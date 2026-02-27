Vídeo. Paquistão e Afeganistão intensificam confrontos na fronteira, civis apanhados no fogo cruzado

Bombardeamentos atingiram casas e uma mesquita em localidades ao longo da fronteira com o Afeganistão, ferindo civis, incluindo mulheres e crianças, segundo residentes locais.
As autoridades talibãs confirmaram que ocorreram ataques, mas contestaram os números de vítimas avançados e anunciaram operações de resposta junto a posições fronteiriças.
Ambos os lados afirmam ter provocado baixas militares, numa altura em que surgem reivindicações contraditórias e as tensões aumentam.
No centro do diferendo, o Paquistão acusa combatentes do Tehreek-e-Taliban Pakistan de operarem a partir de território afegão, acusação rejeitada por Cabul. As passagens fronteiriças permanecem em grande medida encerradas, perturbando as rotas comerciais e a circulação diária dos residentes de ambos os lados.
Os esforços de mediação diplomática por atores regionais não conseguiram até agora aliviar as tensões, deixando os dois vizinhos perante um dos confrontos mais graves dos últimos anos.