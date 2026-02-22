O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, ameaçou interromper o fornecimento de eletricidade de emergência à Ucrânia, a menos que o fornecimento de petróleo russo seja restabelecido no seu país até segunda-feira.

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Numa publicação na rede social X, Fico afirmou que "se o Ocidente não se importa que o gasoduto Nord Stream tenha explodido, a Eslováquia não pode aceitar que as relações eslovaco-ucranianas sejam um bilhete de ida que beneficia apenas a Ucrânia".

O gasoduto está cortado há quase um mês. Kiev diz que foi danificado por um ataque de um drone russo.

"O Presidente ucraniano recusa-se a compreender a nossa abordagem orientada para a paz e, por não apoiarmos a guerra, está a comportar-se maliciosamente em relação à Eslováquia", lê-se no post de Fico.

A ameaça surge um dia depois de a Hungria ter dito que vai bloquear um empréstimo de emergência de 90 mil milhões de euros à Ucrânia por causa do oleoduto danificado. Tanto a Eslováquia como a Hungria dependem fortemente do petróleo russo e mantêm relações estreitas com Moscovo. Fico também afirmou que o seu país irá rejeitar o empréstimo.

Num vídeo publicado nas redes sociais na sexta-feira à noite, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Péter Szijjártó, acusou a Ucrânia de "chantagear" a Hungria por não ter retomado o transporte de petróleo.

A Eslováquia tornou-se um dos principais fornecedores europeus de eletricidade à Ucrânia, preenchendo a lacuna após os ataques russos terem danificado gravemente a rede elétrica do país.