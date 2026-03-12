Bancos mundiais reforçam medidas de segurança nos paíse do Golfo após nova ameaça do Irão

Os bancos mundiais estão a tomar medidas de precaução em todos os seus centros financeiros no Golfo, depois de o Irão ter avisado que as instituições financeiras ligadas aos EUA e a Israel na região poderiam tornar-se alvos, uma vez que Teerão pondera diversificar ainda mais os seus ataques.

O aviso surgiu depois do Irão ter afirmado que um edifício ligado ao Banco Sepah em Teerão foi atacado na quarta-feira.

Na sequência do alegado ataque, o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão (IRGC) emitiu uma declaração a ameaçar atacar "centros económicos e bancos" ligados aos EUA e a Israel em todo o Golfo.

Na continuação das suas ameaças, o IRGC instou também os residentes dos países da região a manterem-se a pelo menos um quilómetro de distância.

Como é que os bancos reagiram?

A declaração chamou a atenção de centros financeiros como o Dubai e Doha, onde muitos bancos internacionais têm operações regionais.

De acordo com a imprensa internacional, o HSBC encerrou todas as suas sucursais no Qatar até nova ordem.

O Citigroup disse ao seu pessoal no Dubai para se afastar dos escritórios e trabalhar a partir de casa, de acordo com um memorando visto pelos meios de comunicação regionais.

O banco de crédito sediado em Nova Iorque declarou que a maioria dos seus empregados nos Emirados Árabes Unidos já estava a trabalhar à distância e que três edifícios tinham sido evacuados por precaução.

Uma vista da linha do horizonte da cidade com o Burj Khalifa em silhueta durante o pôr do sol no Dubai Creek Harbour no Dubai, Emirados Árabes Unidos, quarta-feira, 11 de março de 2026. AP Photo/Fatima Shbair

O Goldman Sachs disse aos seus empregados que tinham de obter autorização antes de se deslocarem aos seus escritórios no Médio Oriente. Também o Standard Chartered pediu aos seus funcionários que abandonassem os escritórios perto do Centro Financeiro Internacional do Dubai no início desta semana.

As cidades do Golfo acolhem as principais sedes regionais de bancos mundiais e empresas multinacionais e muitas delas efetuam operações de tesouraria e de negociação a partir destes centros financeiros.

Ayatollah diz que é possível "abrir outras frentes"

Na quinta-feira, o recém-nomeado Ayatollah Mojtaba Khamenei anunciou, na sua primeira mensagem pública, que "foram também realizados estudos sobre a abertura de outras frentes onde o inimigo tem pouca experiência e é altamente vulnerável."

"A ativação destas frentes terá lugar, se o estado de guerra se mantiver, e de acordo com considerações estratégicas", declarou o novo Ayatollah numa declaração escrita divulgada pelo regime de Teerão e lida na televisão estatal.

Mojtaba Khamenei não fez qualquer aparição pública desde que o seu pai, o falecido Ayatollah Ali Khamenei, foi morto nos primeiros ataques israelo-americanos a Teerão, a 28 de fevereiro.

Desde então, têm-se levantado questões sobre o seu estado de saúde, com vários relatos que vão desde ferimentos ligeiros a ferimentos graves nos mesmos ataques.