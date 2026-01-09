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Europa fará "tudo o que estiver ao seu alcance" para apoiar a Síria, diz von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho, António Costa, e o presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, em Damasco, 9 de janeiro de 2026
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho, António Costa, e o presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, em Damasco, 9 de janeiro de 2026 Direitos de autor  European Commission/European Union
Direitos de autor European Commission/European Union
De Euronews
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A chefe do executivo da UE prometeu o total apoio do bloco à recuperação da Síria, depois de se ter encontrado com o presidente interino Ahmed al-Sharaa em Damasco, na sexta-feira.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu na sexta-feira que a Europa prestará o máximo apoio à recuperação e reconstrução da Síria, depois de se ter encontrado com o presidente interino Ahmed al-Sharaa em Damasco.

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"A Europa fará tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar a recuperação e a reconstrução da Síria", escreveu von der Leyen na rede social X.

Von der Leyen tornou-se no primeiro alto funcionário da União Europeia (UE) a visitar a Síria - juntamente com o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa - desde a queda de Bashar al-Assad em dezembro de 2024.

Segundo um comunicado da presidência síria, as conversações incidiram sobre a cooperação em matéria de reconstrução, questões humanitárias e a situação dos refugiados na Europa.

A UE e a Jordânia vão continuar a trabalhar em conjunto para apoiar uma transição pacífica e inclusiva, liderada pela Síria e detida por este país", afirmou a presidência síria numa declaração conjunta emitida na quinta-feira, antes da visita de Damasco.

A Síria está a tentar traçar um novo rumo depois de anos de guerra que começaram com a repressão violenta de al-Assad às manifestações pró-democracia em 2011.

Al-Sharaa, que está a trabalhar para estabelecer o controlo do Estado em todo o país, enfrenta pressões para proteger os numerosos grupos minoritários da Síria, incluindo os curdos. A visita dos funcionários da UE ocorreu num momento em que dias de combates mortais entre as tropas governamentais e as forças curdas abalaram Alepo, no norte da Síria.

Vários funcionários da UE visitaram a Síria desde que as forças de al-Sharaa depuseram al-Assad, numa ofensiva relâmpago que surpreendeu o país, há mais de um ano.

A então ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, e o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, deslocaram-se a Damasco em janeiro, em representação do bloco de 27 membros.

A comissária europeia para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, visitou o país a 17 de janeiro, tornando-se na primeira comissária a visitar a Síria pós-Al-Assad.

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A UE levantou totalmente as sanções económicas contra a Síria em maio de 2025, depois de ter inicialmente suspendido as principais sanções em fevereiro. As sanções tinham sido impostas em 2011.

Na 9.ª Conferência de Bruxelas, em março, a UE e os seus parceiros prometeram 5,8 mil milhões de euros de ajuda à Síria e aos países vizinhos. O bloco comprometeu-se especificamente a conceder cerca de 2,5 mil milhões de euros para 2025 e 2026.

Von der Leyen e Costa visitam também o Líbano na sexta-feira, no âmbito de uma digressão regional.

Outras fontes • AFP

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