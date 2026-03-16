Vídeo. Emirados Árabes Unidos: incidente com drone provoca fogo perto do aeroporto do Dubai

Um incidente envolvendo um drone provocou um incêndio nas imediações do Aeroporto Internacional do Dubai, lançando chamas e fumo denso no ar numa altura em que as tensões na região continuam a aumentar.
Chamas e fumo espesso foram vistos a erguer-se junto ao Aeroporto Internacional do Dubai, depois de as autoridades terem indicado que estavam a lidar com um incêndio provocado por um incidente envolvendo um drone.
Segundo relatos, o fogo deflagrou nas imediações do aeroporto depois de um depósito de combustível nas proximidades se ter incendiado.
Imagens do local mostram grandes nuvens de fumo a elevar-se no céu enquanto os serviços de emergência respondiam.