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Milhares de participantes encheram as ruas de Madrid durante o desfile do Dia de São Patrício.
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Vídeo. Madrid celebra cultura irlandesa com colorido desfile do Dia de São Patrício

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Milhares de pessoas reuniram-se em Madrid, no sábado, para celebrar o Dia de São Patrício com um desfile animado, música tradicional irlandesa, danças e atuações culturais.

Milhares de festivaleiros participaram no sábado num desfile do Dia de São Patrício em Madrid, com bandas tradicionais, bailarinos mascarados e artistas.

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Setecentos tocadores de gaita-de-foles e 1 300 participantes encheram as ruas da capital espanhola numa celebração da cultura e da música célticas.

O desfile integrou a quarta edição da Semana da Irlanda em Madrid, uma iniciativa cultural promovida pelo Turismo da Irlanda, que se prolonga até à próxima terça-feira, dia em que se assinala São Patrício, padroeiro da Irlanda.

O Dia de São Patrício, celebrado todos os anos a 17 de março, é amplamente assinalado pelas comunidades irlandesas em muitas cidades fora da Irlanda.

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