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Kim Jong-un avisa que os seus foguetes de 600 mm destruirão qualquer infraestrutura militar inimiga

Lançamento do míssil MRLS 600mm na Coreia do Norte, 15 de março de 2026
Lançamento do míssil MRLS 600mm na Coreia do Norte, 15 de março de 2026 Direitos de autor  Imagen de la TV norcoreana
Direitos de autor Imagen de la TV norcoreana
De Jesús Maturana
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A Coreia do Norte realizou um exercício de tiro com 12 lançadores múltiplos de 600 mm, supervisionado por Kim Jong-un, que atingiu com total precisão um alvo marítimo a 364 quilómetros de distância, em resposta aos exercícios conjuntos entre Seul e Washington.

O Exército Popular da Coreia efetuou, no sábado, uma demonstração de fogo na parte ocidental do país, com 12 lançadores múltiplos de foguetes de ultraprecisão de 600 milímetros, informou a agência noticiosa estatal 'KCNA'. Os foguetes atingiram um alvo numa ilha no Mar do Leste, a 364 quilómetros de distância, com uma precisão que a agência descreveu como de 100%.

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O exercício coincidiu com a deteção, pelo exército sul-coreano, de cerca de dez mísseis balísticos lançados a partir de Sunan, perto de Pyongyang, que percorreram aproximadamente 364 quilómetros antes de caírem no mar. Seul interpretou o lançamento como uma resposta direta aos exercícios militares conjuntos anuais realizados pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos.

Kim Jong-un assistiu à manobra acompanhado pela sua filha Ju-ae, uma imagem que se repetiu em várias inspecções militares de alto nível nos últimos meses.

Este é o sistema de mísseis MLRS 600 mm (KN-25).

O sistema utilizado, conhecido no Ocidente como KN-25, é tecnicamente uma categoria híbrida de míssil balístico de curto alcance e lançador múltiplo de foguetes.

Sistema de mísseis de 600 mm da Coreia do Norte (KN-25)
Sistema de mísseis de 600 mm da Coreia do Norte (KN-25) By 조선중앙텔레비죤 – 'Korean Central Television' - This file was derived from: Kim Jong Un Oversees Test-fire for 600mm Multiple Rocket Launcher.webm

Com 600 milímetros de diâmetro, oito metros de comprimento e três toneladas de peso, voa numa trajetória balística controlada e pode transportar uma ogiva convencional de 300 a 500 quilogramas ou uma ogiva nuclear Hwasan-31, confirmada por Pyongyang em março de 2023.

O seu alcance operacional, de cerca de 380 quilómetros, cobre quase todo o território sul-coreano a partir de posições no norte do país. Kim Jong-un afirmou, durante o exercício, que não há nenhuma arma tática que supere o desempenho deste sistema e avisou que qualquer infraestrutura militar inimiga dentro do seu alcance não conseguirá sobreviver quando for utilizada.

Teoricamente, e segundo dados oficiais, o alcance de precisão deste sistema de ataque é de cerca de 80-90 metros a uma distância de mais de 360 quilómetros.

Em fevereiro deste ano, 50 novos lançadores de cinco tubos foram formalmente entregues ao exército numa cerimónia presidida pelo próprio Kim. A produção em massa do sistema está a aumentar desde 2023.

Dissuasão e aberturas diplomáticas

Kim descreveu o exercício como um exercício de rotina destinado a verificar as capacidades defensivas do país e anunciou que seria repetido com frequência. No seu discurso, insistiu que o objetivo do programa de armamento é manter o que chamou de paz duradoura, por meio da dissuasão, e não da agressão.

O lançamento ocorreu, no entanto, numa altura de alguma atividade diplomática. O primeiro-ministro sul-coreano, Kim Min-seok, afirmou no mesmo dia que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava otimista quanto ao reatamento do diálogo com Pyongyang.

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