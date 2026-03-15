A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, garante que os Emirados Árabes Unidos podem suportar o choque dos ataques que o regime iraniano desencadeou contra os Emirados, que absorveram mais mísseis e ataques de drones do que Israel desde o início da guerra.

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A ministra de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos disse à Euronews, em Abu Dhabi, que os Emirados estão a defender mais do que um país e os seus habitantes, estão a defender aquilo a que Nusseibeh chama "um modelo de coexistência, de tolerância, de paz para toda a região, um modelo que também quer exportar a estabilização em matérias-primas, em energia e em segurança e paz".

"Se somos contra estas coisas, então estamos no campo do Irão e destes actores estatais desonestos que estão a tentar exportar o niilismo para todo o sistema internacional. Acho que não podemos permitir que isso aconteça no nosso turno", disse o ministro de Estado dos EAU à Euronews.

O Irão lançou mais de 1800 mísseis e drones contra os Emirados Árabes Unidos nas últimas duas semanas. O que tem de acontecer é que o Irão tem de desistir dos seus ataques e tem de compreender que não pode comportar-se como um valentão regional", afirmou Nusseibeh.

Lana Nusseibeh, representante permanente dos Emirados Árabes Unidos nas Nações Unidas, fala durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, 22 de dezembro de 2023 AP Photo

O ministro dos Emirados Árabes Unidos, antigo embaixador do país na ONU, diz que o Irão "precisa de saber que está isolado na cena internacional, que o modelo aqui é resiliente, duro e adaptável, e que vamos ultrapassar isto".

"O Irão precisa de saber que está isolado na cena internacional, que o modelo aqui é resistente, que é duro, que é adaptável e que vamos ultrapassar isto. Somos sempre a favor de soluções diplomáticas para os conflitos. Não acreditamos numa escalada militar, mas somos duros quando o que lutámos tanto para construir é posto em causa, e seremos duros durante este processo", acrescentou o ministro dos EAU.

O ministro dos Emirados Árabes Unidos prometeu que os Emirados Árabes Unidos continuam os seus esforços sustentados para responder à crise energética global em desenvolvimento, gerada pelo bloqueio do Irão ao Estreito de Ormuz, que, segundo o ministro, "tem um impacto não só nos preços globais da energia, mas também na segurança alimentar global e no abastecimento de alimentos, o que também terá impacto nas contas das mercearias, nas contas das estações de serviço e no preço dos alimentos", disse o ministro dos Emirados Árabes Unidos à Euronews.

Na entrevista à Euronews, Nusseibeh procurou tranquilizar os fornecedores mundiais dos Emirados Árabes Unidos, sublinhando o compromisso do país com os mercados energéticos mundiais e que, enquanto "fornecedor responsável e empenhado no mercado global de energia, continuaremos a fazer o que pudermos".

Petroleiros e cargueiros alinhados no Estreito de Ormuz, vistos de Khor Fakkan, 11 de março de 2026 AP Photo

Dirigindo-se às audiências europeias da Euronews, no meio das preocupações contínuas relacionadas com os ataques implacáveis do Irão, Nusseibeh prometeu que os EAU irão garantir "a segurança e a proteção dos 500.000 residentes europeus", acrescentando que "iremos permitir-lhes não só prosperar, mas também prosperar aqui neste país".

Na entrevista à Euronews, a ministra dos EAU sublinhou que, à medida que o Irão continua a expandir-se, o foco dos EAU é manter a estabilidade no país, ao mesmo tempo que avança com os seus planos de desenvolvimento económico a longo prazo e que a economia e as redes de transporte do país permanecem resilientes.

Os EAU desempenham um papel central na aviação e na logística a nível mundial. Dubai e Abu Dhabi são as principais portas de entrada que ligam a Europa, a Ásia e a África.

De acordo com Nusseibeh, a resiliência económica do país resulta de décadas de investimento e diversificação.

