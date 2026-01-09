Dono do bar onde morreram 40 pessoas na Suíça em prisão preventiva

O dono do bar suíço onde 40 pessoas morreram num incêndio na véspera de Ano Novo, Jacques Moretti, foi preso devido ao risco potencial de fuga, informaram várias agências internacionais na sexta-feira.

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A polícia de Valais recusou-se a comentar, embora as autoridades suíças tenham anunciado anteriormente a abertura de uma investigação criminal contra os dois proprietários do estabelecimento, os cidadãos franceses Jacques e Jessica Moretti.

Ambos são suspeitos de homicídio involuntário, lesões corporais involuntárias e incêndio involuntário, de acordo com o procurador-geral da região de Valais.

Nos seus primeiros comentários públicos desde o incêndio, os Moretti disseram na terça-feira que estavam «devastados e oprimidos pela dor» e prometeram «total cooperação» com os investigadores.

O casal chegara esta sexta-feira ao gabinete do procurador público de Valais, em Sion, para ser interrogado como parte da investigação sobre o incêndio.

Jacques e Jessica Moretti, donos do bar onde ocorreu o incêndio. Alessandro della Valle/ KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

A prisão de Moretti ocorreu no mesmo dia em que a Suíça realizou um minuto de silêncio em todo o país para lembrar as vítimas do incêndio no bar La Constellation, na estância de esqui de Crans-Montana.

O silêncio foi seguido pelo toque dos sinos das igrejas em todo o país durante cinco minutos, no início de um dia nacional de luto.

"Devemos às pessoas afetadas, às suas famílias e entes queridos respeito, lembrança e a obrigação de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que tal catástrofe não volte a acontecer", escreveu o presidente suíço Guy Parmelin numa carta aberta na sexta-feira.

Parmelin recordou ainda aqueles "que tiveram a sorte de sobreviver ao incêndio, mas que agora estão apenas no início de um longo caminho para a recuperação".

O presidente suíço Guy Parmelin escreve num livro de condolências em Martigny, 9 de janeiro de 2026 AP Photo

Os investigadores disseram acreditar que as velas sobre as garrafas de champanhe iniciaram o incêndio no bar Le Constellation quando se aproximaram demasiado do teto.

As autoridades estão a investigar se a insonorização do teto está em conformidade com os regulamentos e se é permitido utilizar velas no bar.

No início desta semana, verificou-se que as inspeções de segurança contra incêndios não eram realizadas desde 2019.

De acordo com os regulamentos regionais, todos os edifícios no cantão de Valais que são "acessíveis ao público" devem ser submetidos a uma inspeção anual de segurança contra incêndios.

A gravidade das queimaduras dificultou a identificação de algumas vítimas, obrigando as famílias a fornecer às autoridades amostras de ADN. A polícia disse que muitas das vítimas eram adolescentes ou tinham, no máximo, 20 anos.

Uma vítima com as mãos queimadas e familiares assistem à cerimónia oficial de comemoração das vítimas do incêndio num bar em Martigny, 9 de janeiro de 2026 AP Photo

Convidados internacionais

Representantes de 37 países, bem como da UE, foram convidados para a comemoração de sexta-feira, informou o Departamento Federal de Relações Exteriores da Suíça (FDFA).

Itália foi representada pelo presidente Sergio Mattarella e o presidente de França, Emmanuel Macron, também esteve presente.

O Luxemburgo foi representado pelo antigo Grão-Duque Henri, a Bélgica pelo primeiro-ministro Bart De Wever e a Sérvia pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Marko Đurić.

O antigo Grão-Duque do Luxemburgo Henri e o Presidente francês Emmanuel Macron durante a cerimónia comemorativa em Martigny, 9 de janeiro de 2026 AP Photo

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também marcou presença.

O Conselho Federal da Suíça foi representado pelo presidente Guy Parmelin, pelo chanceler federal Viktor Rossi e por outros ministros.

Todo o Conselho de Estado do Valais também esteve presente.