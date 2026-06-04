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Manifestantes em confrontos com agentes da polícia que bloqueiam uma rua durante um protesto em Tirana
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Vídeo. Albânia: quarto dia de protestos por estância ligada a Trump

Últimas notícias:

Em Tirana, no quarto dia consecutivo de protestos, manifestantes envolveram-se em confrontos com a polícia em 3 de junho devido a um projeto de resort de luxo ligado à família Trump.

A polícia utilizou canhões de água depois de manifestantes terem ultrapassado um cordão de segurança junto a edifícios governamentais e exigido o cancelamento do projeto. Os participantes empunhavam cartazes com a mensagem "Tirem as mãos de Narta" e pediam a demissão dos responsáveis que apoiam o plano.

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O projeto, associado a Jared Kushner, genro de Donald Trump, e à sua sociedade de investimento Affinity Partners, incide sobre a lagoa de Narta, na costa adriática da Albânia, uma zona reconhecida pela sua importância ecológica e pelos habitats de vida selvagem, ligação que tem intensificado a indignação pública.

O governo albanês defende que o investimento poderá transformar o setor turístico do país e apoiar as suas aspirações a uma integração mais estreita na União Europeia. O empreendimento prevê um resort na zona da lagoa de Narta e um projeto separado na ilha de Sazan, antiga base militar.

Organizações ambientalistas alertam que as obras poderão prolongar-se entre 10 e 15 anos e implicar vastos trabalhos de infraestruturas, incluindo cerca de 10 000 quartos de hotel. Ativistas afirmam que a dimensão do projeto arrisca alterar de forma permanente uma das zonas costeiras mais sensíveis da Albânia e se transformou num símbolo de preocupações mais amplas sobre desenvolvimento e proteção ambiental.

O empreendimento tem sido associado a Jared Kushner, genro de Donald Trump, cuja sociedade de investimento Affinity Partners apoia os projetos de resort, ligação que tem alimentado ainda mais a indignação pública na Albânia.

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