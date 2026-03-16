Vídeo. México: Cidade do México bate recorde do Guinness com treino gigante de futebol

A principal praça da cidade transformou-se num enorme campo de treino ao ar livre, com multidões a praticar exercícios de futebol sob a orientação de instrutores.
Os participantes seguiram os instrutores numa grande sessão de treino ao ar livre, fazendo exercícios e a chutar bolas de futebol em conjunto. Um representante do Guinness World Records confirmou o feito, que supera o recorde anterior, estabelecido em Seattle em 2025.
Realiza-se numa altura em que o México se prepara para acolher o jogo de abertura do próximo Mundial de futebol, alimentando o entusiasmo e celebrando a profunda tradição futebolística do país.