas, agora um memorial improvisado.

As autoridades disseram que 116 pessoas ficaram feridas no incêndio. Os investigadores continuam a apurar as causas, enquanto os serviços locais se concentram em apoiar famílias e sobreviventes numa estância ainda em choque.

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