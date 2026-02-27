Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Sombra de um habitante junto de painéis solares, um deles danificado após combates noturnos entre forças do Paquistão e do Afeganistão, numa aldeia de Bajaur
No Comment

Vídeo. Paquistão e Afeganistão intensificam confrontos na fronteira, civis apanhados no fogo cruzado

Últimas notícias:

Moradores do distrito paquistanês de Bajaur relataram projéteis a atingir casas de civis, com feridos levados a hospitais locais à medida que os confrontos se espalham pelas zonas fronteiriças.

Bombardeamentos atingiram casas e uma mesquita em localidades ao longo da fronteira com o Afeganistão, ferindo civis, incluindo mulheres e crianças, segundo residentes locais.

As autoridades talibãs confirmaram que ocorreram ataques, mas contestaram os números de vítimas avançados e anunciaram operações de resposta junto a posições fronteiriças.

Ambos os lados afirmam ter provocado baixas militares, numa altura em que surgem reivindicações contraditórias e as tensões aumentam.

No centro do diferendo, o Paquistão acusa combatentes do Tehreek-e-Taliban Pakistan de operarem a partir de território afegão, acusação rejeitada por Cabul. As passagens fronteiriças permanecem em grande medida encerradas, perturbando as rotas comerciais e a circulação diária dos residentes de ambos os lados.

Os esforços de mediação diplomática por atores regionais não conseguiram até agora aliviar as tensões, deixando os dois vizinhos perante um dos confrontos mais graves dos últimos anos.

