Vídeo. Madrid celebra cultura irlandesa com colorido desfile do Dia de São Patrício

Milhares de festivaleiros participaram no sábado num desfile do Dia de São Patrício em Madrid, com bandas tradicionais, bailarinos mascarados e artistas.
Setecentos tocadores de gaita-de-foles e 1 300 participantes encheram as ruas da capital espanhola numa celebração da cultura e da música célticas.
O desfile integrou a quarta edição da Semana da Irlanda em Madrid, uma iniciativa cultural promovida pelo Turismo da Irlanda, que se prolonga até à próxima terça-feira, dia em que se assinala São Patrício, padroeiro da Irlanda.
O Dia de São Patrício, celebrado todos os anos a 17 de março, é amplamente assinalado pelas comunidades irlandesas em muitas cidades fora da Irlanda.