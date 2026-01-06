Israel diz que Irão está a planear o assassinato de al-Sharaa na Síria

Os serviços secretos militares israelitas alertaram para o facto de o Irão estar a planear o assassinato do presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, numa altura em que os responsáveis sírios e israelitas se preparam para retomar as conversações mediadas pelos EUA em Paris, na terça-feira, com o objetivo de chegar a um acordo de segurança.

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De acordo com a avaliação dos militares israelitas, al-Sharaa enfrenta ameaças do Irão e de outros actores hostis.

Os oficiais da defesa israelita acreditam que Teerão considera que al-Sharaa enfraquece a sua rede de influência em toda a região, noticiaram os meios de comunicação social israelitas citando fontes militares.

As autoridades sírias não responderam publicamente à avaliação dos serviços secretos israelitas sobre um plano de assassinato iraniano anunciado na segunda-feira.

No entanto, o Ministério do Interior sírio desmentiu no fim de semana outros rumores sobre uma alegada tentativa de assassinato de al-Sharaa, classificando essas alegações de "completamente falsas" e alertando para a possibilidade de falsificação de documentos atribuídos a fontes oficiais.

Al-Sharaa já sobreviveu a múltiplas tentativas de assassinato desde a destituição do ditador sírio de longa data Bashar al-Assad, numa ofensiva relâmpago das suas forças que levou ao colapso do regime de Damasco.

Em novembro de 2025, as autoridades sírias frustraram dois planos de assassinato por parte do grupo jihadista Estado Islâmico contra o atual líder sírio.

O enviado dos EUA, Tom Barrack, também alertou para os riscos de vida de al-Sharaa decorrentes das suas relações cada vez mais estreitas com o Ocidente.

Al-Sharaa foi visto no centro de Damasco na segunda-feira à noite, a fazer compras em lojas locais no bairro de Mazzeh, enquanto usava as novas notas sírias - geralmente entendidas como um sinal de que continua vivo e bem de saúde.

Círculo íntimo de Assad envia milhões para os rebeldes

O aviso surgiu no meio de informações segundo as quais os antigos generais e aliados de Bashar al-Assad, também exilados em Moscovo, têm canalizado milhões de dólares para recrutar potenciais combatentes na Síria, numa aparente conspiração para a insurreição.

O antigo chefe dos serviços secretos militares de Assad, o major-general Kamal Hassan, e o primo bilionário do ditador deposto, Rami Makhlouf, estão a dirigir operações concorrentes para criar milícias entre a minoria alauíta da Síria a partir do seu exílio russo, de acordo com uma investigação da Reuters de dezembro de 2025.

Uma investigação separada do New York Times revelou que Makhlouf está a trabalhar em estreita colaboração com Suhail al-Hassan, um antigo comandante das forças especiais conhecido como "o Tigre", que está a coordenar os esforços de recrutamento.

ARQUIVO: Um homem segura uma fotografia de Bashar al-Assad e dos seus irmãos Maher e Bassel que diz: "Se Deus te faz triunfar, ninguém te pode derrotar", em Damasco, 25 de março de 2011 Hussein Malla/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

As duas redes rivais afirmam financiar entre 12.000 e 54.000 combatentes, injetando entre 1,2 e 6 milhões de dólares no esforço, embora os números tenham sido amplamente contestados.

Ambas disputam o controlo de 14 centros de comando subterrâneos construídos ao longo da costa durante o regime de Assad, que contêm armas e equipamento.

Diz-se que a presença dos militantes se estende pelas províncias costeiras sírias de Latakia, Tartous, Homs e Hama, bem como por partes do Líbano.

Maher al-Assad, irmão do antigo presidente, que comandou uma divisão de elite e permanece em Moscovo, não forneceu financiamento nem deu ordens, segundo fontes próximas da família.

De onde vem o dinheiro?

Makhlouf construiu uma enorme fortuna, avaliada entre 5 e 10 mil milhões de dólares, controlando as redes de telecomunicações, bancárias, imobiliárias e de contrabando da Síria, antes de se desentender com Bashar al-Assad, em 2020.

