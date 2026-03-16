O Ministério da Defesa do país garante que os militares espanhóis encontram-se "em locais seguros", na sequência da deterioração da situação na região.
O Ministério da Defesa decidiu deslocar "temporariamente" as forças especiais espanholas estacionadas no Iraque por razões de segurança, de acordo com o Ministério da Defesa.
A medida afeta o Grupo de Operações Especiais (SOTG) destacado no país no âmbito da coligação internacional contra o grupo jihadista Estado Islâmico (Daesh).
De acordo com o Ministério da Defesa, a transferência ocorreu "devido à deterioração da situação de segurança e à impossibilidade de continuar a realizar as tarefas atribuídas".
O Ministério sublinhou ainda que os militares espanhóis "estão em locais seguros sem quaisquer novos desenvolvimentos" após a transferência.
Destacamento no âmbito da coligação contra o Daesh
O contingente espanhol participa na coligação internacional criada para combater o Daesh e desempenha tarefas de apoio às forças iraquianas.
Cerca de 300 militares espanhóis encontram-se destacados no Iraque em várias missões internacionais, dedicados principalmente a tarefas de formação e aconselhamento no âmbito da coligação internacional contra o Estado Islâmico e da missão da NATO.
Por razões de segurança, o Ministério da Defesa não especificou o local exato para onde as tropas foram transferidas.
A decisão do governo espanhol surge depois de o presidente francês Emmanuel Macron ter confirmado a morte de um soldado francês num ataque com drones, que classificou de "inaceitável".