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Espanha desloca temporariamente forças especiais para o Iraque por razões de segurança

Um agente fronteiriço iraquiano caminha em direção ao lado iraquiano enquanto vários veículos atravessam o posto fronteiriço de Haji Omeran, entre o Irão e a Região Autónoma do Curdistão do Irão.
Um agente fronteiriço iraquiano caminha em direção ao lado iraquiano enquanto vários veículos atravessam o posto fronteiriço de Haji Omeran, entre o Irão e a Região Autónoma do Curdistão do Irão. Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
De Lucia Blasco
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O Ministério da Defesa do país garante que os militares espanhóis encontram-se "em locais seguros", na sequência da deterioração da situação na região.

O Ministério da Defesa decidiu deslocar "temporariamente" as forças especiais espanholas estacionadas no Iraque por razões de segurança, de acordo com o Ministério da Defesa.

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A medida afeta o Grupo de Operações Especiais (SOTG) destacado no país no âmbito da coligação internacional contra o grupo jihadista Estado Islâmico (Daesh).

De acordo com o Ministério da Defesa, a transferência ocorreu "devido à deterioração da situação de segurança e à impossibilidade de continuar a realizar as tarefas atribuídas".

O Ministério sublinhou ainda que os militares espanhóis "estão em locais seguros sem quaisquer novos desenvolvimentos" após a transferência.

Destacamento no âmbito da coligação contra o Daesh

O contingente espanhol participa na coligação internacional criada para combater o Daesh e desempenha tarefas de apoio às forças iraquianas.

Cerca de 300 militares espanhóis encontram-se destacados no Iraque em várias missões internacionais, dedicados principalmente a tarefas de formação e aconselhamento no âmbito da coligação internacional contra o Estado Islâmico e da missão da NATO.

Por razões de segurança, o Ministério da Defesa não especificou o local exato para onde as tropas foram transferidas.

A decisão do governo espanhol surge depois de o presidente francês Emmanuel Macron ter confirmado a morte de um soldado francês num ataque com drones, que classificou de "inaceitável".

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