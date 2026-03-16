Vídeo. Irão: seleção feminina de futebol vista em aeroporto da Malásia antes de regressar

Elementos da seleção nacional feminina de futebol do Irão foram vistos no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, enquanto se preparavam para regressar a casa, após um diferendo em torno de pedidos de asilo apresentados por várias jogadoras.
A equipa foi vista a organizar a bagagem e a deslocar-se pelo átrio de partidas antes do voo.
A viagem acontece depois de várias jogadoras terem retirado um pedido de asilo que tinha sido apresentado na Austrália.
As imagens mostram as jogadoras a reunir-se no terminal e a dirigirem-se para a zona de partidas internacionais. O desenvolvimento surge após dias de incerteza em torno dos planos de viagem da equipa e do estatuto dos pedidos de asilo.