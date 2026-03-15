O Exército Popular da Coreia efetuou, no sábado, uma demonstração de fogo na parte ocidental do país, com 12 lançadores múltiplos de foguetes de ultraprecisão de 600 milímetros, informou a agência noticiosa estatal 'KCNA'. Os foguetes atingiram um alvo numa ilha no Mar do Leste, a 364 quilómetros de distância, com uma precisão que a agência descreveu como de 100%.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O exercício coincidiu com a deteção, pelo exército sul-coreano, de cerca de dez mísseis balísticos lançados a partir de Sunan, perto de Pyongyang, que percorreram aproximadamente 364 quilómetros antes de caírem no mar. Seul interpretou o lançamento como uma resposta direta aos exercícios militares conjuntos anuais realizados pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos.

Kim Jong-un assistiu à manobra acompanhado pela sua filha Ju-ae, uma imagem que se repetiu em várias inspecções militares de alto nível nos últimos meses.

Este é o sistema de mísseis MLRS 600 mm (KN-25).

O sistema utilizado, conhecido no Ocidente como KN-25, é tecnicamente uma categoria híbrida de míssil balístico de curto alcance e lançador múltiplo de foguetes.

Sistema de mísseis de 600 mm da Coreia do Norte (KN-25) By 조선중앙텔레비죤 – 'Korean Central Television' - This file was derived from: Kim Jong Un Oversees Test-fire for 600mm Multiple Rocket Launcher.webm

Com 600 milímetros de diâmetro, oito metros de comprimento e três toneladas de peso, voa numa trajetória balística controlada e pode transportar uma ogiva convencional de 300 a 500 quilogramas ou uma ogiva nuclear Hwasan-31, confirmada por Pyongyang em março de 2023.

O seu alcance operacional, de cerca de 380 quilómetros, cobre quase todo o território sul-coreano a partir de posições no norte do país. Kim Jong-un afirmou, durante o exercício, que não há nenhuma arma tática que supere o desempenho deste sistema e avisou que qualquer infraestrutura militar inimiga dentro do seu alcance não conseguirá sobreviver quando for utilizada.

Teoricamente, e segundo dados oficiais, o alcance de precisão deste sistema de ataque é de cerca de 80-90 metros a uma distância de mais de 360 quilómetros.

Em fevereiro deste ano, 50 novos lançadores de cinco tubos foram formalmente entregues ao exército numa cerimónia presidida pelo próprio Kim. A produção em massa do sistema está a aumentar desde 2023.

Dissuasão e aberturas diplomáticas

Kim descreveu o exercício como um exercício de rotina destinado a verificar as capacidades defensivas do país e anunciou que seria repetido com frequência. No seu discurso, insistiu que o objetivo do programa de armamento é manter o que chamou de paz duradoura, por meio da dissuasão, e não da agressão.

O lançamento ocorreu, no entanto, numa altura de alguma atividade diplomática. O primeiro-ministro sul-coreano, Kim Min-seok, afirmou no mesmo dia que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava otimista quanto ao reatamento do diálogo com Pyongyang.