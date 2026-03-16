Alemanha faz exercícios de treino de transporte de vítimas num eventual cenário de guerra

Junto à pista do aeroporto de Berlim-Brandeburgo (BER) encontra-se um Airbus A400M da Força Aérea Alemã. O avião regressa de uma missão na Lituânia, onde está estacionada a 45.ª Brigada de Tanques alemã. A sua missão é proteger a ala oriental da NATO contra um possível ataque russo.

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Através de uma rampa traseira , os paramédicos transportam um soldado ferido numa maca e entregam-no às equipas de emergência da Johanniter e da Malteser. A partir daí, o soldado será registado e tratado na Alemanha.

Por agora, trata-se apenas de um exercício.

Os soldados feridos devem chegar a Berlim de avião para serem redistribuídos e receberem tratamento adicional. Franziska Müller / Euronews

Como parte da manobra Quadriga, a Bundeswehr está a treinar a chamada cadeia de salvamento de soldados feridos no Medic Quadriga, juntamente com as forças civis, ou seja, todo o percurso desde a área de implantação na Lituânia até ao tratamento na Alemanha. A Bundeswehr chama a este exercício o "mais complexo" e "maior" exercício de serviço médico desde o início da guerra de agressão russa em 2022.

"Teste de stress estratégico conjunto"

O objetivo do exercício é aumentar a prontidão operacional e a capacidade de reação das Forças Armadas alemãs, bem como reforçar a cooperação com os intervenientes civis no setor da saúde, nomeadamente a Johanniter e a Malteser. Pela primeira vez, foi testada toda a cadeia de resgate militar, desde o atendimento aos feridos na zona de operações na Lituânia até ao seu tratamento em hospitais alemães. A cadeia de resgate militar consiste num sistema coordenado de medidas destinado a garantir um atendimento rápido desde o local do incidente até ao hospital.

O exercício contou com a participação de cerca de 1250 pessoas, das quais cerca de 1000 eram militares e 250 pertenciam a organizações civis. Entre os participantes, estiveram presentes o Serviço Federal de Proteção Civil e Ajuda em Catástrofes (BBK), a Cruz Vermelha Alemã, a Johanniter, a Malteser, a Sociedade Alemã de Salvamento, o ADAC-Luftrettung e o Senado de Berlim.

De facto, o Airbus MedEvac — uma espécie de unidade de cuidados intensivos voadora das Forças Armadas alemãs — deveria ter transportado os feridos do exercício na Lituânia para Berlim na semana passada. No entanto, devido à atual situação de segurança no Médio Oriente, o voo, para o qual a Euronews também tinha sido convidada em exclusivo, foi cancelado à última hora. Motivo: o avião encontra-se atualmente em estado de prontidão operacional.

Um avião Airbus A310 Medevac está a ser preparado em Colónia, a 28 de março de 2020, para o transporte de seis doentes com COVID-19 do norte de Itália para a Alemanha Kevin Schrief/Luftwaffe/AP Photo

Apesar do cancelamento do voo na passada sexta-feira, vários feridos simulados foram registados num centro junto ao aeroporto BER, onde foram submetidos a exames médicos e tratados de acordo com a gravidade dos ferimentos.

Segundo o médico-chefe do Estado-Maior, Ralf Hoffmann, em caso de emergência, os transportes não devem ser realizadas apenas por via aérea, mas também por comboio.

"O nosso objetivo é disponibilizar, o mais tardar até 2028, comboios que possam ser utilizados para o transporte de feridos", anunciou o médico-chefe, explicando que o exemplo da guerra na Ucrânia, onde 90% dos transportes de pacientes para a retaguarda são efetuados por via férrea, demonstrou que os comboios são um dos meios de transporte mais importantes em zonas de crise.

No exercício Medic Quadriga, o aeroporto funcionou, no entanto, como ponto central da cadeia de resgate. O processo começa aí com a verificação da eventual utilização de agentes químicos ou biológicos. Os feridos podem, portanto, ter de ser descontaminados antes do exame iniciar.

