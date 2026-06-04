Rússia assinala 50.º aniversário de Alexei Navalny

Nas principais cidades, realizaram-se manifestações espontâneas em memória do principal opositor de Vladimir Putin, falecido a 16 de fevereiro de 2024 numa colónia penitenciária.
Nas maiores cidades da Rússia realizaram-se manifestações espontâneas em memória de Alexei Navalny. A 4 de junho, o líder da oposição russa, falecido numa colónia penal, teria completado 50 anos.
Em Moscovo, dezenas de pessoas, incluindo os pais de Alexei, depositaram flores no seu túmulo no cemitério de Borisov. Também foram vistos no local os pais do seu companheiro de luta, Ilya Yashin.
Rapidamente, o túmulo ficou coberto por uma profusão de flores. Alguém colocou um balão vermelho em forma de coração com a mensagem "Alexei, nós amamos-te". Outro colocou uma fotografia sua em criança e deixou um bilhete: "Lesha, lembramo-nos de ti e sentimos muito a tua falta. São Petersburgo". Um coro de cantores realizou uma cerimónia fúnebre.
Havia agentes da polícia de serviço junto ao cemitério, e os agentes de segurança revistavam aleatoriamente as pessoas que iam entrando. Até ao momento, não há relatos de detenções.
Em São Petersburgo, as pessoas levaram flores até à Pedra de Solovetsky, na Praça Troitskaya, e ao Monumento às Vítimas das Repressões Políticas, na Margem de Voskresenskaya. Segundo as informações disponíveis, na capital do norte, a polícia não retirou as flores colocadas nem deteve ninguém.
Já em Ecaterimburgo, a ação em memória de Navalny decorreu junto ao memorial às vítimas das repressões políticas "Máscara do Luto", na estrada Novo-Moskovsky. No local, encontravam-se vários agentes da polícia de serviço.
E, em Ufa, foram verificados os documentos de um homem que depositou flores e uma fotografia de Navalny no memorial às vítimas de repressões políticas, no parque do 50.º Aniversário da Vitória. Este foi afastado do memorial, acompanhado por um agente da polícia. As flores e a fotografia foram removidas alguns minutos depois.
Ações semelhantes decorreram em Perm, Tambov e Tver.
Foram anunciadas ações de homenagem em dezenas de cidades por todo o mundo.
No dia do seu 50.º aniversário, os colaboradores de Alexei Navalny reuniram num único site as suas investigações, textos, fotografias, vídeos, transmissões, publicações, entrevistas, documentos e muito mais.
Por ocasião do 50.º aniversário de Alexei Navalny, as suas memórias, intituladas "Patriota", foram lançadas em formato de audiolivro, revelou a viúva do político, Yulia Navalny.
Conhecido como um dos mais ferozes opositores do presidente russo Vladimir Putin, Alexei Navalny faleceu a 16 de fevereiro de 2024 na colónia penitenciária n.º 3 "Lobo Polar", no distrito autónomo de Yamalo-Nenets.
Mais tarde, jornalistas de investigação descobriram que o político foi envenenado com epibatidina, um veneno altamente tóxico. Laboratórios do Reino Unido, da Suécia, de França, da Alemanha e dos Países Baixos encontraram epibatidina em amostras biológicas que a família levou consigo após a morte de Navalny.
Vários componentes que poderiam ter sido utilizados para sintetizar esta epibatidina foram importados para a Rússia por uma "filial" da empresa alemã abcr Chemie GmbH, escreveu o The Insider na sua investigação.