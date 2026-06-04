O aiatolá Mojtaba Khamenei, do Irão, fez uma declaração inesperada sobre a vitória iraniana na guerra com os EUA em Israel, afirmando que “o inimigo malvado foi derrotado no confronto com as forças armadas do Irão”.

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Numa declaração divulgada pela agência noticiosa Fars na quinta-feira, Khamenei afirmou: “Digo à querida nação iraniana que o inimigo malicioso, tendo sido derrotado no confronto com os vossos bravos filhos nas forças armadas, está agora a sofrer uma humilhação profunda e significativa, tanto no campo de batalha militar como na arena pública, e está agora a recorrer a artimanhas.”

A declaração inesperada de Khamenei pode indicar que um acordo de paz está para breve, e que o aiatola está a preparar a nação iraniana para o mesmo, apelando, ao mesmo tempo, à sua unidade.

"O sistema de dominação que, há quase 80 anos, criou uma guarnição chamada Israel não aceita a existência de um Irão forte e independente, dotado de várias vantagens, na fronteira oriental da geografia falsa e fictícia do 'Grande Israel', a leste do rio Eufrates", advertiu o aiatola num comunicado.

Khamenei não aparece em público desde o início da guerra. Vários órgãos de comunicação social norte-americanos noticiaram, citando responsáveis iranianos, que o aiatola terá sofrido ferimentos graves nos ataques, tendo sido submetido a várias cirurgias. Segundo a mesma fonte, Khamenei terá dificuldades em falar devido a queimaduras graves.

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que este ficou "provavelmente desfigurado". O Irão não confirmou esta informação. Desde que assumiu funções, Khamenei tem comunicado apenas por escrito.

No comunicado escrito de quarta-feira, Khamenei afirmou que "o inimigo concentrou os seus esforços numa guerra híbrida em duas áreas: a resiliência do povo e a criação de erros nos cálculos dos responsáveis do país".

"Após o Irão ter conseguido repelir o inimigo, que foi derrotado no campo de batalha, este procura agora minar a resiliência do povo iraniano e semear a discórdia", alertou o líder supremo iraniano à população.

"Todos devem neutralizar os planos sinistros do inimigo com firmeza e vigilância, preservando a unidade e a coesão, mantendo a confiança mútua e evitando repetir a narrativa do inimigo", acrescentou.

Khamenei apelou ainda aos responsáveis iranianos para que apoiem estes princípios, avisando-os de que "qualquer ação que conduza ao pessimismo ou ao desencorajamento do público deve ser encarada como uma forma de ajudar o inimigo, de ajudar contra este país e a sua população".

Estados Unidos: Trump diz que gostaria de se encontrar com Khamenei

Numa série de revelações surpreendentes, Trump afirmou numa entrevista, na terça-feira, que o novo aiatolá estava envolvido nas negociações com os Estados Unidos e que os dois "se estavam a dar bastante bem".

"Ainda não tive o privilégio de o conhecer", disse o presidente dos EUA ao New York Post. "Se acreditarmos nas histórias, faltam-lhe muitas partes diferentes".

"Ele está envolvido, absolutamente. Sim, penso que têm muito respeito por ele", afirmou Trump no podcast Pod Force One.

"Dizem que é ele quem dá a aprovação, porque tem sido assim há muito, muito tempo. O pai e depois ele, presumo que seja uma sucessão. Mas parece que nos estamos a dar bastante bem".

Trump acrescentou que estava disposto a encontrar-se com o mais jovem Khamenei, dependendo do resultado das conversações em curso.

"Sim, gostaria de o conhecer. Gostaria de conhecer toda a gente. Gostava de o conhecer e provavelmente vamos encontrar-nos a certa altura, dependendo de como tudo correr".

No passado, Trump classificou Mojtaba Khamenei como um "peso leve" e uma escolha "inaceitável" para liderar a República Islâmica.

Khamenei foi escolhido como terceiro líder supremo da República Islâmica pela Assembleia de Peritos, o painel de clérigos xiitas responsável, segundo a lei iraniana, por esta nomeação, cerca de dez dias depois da morte do pai.

Após o anúncio, Trump afirmou que estava "descontente" e "desapontado", acrescentando: "Não estou a passar por tudo isto para acabar com outro Khamenei".