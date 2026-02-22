O carro ficou submerso depois de ter batido num pedaço de gelo fino. O condutor e 7 dos 8 turistas chineses, incluindo um casal com um rapaz de 14 anos, morreram.
8 pessoas morreram no lago Baikal depois de um carro com turistas chineses ter caído no gelo perto da ilha de Olkhon.
De acordo com os meios de comunicação social locais, o veículo UAZ circulava no gelo, fora de uma passagem oficial (zona de gelo identificada pelas autoridades de viação). Na zona de movimento havia uma fenda e uma área de gelo fino, pelo que o carro caiu e ficou debaixo de água a uma profundidade de cerca de 18 metros.
Apenas um turista conseguiu sair, tendo já prestado depoimento aos investigadores. O condutor e sete turistas morreram, incluindo um casal com um filho de 14 anos.
Os mergulhadores estão a trabalhar no local da tragédia. Segundo informações, os corpos de todas as vítimas foram localizados.
Foi aberto um processo-crime por causa do incidente, ao abrigo do artigo sobre a prestação de serviços que não cumprem os requisitos de segurança e causam a morte de pessoas.
No inverno, o Baikal torna-se um destino turístico popular: organizam-se excursões e percursos de automóvel sobre o gelo. No entanto, a espessura do gelo pode mudar drasticamente devido ao vento, às correntes e às diferenças de temperatura, bem como aos invernos cada vez mais quentes.