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Chefe da diplomacia dos Emirados diz que parceria com Europa é fundamental

Lana Nusseibeh, Ministra de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, numa entrevista à Euronews
Lana Nusseibeh, Ministra de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, numa entrevista à Euronews Direitos de autor  Euronews
Direitos de autor Euronews
De Jane Witherspoon & Toby Gregory
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Com a guerra no Irão a entrar na terceira semana, os Emirados Árabes Unidos enviam uma mensagem clara aos governos e cidadãos europeus: a estabilidade na região está intimamente ligada aos interesses económicos e de segurança da Europa.

Os países do Golfo Pérsico têm sido, desde há muito, um parceiro fundamental para a Europa nos mercados da energia, no comércio e nas rotas marítimas mundiais.

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Com o aumento das tensões em torno do Estreito de Ormuz e os ataques de mísseis e drones do Irão contra a região, as autoridades de Abu Dhabi afirmam que a cooperação com os parceiros europeus se tornou ainda mais importante.

Em declarações à Euronews, a ministra de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, afirmou que os governos europeus têm sido dos parceiros internacionais mais empenhados desde o início da crise: "Temos estado em contacto frequente com diferentes governos em todo o mundo desde que isto começou, mas diria que os europeus têm sido incrivelmente solidários", diz.

De acordo com Nusseibeh, esse apoio reflecte as relações políticas e económicas de longa data entre os EAU e a Europa: "Os nossos laços comerciais com a Europa, que ascendem a 65 mil milhões de euros por ano, são um sinal sólido de que também estamos abertos ao investimento".

Estes laços não são apenas económicos. Mais de meio milhão de europeus vivem e trabalham nos Emirados Árabes Unidos, o que torna a crise particularmente relevante para o público europeu: "Levamos muito a sério a segurança e a proteção dos 500 000 residentes europeus que aqui residem", continua Nusseibeh.

"Duplicar o compromisso"

Os dirigentes europeus têm estado estreitamente ligados aos dirigentes dos EAU durante a crise. Os contactos diplomáticos tiveram lugar a vários níveis, refletindo a preocupação das capitais europeias com as implicações mais vastas da instabilidade no Golfo.

A região desempenha um papel fundamental nos fluxos mundiais de energia e no comércio marítimo, pelo que as perturbações poderão ter consequências de grande alcance para as economias europeias.

Nusseibeh diz que os Emirados Árabes Unidos consideram a sua parceria com a Europa fundamental para a manutenção da estabilidade: "Estamos, sem dúvida, a duplicar o nosso compromisso com a Europa", diz.

Enquadra o conflito como algo mais vasto do que uma relação bilateral. "Não estamos apenas a defender os EAU", diz Nusseibeh. "O que defendemos aqui é um modelo de coexistência, de tolerância, de paz para toda a região", sublinha.

Para os governos europeus que assistem ao desenrolar dos acontecimentos no Golfo, a crise põe em evidência a estreita ligação entre a estabilidade regional e a segurança económica mundial. Os fluxos de energia, as rotas marítimas e as cadeias de abastecimento passam todos por uma região que é uma encruzilhada do comércio internacional.

Para os governos europeus que assistem ao desenrolar dos acontecimentos no Golfo, a crise põe em evidência a estreita interligação entre a estabilidade regional, os mercados da energia e as rotas comerciais mundiais.

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