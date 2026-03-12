Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Enxames de drones: como as armas de alta tecnologia os neutralizam

ARQUIVO: Soldados alemães do Grupo de Mísseis de Defesa Aérea 1 disparam um sistema Patriot no local de testes da NATO em Chania, Grécia, 8 de novembro de 2017
ARQUIVO: Soldados alemães do Grupo de Mísseis de Defesa Aérea 1 disparam um sistema Patriot no local de testes da NATO em Chania, Grécia, 8 de novembro de 2017 Direitos de autor  Sebastian Apel/U.S. Department of Defense, via AP, File
Direitos de autor Sebastian Apel/U.S. Department of Defense, via AP, File
De Johanna Urbancik
Publicado a
Drones que custam alguns milhares de dólares enfrentam mísseis que custam milhões. "Mais retorno pelo investimento" será decisivo, afirma Armin Papperger, diretor da Rheinmetall, sobre o futuro da defesa aérea.

Desde o início da operação americano-israelita "Epic Fury", o Irão atacou os Emirados Árabes Unidos com mais de 1.470 drones e 260 mísseis balísticos. De acordo com o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, a maioria deles foi intercetada.

Isso deve-se principalmente ao sistema de defesa aérea multicamadas, como relata a revista norte-americana Wired. Este sistema foi concebido para intercetar ameaças em diferentes fases de voo. Na altitude mais elevada, intervém o sistema norte-americano Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), que abate mísseis balísticos na fase final da sua descida com o método "Hit-to-Kill". O míssil atacante é então destruído com um míssil intercetor THAAD.

Se o míssil estiver mais próximo do solo, são acionados os sistemas de defesa antimíssil Patriot, também dos EUA. A rede de radares dos Patriot pode detetar lançamentos de mísseis a centenas de quilómetros de distância e permite que as trajetórias sejam calculadas em minutos. Os mísseis intercetores podem então lançar e até intercetar mísseis a baixas altitudes.

Embora ambos os sistemas cumpram a sua missão, não estão disponíveis de forma ilimitada e são caros. O custo de um radar THAAD é estimado em cerca de 1,1 mil milhões de dólares americanos (aproximadamente 954.657.000,00 euros). Além disso, presume-se que possa demorar de cinco a oito anos para substituir um radar destruído.

A interceção de drones relativamente baratos, cujo preço varia geralmente entre 20.000 e 50.000 dólares americanos, com sistemas de defesa tão dispendiosos é, portanto, considerada ineficaz, concorda Armin Papperger, diretor-executivo da empresa alemã de armamento Rheinmetall.

Um drone iraniano Shahed disparado pela Rússia a 17 de outubro de 2022
Um drone iraniano Shahed disparado pela Rússia a 17 de outubro de 2022 AP Photo/Efrem Lukatsky, File

"Mais retorno pelo investimento"

"Nas primeiras 72 horas [da guerra], só os Estados Unidos e os seus aliados dispararam quatro mil milhões de dólares em efetores", afirmou na conferência de imprensa anual da empresa, na quarta-feira. Neste contexto, os efetores são os projéteis dos sistemas utilizados, e acrescentou que "cerca de 2.000 efetores" foram disparados.

Destacou ainda que os sistemas da sua empresa que já estão a ser utilizados no Médio Oriente, incluindo o canhão duplo de 35 mm da Oerlikon, o canhão Millennium e o canhão revólver. Para as armas de 35 mm ou 30 mm da Rheinmetall, o custo por disparo seria de cerca de 1.000 dólares americanos (aproximadamente 865 euros), segundo Papperger.

"Os telefones não pararam de tocar durante o fim de semana, querem os nossos sistemas", sublinhou, acrescentando que, apesar de não estar autorizado a nomear os países, "muito mais de 100 drones" foram abatidos com sistemas Rheinmetall no fim de semana passado.

Armin Papperger, diretor-executivo do Grupo, na conferência de imprensa anual deste ano, 12 de março de 2026
Armin Papperger, diretor-executivo do Grupo, na conferência de imprensa anual deste ano, 12 de março de 2026 Rheinmetall AG

A situação atual no Médio Oriente mostra que existem "muitos agressores" em todo o mundo contra os quais estes sistemas são necessários. Ao mesmo tempo, a defesa contra drones também tem a ver com a relação custo-eficácia, porque "mais retorno pelo investimento" é o ponto decisivo aqui, diz Papperger. O chefe do grupo destaca que é “muito caro” abater drones com mísseis antiaéreos caros, quando é possível abatê-los com “o nosso sistema”.

Ucrânia testa a defesa aérea do futuro

No que diz respeito à defesa contra drones, a Ucrânia é pioneira. A Rússia dispara regularmente mais de 500 drones contra a Ucrânia, a maioria dos quais é neutralizada pelo sistema de defesa aérea. No entanto, as forças armadas ucranianas não utilizam apenas sistemas de defesa dispendiosos, como o sistema Patriot, mas também um sistema multicamada, mais barato.

