Rússia assinala 50.º aniversário de Alexei Navalny

Nas maiores cidades da Rússia realizaram-se manifestações espontâneas em memória de Alexei Navalny. A 4 de junho, o líder da oposição russa, falecido numa colónia penal, teria completado 50 anos.

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Em Moscovo, dezenas de pessoas, incluindo os pais de Alexei, depositaram flores no seu túmulo no cemitério de Borisov. Também foram vistos no local os pais do seu companheiro de luta, Ilya Yashin.

Rapidamente, o túmulo ficou coberto por uma profusão de flores. Alguém colocou um balão vermelho em forma de coração com a mensagem "Alexei, nós amamos-te". Outro colocou uma fotografia sua em criança e deixou um bilhete: "Lesha, lembramo-nos de ti e sentimos muito a tua falta. São Petersburgo". Um coro de cantores realizou uma cerimónia fúnebre.

Hoje é o dia em que recordamos o Alexei, porque hoje ele teria completado 50 anos. Mas, sabem, ele foi assassinado a 16 de fevereiro de 2024. É claro que hoje imaginamos como teríamos celebrado este aniversário, como nos teríamos reunido com toda a família, a brincar e a rir. Todos juntos e felizes... Lyudmila Navalnaya Mãe de Alexei Navalny

Havia agentes da polícia de serviço junto ao cemitério, e os agentes de segurança revistavam aleatoriamente as pessoas que iam entrando. Até ao momento, não há relatos de detenções.

Eu próprio sou da República de Komi e mudei-me para cá. Lembro-me perfeitamente daqueles dias em que se realizavam marchas e comícios; também na nossa cidade havia manifestações de grande dimensão. E sentia uma energia incrível a emanar do Alexei. Ele era, de facto, aquele tipo de pessoa que motivava as pessoas, unia o povo, ajudava-o e apoiava-o... Andrei Estudante, 21 anos

Hoje vim aqui para prestar homenagem a uma pessoa no dia do seu 50.º aniversário. Infelizmente, já se passaram quase dois anos e meio desde que ele nos deixou fisicamente. Mas uma pessoa permanece viva enquanto a memória dela e das suas ações permanecer viva Mikhail Especialista em TI, 24 anos

Em São Petersburgo, as pessoas levaram flores até à Pedra de Solovetsky, na Praça Troitskaya, e ao Monumento às Vítimas das Repressões Políticas, na Margem de Voskresenskaya. Segundo as informações disponíveis, na capital do norte, a polícia não retirou as flores colocadas nem deteve ninguém.

Já em Ecaterimburgo, a ação em memória de Navalny decorreu junto ao memorial às vítimas das repressões políticas "Máscara do Luto", na estrada Novo-Moskovsky. No local, encontravam-se vários agentes da polícia de serviço.

E, em Ufa, foram verificados os documentos de um homem que depositou flores e uma fotografia de Navalny no memorial às vítimas de repressões políticas, no parque do 50.º Aniversário da Vitória. Este foi afastado do memorial, acompanhado por um agente da polícia. As flores e a fotografia foram removidas alguns minutos depois.

Ações semelhantes decorreram em Perm, Tambov e Tver.

Foram anunciadas ações de homenagem em dezenas de cidades por todo o mundo.

No dia do seu 50.º aniversário, os colaboradores de Alexei Navalny reuniram num único site as suas investigações, textos, fotografias, vídeos, transmissões, publicações, entrevistas, documentos e muito mais.

Por ocasião do 50.º aniversário de Alexei Navalny, as suas memórias, intituladas "Patriota", foram lançadas em formato de audiolivro, revelou a viúva do político, Yulia Navalny.

Esforcei-me muito para pensar em algo especial para vocês. E eis que surgiu este presente para todos: este ano, criámos um audiolivro das memórias do Alexei, intitulado "Patriota". É lido por pessoas incríveis, que vos são próximas e para quem a memória dele é muito querida. Cada uma delas partilhou um pedaço da sua vida com ele Yulia Navalny Viúva

Conhecido como um dos mais ferozes opositores do presidente russo Vladimir Putin, Alexei Navalny faleceu a 16 de fevereiro de 2024 na colónia penitenciária n.º 3 "Lobo Polar", no distrito autónomo de Yamalo-Nenets.

Mais tarde, jornalistas de investigação descobriram que o político foi envenenado com epibatidina, um veneno altamente tóxico. Laboratórios do Reino Unido, da Suécia, de França, da Alemanha e dos Países Baixos encontraram epibatidina em amostras biológicas que a família levou consigo após a morte de Navalny.

Vários componentes que poderiam ter sido utilizados para sintetizar esta epibatidina foram importados para a Rússia por uma "filial" da empresa alemã abcr Chemie GmbH, escreveu o The Insider na sua investigação.