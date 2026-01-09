Vídeo. Suíça cumpre minuto de silêncio pelas vítimas do incêndio em Crans-Montana

Às 14:00, hora local - menos uma hora em Lisboa - um minuto de silêncio nacional interrompeu por instantes a vida normal, com sinos a tocar nas igrejas e bandeiras colocadas a meia haste para homenagear as 40 vítimas.
Em Crans-Montana, residentes e visitantes reuniram-se na neve junto ao Centre de Congrès Le Régent, que encheu rapidamente. Outros acompanharam a cerimónia em ecrãs gigantes montados na Place du Scandia. Flores e velas foram colocadas junto ao bar Le Constellation em ruínas, agora um memorial improvisado.
As autoridades disseram que 116 pessoas ficaram feridas no incêndio. Os investigadores continuam a apurar as causas, enquanto os serviços locais se concentram em apoiar famílias e sobreviventes numa estância ainda em choque.