Este consiste, entre outros, em drones intercetores, como o drone Octopus Interceptor, que custa apenas cerca de 3.000 dólares (mais de 2.500 euros), ou o drone P1-SUN Interceptor, cujo preço, segundo o fabricante, é de cerca de 10.00 dólares (aproximadamente 865 euros).

Os drones intercetores deste tipo destinam-se a abater o drone inimigo, substituindo assim os dispendiosos mísseis. Como anunciou o comandante-chefe ucraniano Oleksandr Syrskyi numa publicação no Telegram no início de março, estes drones destruíram mais de 70% dos drones Shahed só na região de Kiev.

O sistema de defesa multicamadas inclui também um sistema de deteção e alerta acústico precoce a nível nacional, denominado Sky Fortress. De acordo com os relatórios, foram instalados microfones simples e smartphones em postes, com o objetivo de detetar o ruído característico de drones e mísseis - os drones Shahed, por exemplo, têm um som semelhante ao de uma mota. O sistema também é relativamente barato, custando até 1.000 dólares americanos (cerca de 865 euros).

Um voluntário de uma unidade de defesa aérea prepara uma metralhadora perto de Bucha, a 9 de agosto de 2024
Um voluntário de uma unidade de defesa aérea prepara uma metralhadora perto de Bucha, a 9 de agosto de 2024 AP Photo/Evgeniy Maloletka

Kiev também conta com pessoas para a defesa contra drones, nomeadamente sob a forma de equipas móveis de defesa. Estas equipas estão principalmente posicionadas perto das linhas da frente e nas cidades e estão equipadas com metralhadoras, mísseis antiaéreos portáteis (MANPADS) e armas antiaéreas ligeiras, tentando abater os drones a curta distância, antes que estes possam atingir o seu alvo.

Mas a defesa contra drones não termina aí: além das novas tecnologias, a Ucrânia continua a apostar em meios clássicos, incluindo guerra eletrónica com transmissores de interferência, caças, helicópteros para caça a drones e sistemas antiaéreos terrestres.

Lacunas na defesa aérea também na Alemanha

Durante a conferência de imprensa, Papperger admitiu que a NATO e a Alemanha também têm lacunas na sua defesa aérea. Segundo referiu, "a Alemanha, a Europa e o resto do mundo têm muito poucos sistemas de defesa aérea".

À semelhança dos Emirados Árabes Unidos, a Alemanha também dispõe de um sistema de defesa aérea multicamadas, embora com sistemas diferentes. O sistema Arrow 3, que foi especialmente desenvolvido para intercetar mísseis balísticos de longo alcance, incluindo os que podem transportar ogivas nucleares, químicas ou biológicas, deve ser utilizado para a defesa contra mísseis de longo alcance em caso de emergência.

A defesa de longo alcance contra aviões, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos é atualmente fornecida principalmente pelo sistema americano MIM-104 Patriot, que constitui a espinha dorsal da defesa aérea terrestre da Bundeswehr. No domínio do médio alcance, a Alemanha conta com o IRIS-T SLM. No futuro, este sistema deverá ser complementado com a variante avançada IRIS-T SLX para cobrir um maior alcance. O sistema IRIS-T SLS é utilizado para distâncias mais curtas.

O sistema IRIS-T SLM-X na Enforce Tac deste ano
O sistema IRIS-T SLM-X na Enforce Tac deste ano NuernbergMesse / Frank Boxler

A curta distância - especialmente para defesa contra drones - a Bundeswehr (Forças Armadas da Alemanha) está atualmente a construir sistemas como o Skyranger 30 da Rheinmetall.

Os drones não são particularmente eficazes por si só, disse Papperger, uma vez que mais de 90% são intercetados. "Mas os que conseguem passar são eficazes." É precisamente por isso que a defesa contra drones está a tornar-se cada vez mais importante na defesa aérea. Segundo diz, mais de 80% dos ataques são atualmente realizados com drones - principalmente porque são armas de ataque relativamente baratas.

"E é um novo efetor - e nós temos de nos adaptar a este novo efetor", explicou Papperger, afirmando que a Rheinmetall se iria adaptar, "sobretudo com o sistema Skynex, mas também com o Skynart, o Skyguard e o Skyranger".

Skyranger 30 para defesa aérea móvel da Rheinmetall
Skyranger 30 para defesa aérea móvel da Rheinmetall Rheinmetall AG

Tanto a guerra de agressão russa contra a Ucrânia como os contra-ataques iranianos na região do Golfo mostram como a defesa aérea está a mudar: em vez de mísseis individuais dispendiosos, a atenção centra-se cada vez mais em sistemas que podem defender-se contra um grande número de drones baratos.

A Ucrânia está agora também a tentar utilizar esta experiência a nível internacional. Tal como o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, anunciou esta semana, uma delegação que inclui o ministro da Defesa Rustem Umerov já foi enviada para a região do Golfo para ajudar a proteger contra os ataques iranianos e estabilizar a situação.

Enxames de drones: como as armas de alta tecnologia os neutralizam