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Gelo perigoso do Baikal. Carro com turistas ficou submerso, 8 pessoas morreram na Rússia

O gelo nem sempre cobre o Baikal, foto ilustrativa
O gelo nem sempre cobre o Baikal, foto ilustrativa Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Павел Додонов
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O carro ficou submerso depois de ter batido num pedaço de gelo fino. O condutor e 7 dos 8 turistas chineses, incluindo um casal com um rapaz de 14 anos, morreram.

8 pessoas morreram no lago Baikal depois de um carro com turistas chineses ter caído no gelo perto da ilha de Olkhon.

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De acordo com os meios de comunicação social locais, o veículo UAZ circulava no gelo, fora de uma passagem oficial (zona de gelo identificada pelas autoridades de viação). Na zona de movimento havia uma fenda e uma área de gelo fino, pelo que o carro caiu e ficou debaixo de água a uma profundidade de cerca de 18 metros.

Apenas um turista conseguiu sair, tendo já prestado depoimento aos investigadores. O condutor e sete turistas morreram, incluindo um casal com um filho de 14 anos.

Os mergulhadores estão a trabalhar no local da tragédia. Segundo informações, os corpos de todas as vítimas foram localizados.

Foi aberto um processo-crime por causa do incidente, ao abrigo do artigo sobre a prestação de serviços que não cumprem os requisitos de segurança e causam a morte de pessoas.

No inverno, o Baikal torna-se um destino turístico popular: organizam-se excursões e percursos de automóvel sobre o gelo. No entanto, a espessura do gelo pode mudar drasticamente devido ao vento, às correntes e às diferenças de temperatura, bem como aos invernos cada vez mais quentes.

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