Uma vítima de treino é tratada, 6 de março de 2026 Preloznik/ Bundeswehr

Segue-se um exame inicial e a definição das prioridades médicas antes de os pacientes serem entregues às equipas de salvamento. Estas organizam o transporte para hospitais civis ou militares na zona circundante. Os feridos são depois transportados de ambulância ou de helicóptero para hospitais em Berlim e Brandenburgo.

"Só se pode fazer o que se pratica"

"É importante que sejamos capazes de tratar e cuidar de um grande número de feridos numa emergência", afirmou Hoffmann.

Na eventualidade de um conflito no flanco oriental da NATO, estima-se que, por dia, teriam de ser trazidos para a Alemanha cerca de 1000 feridos dos países bálticos.

"Os nossos cálculos mostram que precisaríamos de cerca de 15 mil camas de agudos no sistema, tendo em conta os tempos de hospitalização. Na minha opinião, isto pode ser organizado se nos prepararmos atempadamente", afirma Hoffmann.

O ministro Federal da Defesa, Boris Pistorius, que visitou o exercício na passada sexta-feira, afirmou que tudo isto segue o credo. "Só se pode fazer aquilo que se pratica. E só o que se treina e se ensaia em tempos calmos pode ser dominado em tempos de tensão e defesa."

De acordo com o ministro, o exercício é, portanto, um "teste de stress estratégico conjunto" que demonstra o papel da Alemanha como um centro logístico em caso de emergência devido à sua localização central.

Pistorius na sexta-feira, 6 de março de 2026, no exercício Medic Quadriga, perto de Berlim Bundeswehr/Preloznik

Alemanha no centro da NATO

Em caso de guerra, a Alemanha deverá tornar-se o centro logístico da NATO. É o que prevê o chamado "Plano Operacional da Alemanha" (OPLAN DEU).

De acordo com este plano, em caso de emergência, poderão ser enviados até 800 mil soldados para o flanco oriental da NATO através do território alemão.

De acordo com o Wall Street Journal, o OPLAN DEU, é um documento secreto de cerca de 1200 páginas, elaborado há cerca de dois anos e meio no quartel Julius Leber, em Berlim, e que deverá ser posto em prática "a toda a velocidade."

O plano destina-se a garantir que as decisões políticas em caso de crise ou conflito sejam tomadas rapidamente, de acordo com a Constituição e de forma coordenada, para que se possa atuar rapidamente.

No entanto, segundo o Wall Street Journal, a sua aplicação não seria fácil devido a infraestruturas obsoletas, incluindo pontes degradadas, portos em risco de colapso, falta de capacidades militares e cooperação insuficiente com as agências civis.

A operação militar israelo-americana contra o Irão está em curso há mais de uma semana.

Além das bases militares americanas no Médio Oriente, a Alemanha também desempenha um papel: a base aérea de Ramstein é um dos centros mais importantes para o exército americano na Europa, também para o transporte urgente dos feridos.

Isto mostra como uma cadeia de salvamento militar funcionaria numa emergência. À semelhança de um possível caso de tensão no flanco oriental da NATO, por exemplo na Lituânia, começa no teatro de operações, onde os médicos e os hospitais de campanha prestam os primeiros socorros.

Soldados americanos da 437ª Ala de Transporte Aéreo inspeccionam um C-17 Globemaster III antes de ser entregue pela Boeing na fábrica em Long Beach, Califórnia, a 12 de setembro de 2013 AP Photo/Damian Dovarganes

Os soldados gravemente feridos são depois transportados em aviões de transporte estratégico - frequentemente Boeing C-17 Globemaster III - no âmbito do chamado "Sistema de Evacuação Aeromédica".

Muitos destes voos aterram primeiro em Ramstein, de onde os pacientes são levados para o Centro Médico Regional de Landstuhl, nas proximidades - o maior hospital militar americano fora dos Estados Unidos.