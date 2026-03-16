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Seleção feminina iraniana de futebol no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, prestes a voar para Omã após retirar pedidos de asilo na Austrália
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Vídeo. Irão: seleção feminina de futebol vista em aeroporto da Malásia antes de regressar

Últimas notícias:

A seleção feminina de futebol do Irão partiu na segunda-feira do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur com destino a Omã, depois de várias jogadoras terem retirado os pedidos de asilo na Austrália.

Elementos da seleção nacional feminina de futebol do Irão foram vistos no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, enquanto se preparavam para regressar a casa, após um diferendo em torno de pedidos de asilo apresentados por várias jogadoras.

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A equipa foi vista a organizar a bagagem e a deslocar-se pelo átrio de partidas antes do voo.

A viagem acontece depois de várias jogadoras terem retirado um pedido de asilo que tinha sido apresentado na Austrália.

As imagens mostram as jogadoras a reunir-se no terminal e a dirigirem-se para a zona de partidas internacionais. O desenvolvimento surge após dias de incerteza em torno dos planos de viagem da equipa e do estatuto dos pedidos de asilo.

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