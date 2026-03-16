Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
FILE: Imagem de vídeo mostra bombeiros a tentar apagar um incêndio que, segundo as autoridades, terá sido causado por uma interceção bem-sucedida no Dubai
No Comment

Vídeo. Emirados Árabes Unidos: incidente com drone provoca fogo perto do aeroporto do Dubai

Últimas notícias:

O incidente ocorre numa altura em que o Irão mantém ataques na região do Golfo, aumentando as preocupações com a segurança e a proteção das infraestruturas estratégicas.

Um incidente envolvendo um drone provocou um incêndio nas imediações do Aeroporto Internacional do Dubai, lançando chamas e fumo denso no ar numa altura em que as tensões na região continuam a aumentar.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Chamas e fumo espesso foram vistos a erguer-se junto ao Aeroporto Internacional do Dubai, depois de as autoridades terem indicado que estavam a lidar com um incêndio provocado por um incidente envolvendo um drone.

Segundo relatos, o fogo deflagrou nas imediações do aeroporto depois de um depósito de combustível nas proximidades se ter incendiado.

Imagens do local mostram grandes nuvens de fumo a elevar-se no céu enquanto os serviços de emergência respondiam.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE