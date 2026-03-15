Os ataques noturnos no sul do Líbano mataram pelo menos quatro pessoas, informaram os meios de comunicação social libaneses e o governo no domingo, numa altura em que Israel prossegue a sua campanha contra o Hezbollah, apoiado pelo Irão.

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A Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA), estatal, afirmou que Israel atingiu "um apartamento num edifício residencial" num bairro do norte da cidade costeira de Sidon, matando uma pessoa e provocando um incêndio.

As imagens mostraram danos no terceiro andar de um edifício de apartamentos, enquanto o exército libanês isolava a área e as equipas de salvamento trabalhavam para extinguir o incêndio.

Os residentes das imediações correram para a rua, alguns carregando os seus pertences. Os edifícios residenciais em Sidon foram atingidos por vários ataques israelitas esta semana, deixando muitos residentes desalojados.

Residentes fogem do local de um ataque aéreo israelita que atingiu um edifício de apartamentos na cidade portuária de Sidon, no sul do Líbano, na sexta-feira, 13 de março de 2026. AP Photo/Mohammed Zaatari

A sudeste de Sidon, na aldeia de Al-Qatrani, três pessoas foram mortas num ataque israelita durante a noite, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.

As forças armadas israelitas afirmaram num comunicado de domingo que continuaram a atacar as infra-estruturas utilizadas pelo Hezbollah em todo o Líbano e que atingiram "vários locais de lançamento do Hezbollah" em Al-Qatrani, onde o grupo armado se preparava para disparar mísseis.

O grupo armado destruiu também "centros de comando" pertencentes à força Radwan do Hezbollah em Beirute.

O Hezbollah afirmou no domingo que estava a atacar várias posições das tropas israelitas em aldeias próximas da fronteira.

Chefe da ONU apela à diplomacia e ao apoio internacional ao Líbano

Israel está a travar uma segunda frente na guerra do Médio Oriente no sul do Líbano, a par da campanha aérea contra o Irão que lançou com os Estados Unidos há mais de duas semanas.

De acordo com o Ministério da Saúde libanês, os ataques aéreos israelitas mataram 826 pessoas no Líbano, incluindo 106 crianças, desde o início da última guerra, que começou a 2 de março com o Hezbollah a disparar mísseis contra Israel, depois do antigo líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, ter sido morto num ataque aéreo israelita.

O presidente libanês Joseph Aoun propôs negociações com Israel, mas ainda não obteve resposta.

Equipas de salvamento procuram vítimas numa casa onde vários membros da família foram mortos por um ataque aéreo israelita, na aldeia de Erkay, no sul do Líbano, quinta-feira, 12 de março de 2026. AP Photo/Mohammed Zaatari

O site de notícias norte-americano Axios noticiou, no sábado, que Israel estava a planear uma grande invasão terrestre do Líbano, "com o objetivo de tomar toda a área a sul do rio Litani", citando funcionários norte-americanos e israelitas.

A área, que cobre centenas de quilómetros quadrados, já está sujeita a avisos de evacuação emitidos por israelitas.

Israel já enviou algumas forças terrestres para o Líbano e, no final do dia de sábado, o Hezbollah afirmou estar envolvido em "confrontos diretos" com as forças israelitas em Khiam.

O Ministério da Saúde disse que 31 paramédicos tinham sido mortos este mês e acusou Israel de repetidamente "visar equipas de ambulâncias enquanto estas desempenhavam tarefas de salvamento".

O exército israelita acusou o Hezbollah de utilizar militarmente ambulâncias, e o seu porta-voz, Avichay Adraee, avisou que Israel agiria "em conformidade com o direito internacional contra qualquer atividade militar" por parte do Hezbollah que utilizasse instalações médicas ou ambulâncias.

O Presidente libanês, Joseph Aoun, reúne-se com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, na sede presidencial em Baabda, a leste de Beirute, no Líbano, a 13 de março de 2026. Lebanese Presidency press office via AP

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou no sábado, durante uma visita a Beirute, que os canais diplomáticos continuam abertos para pôr fim à guerra entre Israel e o Hezbollah e instou a comunidade internacional a apoiar o Líbano.

Guterres insistiu que "não há solução militar, apenas diplomacia" e diálogo.

O chefe das Nações Unidas lançou um apelo humanitário de 325 milhões de dólares (283 milhões de euros) para apoiar o Líbano na sua resposta à deslocação de centenas de milhares de pessoas, no âmbito das ordens de evacuação do exército israelita.

Em apenas 10 dias, mais de 800 000 pessoas foram deslocadas no Líbano devido à guerra, pouco mais de um ano depois do último conflito ter desalojado mais de um milhão de libaneses das suas casas.

De acordo com a organização humanitária Conselho Norueguês para os Refugiados, isto corresponde a uma em cada sete pessoas no pequeno país. Muitos não têm onde ficar e o governo, sem dinheiro, só conseguiu acolher cerca de 120.000 pessoas, enquanto se esforça por abrir abrigos e trazer mais mantimentos.