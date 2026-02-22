Corrida ao espaço: como os satélites decidem a segurança da Alemanha

Com a mudança da situação de ameaça, o espaço já não é visto apenas como uma área de investigação e de interesses económicos, mas cada vez mais como uma componente central da segurança nacional e da dissuasão militar da Alemanha.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

De acordo com o Inspetor do Ciberespaço e do Espaço de Informação das Forças Armadas alemãs, o Vice-Almirante Thomas Daum, o espaço tornou-se agora um campo de batalha por direito próprio. A Bundeswehr tem atualmente oito a dez dos seus próprios satélites no espaço, principalmente para fins de reconhecimento (SAR-Lupe, SARah) e comunicações. No entanto, esta frota de satélites é considerada obsoleta.

Numa entrevista à Euronews durante a Conferência de Segurança de Munique, Daum explicou que os satélites têm "uma importância considerável para as funções dos nossos sistemas no terreno" e, por isso, vão muito além das aplicações militares. "Se os satélites falharem, já não se pode levantar dinheiro do banco", diz Daum.

Existe o risco de "os nossos sistemas no espaço poderem ser atacados". Neste contexto, um "dia sem espaço", ou seja, uma falha de um satélite, seria "basicamente uma catástrofe", afirma o inspetor.

Um ataque deste tipo desativaria deliberadamente os satélites, com consequências imediatas no terreno, uma vez que o desempenho das infraestruturas centrais seria fortemente limitado.

Dissuasão também no espaço

Tal como noutras áreas militares, o Governo alemão tenciona responder a um cenário do tipo sobretudo com dissuasão.

Em setembro do ano passado, o ministro da Defesa, Boris Pistorius, prometeu cerca de 35 mil milhões de euros até 2030, incluindo fundos para o sistema de reconhecimento espacial "SPOCK", ao qual as Forças Armadas alemãs têm acesso desde o início do ano.

O sistema da empresa finlandesa Iceye, que coopera com a empresa de defesa alemã Rheinmetall, baseia-se numa constelação de satélites de radar (SAR) que fornecem imagens continuas da superfície terrestre e permitem às forças armadas alemãs observar e avaliar movimentos e mudanças no terreno, em qualquer clima e a qualquer hora do dia.

De acordo com Daum, a dissuasão no espaço funciona principalmente através da reciprocidade: aqueles que sinalizam que possuem as capacidades relevantes também mostram que podem prejudicar os sistemas inimigos.

Isto também se refere aos meios pelos quais um adversário pode ser impedido de utilizar efetivamente os seus sistemas espaciais. Em vez de um ataque direto aos satélites com recurso à força física, como bombardeamentos, são frequentemente utilizadas medidas não cinéticas.

Por exemplo, os satélites podem ser visados a partir do solo, cegando-os se tiverem sensores ópticos. Os satélites militares de reconhecimento ou de espionagem, em particular, utilizam sensores ópticos, como câmaras de alta resolução ou telescópios, que captam imagens da Terra. Se estes forem ofuscados, os sistemas são deliberadamente interrompidos de modo a que fiquem temporariamente incapazes de reconhecer ou registar qualquer coisa.

De acordo com Daum, outra possibilidade é a transmissão de sinais de interferência, por exemplo, contra satélites de comunicação. A interferência ou o encandeamento pode ser utilizado para afetar os sistemas inimigos sem destruí-los fisicamente. "É claro que isto tem um efeito no solo: Se um satélite de reconhecimento não consegue detetar a mudança de posição das suas próprias forças, então tem uma vantagem tática".

O foguete SpaceX Falcon Heavy é lançado na terça-feira, 25 de junho de 2019, da plataforma 39A no Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, Flórida AP Photo/John Raoux

Sustentabilidade - mesmo no espaço

Há também razões políticas para o facto de estas capacidades serem deliberadamente concebidas para efeitos não destrutivos: a Alemanha aderiu aos "Acordos Artemis", iniciados pelos EUA em 2023, e comprometeu-se a não gerar quaisquer detritos espaciais. Um satélite inimigo não pode, portanto, ser simplesmente abatido — em vez disso, a tónica é colocada em intervenções reversíveis que limitem a sua utilização, sem deixar detritos no espaço.

Até agora, a linha política atual mantém-se inalterada, mas, segundo Daum, há vozes políticas que questionam a chamada regra "zero detritos". "Se temos a capacidade de destruir um sistema, isso não significa que o queiramos fazer", explica numa entrevista à Euronews.

Segundo ele, é um sinal para o inimigo de que "temos a mesma capacidade que ele", o que resultaria numa abordagem de dissuasão por punição. "É claro que isto pode ter um efeito dissuasor, mas basicamente requer que adaptemos a nossa estratégia de segurança espacial (fonte em alemão) e é, portanto, uma decisão política", diz o inspetor.

Related Detritos espaciais podem atrasar voos com órbita terrestre saturada de satélites

Novo: uma rede de milhares de pequenos satélites

Para além do reconhecimento, as estruturas de comunicação fiáveis são também de importância central para as tropas, tanto em tempos de crise como em tempo de paz.

A Bundeswehr também depende de satélites para as suas comunicações. Até à data, tem utilizado principalmente sistemas geoestacionários - próprios ou alugados - para longas distâncias. Se, por exemplo, um navio de guerra se desloca da Europa para África, a comunicação é feita através desta infraestrutura, diz Daum.

O projeto "SATCOMBw Fase 4" é a maior missão espacial da história da Bundeswehr. O objetivo é ligar em rede tanques, navios, aviões e soldados em todo o mundo através de comunicações por satélite e, em particular, assegurar missões no flanco oriental da NATO, incluindo a brigada alemã na Lituânia.

No entanto, o "SATCOMBw Level 4" é também um sistema clássico de comunicação por satélite e não uma constelação de milhares de pequenos satélites, como o Starlink. Em vez de alguns grandes satélites, o Starlink baseia-se em constelações de muitas unidades pequenas que estão ligadas em rede umas com as outras.

A estação espacial comercial Haven-1 da Vast (com a nave espacial Dragon acoplada), que está ligada à rede de satélites Starlink da SpaceX através de terminais laser Illustration: Vast

Cada satélite pode comunicar com os outros, criando significativamente mais pontos de acesso e expandindo as possibilidades gerais de comunicação por satélite. A guerra na Ucrânia também evidencia a importância estratégica desses sistemas.

Nos últimos anos, tanto a Rússia como a Ucrânia têm confiado, em certa medida, na rede de satélites fornecida pela SpaceX, em especial para a instalação e controlo de drones. Oficialmente, a utilização do sistema não era permitida na Rússia. No entanto, os primeiros terminais Starlink também apareceram em unidades russas a partir de 2023, que terão entrado no país através de estados do Golfo Pérsico ou da Ásia Central.

Há cerca de duas semanas que a empresa norte-americana tem vindo a bloquear o acesso das tropas russas aos seus terminais Starlink. A Ucrânia afirmou que o atual bloqueio "prejudicou significativamente" as operações russas. Moscovo rejeita esta afirmação e sublinha que não há qualquer impacto na guerra de drones.