Hassan enriqueceu através de operações dos serviços secretos militares, incluindo extorsão, pilhagem e empresas de fachada registadas em nome da mulher e da filha.

No entanto, muitos dos membros da família e leais de Bashar al-Assad acumularam uma riqueza considerável com a venda de captagon, uma anfetamina sintética que se tornou um dos principais meios de financiamento do esforço de guerra depois de Damasco ter sido sujeito a sanções internacionais.

Tanto Maher al-Assad como "O Tigre" desempenharam um papel fundamental na produção e distribuição pelo antigo regime da droga apelidada de "coragem química", cujo fabrico custa cêntimos, mas que é vendida entre 5 e 25 dólares por comprimido em toda a região.

A família de Assad e o seu círculo íntimo ganharam cerca de 2,4 mil milhões de dólares por ano no pico da produção e venda de captagon, de acordo com dados do New Lines Institute.

Os ganhos totais do regime com este comércio, que se industrializou por volta de 2018-2019, continuam a ser difíceis de calcular com precisão.

Membros das forças de segurança sírias inspeccionam um laboratório onde eram fabricados comprimidos de captagon antes da queda do governo de Bashar al-Assad, nos arredores de Damasco, 7 de janeiro de 2025 AP Photo

Após a tomada de posse da Al-Sharaa, o novo governo de Damasco envidou esforços significativos para desmantelar as redes de drogas ilícitas, tendo as apreensões de captagon nos últimos meses atingido um mínimo histórico.

No entanto, parte da produção e do comércio ainda persiste, principalmente ligada aos leais de Assad com ligações ao Hezbollah no vizinho Líbano.

Em março de 2025, os apoiantes do antigo líder sírio tentaram lançar ataques contra patrulhas em Tartous e Latakia. Os ministérios sírios do Interior e da Defesa neutralizaram a rebelião em 24 horas, matando e prendendo dezenas de pessoas. As investigações registaram 1 426 mortes de civis e militares durante esse período.

Ahmed al-Shami, governador de Tartous, disse que as autoridades sírias estão cientes dos planos e confiantes de que podem ser frustrados.

Tanto Assad como o Hezbollah têm sido apoiados pelo Irão e são considerados como principais representantes regionais do regime de Teerão.

As "Forças Tigre" de Suhail al-Hassan trabalharam ao lado do Hezbollah e das milícias iranianas durante a guerra civil síria, mas foram apoiadas principalmente pelo Kremlin, que interveio na Síria em nome de Assad.

Makhlouf, aliado de Assad que se tornou rival hostil, fundou e financiou a "Associação Al-Bustan", uma instituição de caridade que trabalhava com o Irão para permitir a sua infiltração na Síria e ajudava a estabelecer centros nas zonas costeiras.

Autoridades israelitas e sírias voltam a reunir-se

Entretanto, funcionários da Síria e de Israel vão retomar as negociações em Paris, na esperança de chegarem a um acordo de segurança para desanuviar as tensões entre os dois países, informaram as autoridades na segunda-feira.

De acordo com informações citando funcionários sírios, o principal objetivo de Damasco nas conversações é reativar um acordo de retirada de 1974 que estabeleceu uma zona tampão patrulhada pela ONU no sul da Síria e garantir a retirada das forças israelitas, que tomaram o controlo dessa zona tampão há mais de um ano.

Israel e a Síria encontram-se num estado de guerra técnica desde 1948. Israel apoderou-se dos Montes Golã da Síria na guerra de 1967 e anexou o território em 1981, uma ação não reconhecida internacionalmente.

Al-Sharaa, anteriormente conhecido pelo seu nome de guerra Abu Mohammad al-Julani, dirigia o Hayat Tahrir al-Sham, uma organização afiliada da Al-Qaeda designada como organização terrorista pelos EUA e pela ONU.

No entanto, deu uma reviravolta durante a guerra civil síria, cortando os laços com a Al-Qaeda em 2016 e voltando-se para o objetivo mais pragmático da revolução síria.