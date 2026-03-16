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Milhares de pessoas participam numa aula de futebol recorde no Zócalo da Cidade do México
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Vídeo. México: Cidade do México bate recorde do Guinness com treino gigante de futebol

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Cidade do México bate recorde mundial com maior aula de futebol, reunindo 9 500 pessoas na emblemática praça do Zócalo a 15 de março

A principal praça da cidade transformou-se num enorme campo de treino ao ar livre, com multidões a praticar exercícios de futebol sob a orientação de instrutores.

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Os participantes seguiram os instrutores numa grande sessão de treino ao ar livre, fazendo exercícios e a chutar bolas de futebol em conjunto. Um representante do Guinness World Records confirmou o feito, que supera o recorde anterior, estabelecido em Seattle em 2025.

Realiza-se numa altura em que o México se prepara para acolher o jogo de abertura do próximo Mundial de futebol, alimentando o entusiasmo e celebrando a profunda tradição futebolística do país.

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