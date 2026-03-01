Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Morte de Ali Khamenei: Papa Leão alerta para "abismo irreparável da guerra"

O Papa Leão XIV aparece à janela do seu estúdio, com vista para a Praça de São Pedro, no Vaticano, para a tradicional bênção dominical dos fiéis reunidos para a oração do Angelus ao meio-dia
O Papa Leão XIV aparece à janela do seu estúdio, com vista para a Praça de São Pedro, no Vaticano, para a tradicional bênção dominical dos fiéis reunidos para a oração do Angelus ao meio-dia Direitos de autor  Alessandra Tarantino/2026 Copyright The AP
Direitos de autor Alessandra Tarantino/2026 Copyright The AP
De euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Depois da habitual oração dominical do Angelus, o pontífice pediu, a partir da Praça de São Pedro, contenção aos envolvidos e espaço para a diplomacia. Durante a oração, o Papa Leão tinha dito: "as estratégias de poder económico e militar não dão um futuro à humanidade".

Após a habitual oração dominical do Angelus, a partir do Palácio Apostólico da Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Leão XIV expressou "profunda preocupação" com a guerra em curso no Irão e no Médio Oriente.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O Santo Padre está a seguir os acontecimentos da guerra não apenas por razões puramente espirituais. A Igreja Católica está profundamente preocupada com o destino das minorias cristãs na região e aspira a desempenhar um papel político ativo de moderação na resolução dos conflitos na área.

Diplomacia para evitar uma guerra em grande escala

"A estabilidade e a paz não se constroem com ameaças recíprocas, nem com armas, que semeiam destruição, dor e morte, mas apenas através de um diálogo razoável, autêntico e responsável", acrescentou o Pontífice, exprimindo a necessidade de as partes "assumirem a responsabilidade moral de parar a espiral de violência antes que esta se transforme num abismo irreparável".

Daí a necessidade, segundo o Papa Leão,"de a diplomacia redescobrir o seu papel", acrescentando ainda uma invocação ao diálogo entre o Paquistão e o Afeganistão, dois países em guerra desde quinta-feira.

Alguns minutos antes, durante a celebração do Angelus, o Santo Padre, convidando os fiéis a rezar pela paz, tinha afirmado que**"as estratégias de poder económico e militar, como a história ensina, não dão um futuro à humanidade**".

No dia 11 de janeiro, o Pontífice tinha condenado a violência dos confrontos nas ruas no Irão entre as forças de segurança e os manifestantes, e o recrudescimento dos combates étnico-religiosos no norte da Síria.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Papa Leão XIV desloca-se ao Líbano para tentar levar uma mensagem de esperança

Morte de Ali Khamenei: Papa Leão alerta para "abismo irreparável da guerra"

Qatar interceta "ondas de mísseis" iranianos no segundo dia de combates