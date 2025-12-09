Vídeo. Síria assinala um ano do derrube de Assad em todo o país

Sírios assinalaram esta segunda-feira o primeiro aniversário da destituição do antigo presidente Bashar Assad, com concentrações públicas em várias cidades.
Participantes nas celebrações agitaram a nova bandeira verde do país, antes usada por grupos da oposição, enquanto responsáveis e líderes comunitários falaram dos esforços em curso para reconstruir as instituições do Estado e restabelecer as relações internacionais.
Milhares assistiram mais tarde a um desfile militar, onde o presidente interino Ahmed al-Sharaa proferiu um discurso para assinalar a queda do regime de Assad.