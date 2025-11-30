O Papa Leão XIV terminou a sua visita à Turquia no domingo, antes de se dirigir para o Líbano, onde pretende levar uma mensagem de esperança ao povo que há muito sofre e reforçar uma comunidade cristã crucial no Médio Oriente.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Antes de viajar para Beirute, Leão tinha dois compromissos importantes em Istambul: uma oração na Catedral Apostólica Arménia e uma liturgia divina com o Patriarca Ecuménico Bartolomeu, líder espiritual dos cristãos ortodoxos de todo o mundo, cujo convite para comemorar um importante aniversário cristão foi o impulso para a visita de Leão.

Leão entrou na catedral arménia numa nuvem de incenso, enquanto um coro masculino entoava cânticos. Elogiou o "corajoso testemunho cristão do povo arménio ao longo da história, muitas vezes em circunstâncias trágicas". Foi uma referência ao massacre dos arménios pelos turcos otomanos durante a Primeira Guerra Mundial.

O Papa Francisco chamou ao massacre um "genocídio", enfurecendo a Turquia, que nega a existência de um genocídio. Leo foi mais diplomático nas suas palavras em solo turco.

Na segunda etapa da sua primeira viagem papal, Leão visitará o Líbano, num momento precário para o pequeno país mediterrânico, após anos de crises sucessivas. Está a cumprir uma promessa do Papa Francisco, que há anos queria visitar o país, mas não pôde fazê-lo devido ao agravamento da sua saúde.

Francisco citou frequentemente São João Paulo II, que em 1989 afirmou que o Líbano era mais do que um país, era uma "mensagem" - uma mensagem de fraternidade e coexistência. De acordo com o sistema de partilha do poder no Líbano, o Presidente do país é sempre um cristão maronita, o primeiro-ministro, um muçulmano sunita, e o Presidente do Parlamento, um xiita.

País de maioria muçulmana onde cerca de um terço da população é cristã, o Líbano sempre foi uma prioridade para o Vaticano, um baluarte para os cristãos de toda a região. Após anos de conflito, as comunidades cristãs que remontam ao tempo dos Apóstolos diminuíram.

Espera-se que Leão tente encorajar os libaneses que acreditam que os seus líderes lhes falharam e que encoraje os cristãos libaneses a ficar ou, se já se mudaram para o estrangeiro, a regressar a casa.

"O Santo Padre vem num momento muito difícil para o Líbano e para a nossa região", disse D. George, Arcebispo da Arqueparquia Greco-Católica Melquita de Beirute. Os libaneses estão preocupados com o futuro, disse ele, e ainda temem um possível retorno à guerra total com Israel.

"Neste momento difícil, a visita do Papa é um sinal de esperança. Mostra que o Líbano não está esquecido", disse aos jornalistas antes da visita.

Uma série de crises e nenhuma responsabilidade

Em 2019, a moeda e o sistema bancário do país entraram em colapso e muitos libaneses viram as suas poupanças evaporarem-se. A crise financeira levou à escassez de eletricidade, combustível e medicamentos.

Seguiu-se outra catástrofe em 2020, quando centenas de toneladas de nitrato de amónio indevidamente armazenadas no porto de Beirute detonaram numa explosão que percorreu os bairros circundantes, matando 218 pessoas, ferindo milhares e causando prejuízos de milhares de milhões de dólares.

O ponto alto da visita de Leão ao Líbano terá lugar no seu último dia, 2 de dezembro, quando se encontrar em oração silenciosa no local da explosão de 4 de agosto de 2020 e se encontrar com algumas das vítimas.

Os cidadãos libaneses ficaram furiosos com a explosão, que parecia resultar da negligência do governo, em plena crise económica. No entanto, a investigação tem sido interrompida repetidamente e, cinco anos depois, nenhum funcionário foi condenado.

Os libaneses esperam que Leo exija a responsabilização da classe política libanesa e insista que não pode haver paz sem verdade e justiça.

Outro momento importante será o encontro de Leo com os jovens libaneses. Espera-se que lhes dê palavras de encorajamento, no meio da fuga de décadas para o estrangeiro, reconhecendo ao mesmo tempo a sua desilusão face aos fracassos das gerações anteriores.

Uma visita papal no meio de um conflito permanente

Depois do ataque de 7 de outubro de 2023, liderado pelo Hamas, no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza, o grupo militante libanês Hezbollah entrou num conflito de baixo nível com Israel, que se transformou numa guerra total em setembro de 2024, matando mais de 4.000 pessoas no Líbano e causando uma destruição generalizada.

Apesar de um cessar-fogo mediado pelos EUA que pôs nominalmente termo ao conflito dois meses mais tarde, Israel continua a lançar ataques aéreos quase diários que, segundo afirma, têm por objetivo impedir a reconstrução do Hezbollah. Muitos libaneses receiam um regresso à guerra total.

Antes da chegada de Leão, o Hezbollah pediu ao Papa que expressasse a sua "rejeição da injustiça e da agressão" a que o país está sujeito. A referência era aos ataques israelitas. O grupo apelou também aos seus apoiantes para que se alinhassem ao longo da estrada que a caravana papal irá percorrer desde o aeroporto até ao palácio presidencial, a fim de prestarem a sua homenagem.

O Hezbollah - um grupo maioritariamente xiita - aliou-se a vários grupos políticos cristãos no país, incluindo o Movimento Patriótico Livre e o Movimento Marada.

No entanto, o partido cristão com o maior bloco parlamentar, as Forças Libanesas, é opositor ao Hezbollah e tem criticado o grupo por ter arrastado o país para uma guerra com Israel.

Os cristãos sírios também têm esperança na visita papal

Na vizinha Síria, centenas de milhares de cristãos fugiram durante os 14 anos de guerra civil no país.

O antigo líder autocrático do país, Bashar Assad, foi deposto numa ofensiva liderada por rebeldes islâmicos em dezembro passado. Desde então, têm-se registado surtos de violência sectária e alguns ataques contra minorias religiosas, incluindo um ataque suicida contra uma igreja em Damasco, em junho.

Apesar do novo governo ter condenado os ataques contra as minorias, muitos acusam-no de não fazer caso ou de ser incapaz de controlar os grupos armados aliados.

Uma delegação de cerca de 300 cristãos sírios, chefiada por um sacerdote grego melquita católico, deveria deslocar-se ao Líbano para participar num encontro entre grupos leoninos e jovens e rezar numa missa pública na orla marítima de Beirute.

"Precisamos que alguém como o Papa venha dar-nos esperança como cristãos", numa altura em que "temos medo de um futuro desconhecido", disse Dima Awwad, de 24 anos, um dos membros da delegação. "Gostaríamos que o Papa viesse visitar a Síria como visitou o Líbano, para tranquilizar as pessoas e sentir que estamos presentes como cristãos orientais e que precisamos de estar neste lugar".