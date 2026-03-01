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Televisão estatal iraniana mostra fiéis em santuário xiita após confirmação da morte de Khamenei
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Vídeo. Irão: multidão reúne-se em Mashhad após morte do líder supremo Khamenei

Últimas notícias:

Enlutados reuniram-se no santuário de Imam Reza, em Mashhad, depois de os média estatais iranianos confirmarem a morte do líder supremo, aiatola Ali Khamenei, num ataque aéreo EUA-Israel.

Fiéis enlutados reuniram-se no Santuário do Imam Reza, em Mashhad, no domingo, depois de os media estatais iranianos terem confirmado que o líder supremo, ayatollah Ali Khamenei, morreu num ataque aéreo que visou o seu complexo, no centro de Teerão.

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Segundo os órgãos de comunicação social estatais, o dirigente, de 86 anos, foi morto num ataque aéreo contra o seu complexo, no centro de Teerão.

Observavam-se multidões a erguer bandeiras sobre o santuário, mulheres em luto e homens a entoar palavras de ordem, enquanto outros exibiam cartazes com a imagem do líder falecido.

Alguns dos presentes choravam e cantavam enquanto se juntavam em redor do complexo do santuário, numa das cidades mais sagradas do Irão. As autoridades iranianas decretaram um período de luto nacional.

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