"A nossa economia é estruturalmente sólida e aperfeiçoada ao longo de décadas", afirmou, acrescentando que "penso que esta economia e este país sairão mais fortes desta crise. Porque nos adaptamos, não somos apenas resilientes, adaptamo-nos à crise e adaptamo-nos à mudança".

O mercado de Al Seef junto ao bairro histórico de Al Fahidi, ao longo do Dubai Creek, 13 de março de 2026 AP Photo

Um dos indicadores dessa resiliência foi o regresso das operações de aviação, com Nusseibeh a afirmar que as companhias aéreas nacionais Emirates e Etihad conseguiram um regresso à normalidade de até 50% no meio dos ataques iranianos em curso.

A maioria dos viajantes que desejavam partir durante a fase inicial da crise já partiram, mas "muitos optaram por ficar", afirmou.

A confiança do público desempenhou um papel fundamental na manutenção da estabilidade, afirmando que "os residentes dos Emirados Árabes Unidos se uniram realmente em torno da ideia de que esta é a sua casa".

Para os mercados globais, a manutenção da estabilidade nos Emirados Árabes Unidos tem implicações mais amplas. O país funciona como um dos principais centros logísticos da região, ligando cadeias de abastecimento que abrangem vários continentes.

Numa altura em que o Golfo enfrenta uma das mais graves crises de segurança dos últimos anos, o governo dos EAU afirma que a estratégia a longo prazo do país continua a centrar-se na transformação económica e nas indústrias do futuro e que o modelo de desenvolvimento do país foi concebido para resistir a esses choques geopolíticos.

De acordo com Nusseibeh, o desenvolvimento dos EAU ao longo do último meio século reformulou fundamentalmente a sua estrutura económica.

Na entrevista à Euronews, a ministra Nusseibeh afirmou que "tivemos, desde a nossa fundação, uma série de choques. Mesmo quando fomos formados como federação, havia muitos pessimistas que diziam que a federação iria durar. Não durámos apenas. Passámos de uma economia de mergulho em pérolas para um exportador mundial, não só de hidrocarbonetos, mas também de produtos de base, de investimento direto estrangeiro, de energia limpa e de inteligência artificial".

Esta transformação constitui a base da estratégia a longo prazo dos EAU. Em vez de depender exclusivamente das receitas do petróleo, o país passou décadas a diversificar a sua atividade em sectores como as finanças, a logística e a tecnologia avançada.

"Somos uma economia do futuro, adaptamo-nos sempre às crises, respondemos, somos flexíveis, não prometemos que o ambiente regional pode ser totalmente controlado, pois não pode. Penso que essa é uma falsa promessa, mas prometemos que manteremos o nosso país seguro, que manteremos os nossos residentes seguros. (...) A longo prazo, é esse o nosso compromisso, porque aquilo por que estamos a lutar é algo muito mais convincente do que aquilo que os iranianos têm posto em cima da mesa, não só para a sua própria população, mas também para o sistema internacional sobre a forma como conduzem as relações internacionais", disse Nusseibeh à Euronews.

Um vendedor espera pelos clientes no mercado Al Seef no Dubai, 13 de março de 2026 AP Photo

Ela apontou para grandes investimentos em tecnologia com o objetivo de posicionar os Emirados Árabes Unidos como um centro global de infraestrutura de inteligência artificial, com um investimento de 1,5 trilhões de dólares com os Estados Unidos em centros de dados de IA e "investimentos semelhantes na Europa, na Itália, na França, em centros de dados de IA que estamos construindo aqui".

De acordo com Nusseibeh, o foco nas indústrias emergentes tem como objetivo garantir que os Emirados Árabes Unidos permaneçam competitivos em uma economia global em rápida mudança.

Mas reconheceu que nenhum governo pode controlar totalmente o ambiente geopolítico que o rodeia. "Não prometemos que o ambiente regional possa ser totalmente controlado", afirmou. "Penso que se trata de uma falsa promessa", admitiu.