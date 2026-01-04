A Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos em direção às suas águas orientais no domingo, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul num comunicado.

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O comunicado refere que foram detectados vários lançamentos de mísseis balísticos a partir da região da capital da Coreia do Norte na madrugada de domingo, acrescentando que os mísseis voaram cerca de 900 quilómetros e que as autoridades sul-coreanas e norte-americanas estavam a analisar os pormenores dos lançamentos.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul referiu que os lançamentos violavam as resoluções do Conselho de Segurança da ONU que proíbem quaisquer actividades balísticas por parte da Coreia do Norte. A Coreia do Norte foi instada a cessar imediatamente as suas acções de provocação e a responder à pressão da Coreia do Sul para reiniciar as conversações e restabelecer a paz na península coreana.

Os lançamentos ocorreram horas antes da partida do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, para a China para uma cimeira com o presidente Xi Jinping. Durante a viagem de quatro dias, o gabinete de Lee disse que ele iria pedir à China, principal aliada e parceira comercial da Coreia do Norte, que assumisse "um papel construtivo" nos esforços para promover a paz na Península Coreana.

O ministro da Defesa japonês, Shinjiro Koizumi, afirmou que foram confirmados pelo menos dois lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte. "Trata-se de um problema grave, que ameaça a paz e a segurança da nossa nação, da região e do mundo", declarou Koizumi aos jornalistas.

A Coreia do Norte intensifica a exibição de armas antes do encontro político

Os lançamentos foram a última demonstração de armamento efectuada pela Coreia do Norte nas últimas semanas. Segundo os especialistas, a Coreia do Norte pretende exibir ou rever as suas realizações no sector da defesa antes do próximo congresso do partido no poder, o primeiro do género em cinco anos.

Os observadores estão atentos ao congresso do Partido dos Trabalhadores para ver se a Coreia do Norte vai definir uma nova política em relação aos Estados Unidos e retomar as conversações entre os dois países, há muito paralisadas.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, também reforçou as suas credenciais diplomáticas ao alinhar-se com a Rússia relativamente à guerra na Ucrânia e ao estreitar as relações com a China. Os observadores dizem que Kim acreditaria que a sua influência aumentaria drasticamente para obter concessões de Trump se eles se sentassem para conversar novamente.

A Coreia do Norte não anunciou quando irá realizar o congresso, mas os serviços de espionagem da Coreia do Sul afirmam que será provavelmente em janeiro ou fevereiro.

A Coreia do Sul e os EUA há muito que pedem à China que exerça a sua influência sobre a Coreia do Norte para a persuadir a regressar às conversações ou a desistir do seu programa nuclear. Mas há dúvidas sobre a influência que a China tem sobre o seu vizinho. A China, juntamente com a Rússia, também bloqueou repetidamente as tentativas dos EUA e de outros países de endurecer as sanções económicas contra a Coreia do Norte nos últimos anos.

No domingo, a Coreia do Sul convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional para debater os lançamentos de mísseis norte-coreanos. De acordo com o gabinete presidencial, o conselho comunicou a Lee pormenores sobre os lançamentos e medidas sul-coreanos não especificados.