Fogo de artifício e luzes iluminam o céu, pessoas enchem a Praça do Relógio em Homs, Síria ocidental, seg., 8 dez. 2025, marcando o 1.º aniversário do derrube de
No Comment

Vídeo. Síria assinala um ano do derrube de Assad em todo o país

Últimas notícias:

Concentrações em todo o território sírio assinalam o primeiro aniversário da destituição de Bashar al-Assad.

Sírios assinalaram esta segunda-feira o primeiro aniversário da destituição do antigo presidente Bashar Assad, com concentrações públicas em várias cidades.

Participantes nas celebrações agitaram a nova bandeira verde do país, antes usada por grupos da oposição, enquanto responsáveis e líderes comunitários falaram dos esforços em curso para reconstruir as instituições do Estado e restabelecer as relações internacionais.

Milhares assistiram mais tarde a um desfile militar, onde o presidente interino Ahmed al-Sharaa proferiu um discurso para assinalar a queda do regime de Assad.

