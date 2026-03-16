Os países do Médio Oriente estão a preparar-se para uma nova escalada do conflito, desafiando uma série de avisos iranianos de novos ataques contra centros económicos globais, instalações tecnológicas dos EUA, hotéis e destinos turísticos e grandes portos marítimos e aeroportos em toda a região, informam os jornalistas da Euronews no Golfo.

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As ameaças públicas do regime de Teerão demonstram que o Irão está a avançar para uma guerra económica na região, com impactos generalizados nas economias mundiais.

Pela primeira vez desde o início da guerra, o Irão ameaçou os bens de um país vizinho não americano, apelando à evacuação de três grandes portos dos Emirados Árabes Unidos.

Enquanto Teerão continuava a atacar os países do Golfo e os Emirados Árabes Unidos intercetavam os ataques iranianos, um drone atingiu um depósito de combustível nas imediações do Aeroporto Internacional do Dubai, na madrugada de segunda-feira, provocando um incêndio e obrigando à suspensão breve de todos os voos no aeroporto mais movimentado do mundo para viagens internacionais. Este aeroporto é um ponto de passagem fundamental para muitas rotas que ligam o Oriente e o Ocidente.

Os voos que chegavam circularam num padrão de espera até que as operações foram gradualmente retomadas ao fim de uma hora.

Entretanto, um incêndio deflagrou na segunda-feira na sequência de um ataque de um drone contra uma instalação industrial de petróleo em Fujairah, um dos sete emirados dos EAU, segundo as autoridades. O gabinete dos Media em Fujairah disse que um drone tinha como alvo a Fujairah Oil Industry Zone, tendo causado um incêndio.

Também na segunda-feira, um civil palestiniano foi morto num ataque com mísseis na capital dos EAU, Abu Dhabi, segundo as autoridades, quando um míssil caiu sobre um veículo civil na zona de Al Bahyah.

Outros países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, o Kuwait e o Bahrein, registaram novos ataques com mísseis e drones na segunda-feira.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita disse na segunda-feira que abateu múltiplos drones do Irão sobre a capital Riade e a região ocidental do país, rica em petróleo. Segundo o Ministério da Defesa saudita, não se registaram vítimas nem danos.

Maior parte dos lançadores de mísseis do Irão foi destruída, segundo Israel

O exército israelita afirma ter destruído cerca de 70% dos lançadores de mísseis iranianos durante as duas primeiras semanas da guerra, reduzindo as capacidades dos mísseis iranianos.

Segundo Shoshani, Israel levou a cabo cerca de 7 600 ataques no Irão, destruindo 85% das defesas aéreas iranianas e tendo como alvo uma série de instalações nucleares iranianas.

Shoshani diz que a guerra vai continuar "enquanto for necessário" e afirma que Israel ainda tem milhares de alvos que está preparado para atacar.

Os ataques continuaram enquanto o bloqueio iraniano à rota de navegação mais importante do mundo prossegue, o Estreito de Ormuz.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no domingo à noite que exigiu que cerca de sete países enviassem navios de guerra para manter o estreito aberto, dizendo que Washington está a negociar com países que dependem fortemente do petróleo do Médio Oriente para se juntarem a uma coligação para policiar a via navegável.

Entretanto, na outra frente da guerra, a Agência Nacional de Notícias do Líbano, agência estatal, afirma que uma pessoa foi morta num ataque aéreo israelita, na segunda-feira, contra uma casa na aldeia de Kfar Sir, no sul do Líbano.

A agência diz que outro ataque ocorreu depois de paramédicos da Sociedade Islâmica de Saúde chegarem ao local.

A agência diz que o segundo ataque matou dois paramédicos e feriu outra pessoa.

As forças armadas israelitas afirmam que enviaram mais tropas terrestres para o Líbano para aquilo a que chamam de "operação limitada e direcionada", para defender as comunidades fronteiriças israelitas contra os ataques do grupo militante Hezbollah, apoiado por Teerão.

A guerra já matou pelo menos 1 300 pessoas no Irão, pelo menos 850 no Líbano e 12 em Israel, segundo as autoridades dos respetivos países. Pelo menos 13 militares norte-americanos foram mortos, incluindo seis num acidente de avião no Iraque na semana passada.

Mais de 800 000 pessoas — quase um em cada sete habitantes do Líbano — foram obrigadas a deslocar-se, informou a AP na segunda-feira.