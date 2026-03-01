Vídeo. Irão: multidão reúne-se em Mashhad após morte do líder supremo Khamenei

Fiéis enlutados reuniram-se no Santuário do Imam Reza, em Mashhad, no domingo, depois de os media estatais iranianos terem confirmado que o líder supremo, ayatollah Ali Khamenei, morreu num ataque aéreo que visou o seu complexo, no centro de Teerão.
Segundo os órgãos de comunicação social estatais, o dirigente, de 86 anos, foi morto num ataque aéreo contra o seu complexo, no centro de Teerão.
Observavam-se multidões a erguer bandeiras sobre o santuário, mulheres em luto e homens a entoar palavras de ordem, enquanto outros exibiam cartazes com a imagem do líder falecido.
Alguns dos presentes choravam e cantavam enquanto se juntavam em redor do complexo do santuário, numa das cidades mais sagradas do Irão. As autoridades iranianas decretaram um período de luto nacional.