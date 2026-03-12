Empregos em risco na Volkswagen, mas gestores ganham milhões em bónus

Perante a crise e a queda dos lucros da Volkswagen, o presidente do maior construtor automóvel da Europa já reduziu o seu salário desde 2024 - e voltou agora a anunciar que a direção da empresa renuncia a uma parte da sua remuneração.

No ano passado, o diretor executivo da Volkswagen, Oliver Blume, ganhou "apenas" 7,42 milhões de euros.

O exemplo gritante do antigo patrão da VW

O ex-chefe da VW, Herbert Diess , que deixou a empresa em 2022, recebeu mais dinheiro do que o atual chefe, conforme relatado pelo Handelsblatt (fonte em alemão), ou seja, uma remuneração total de mais de 9 milhões de euros - consistindo em pensões e pagamentos de bónus.

Muitos veem as decisões estratégicas de Herbert Diess, agora com 67 anos, como a razão dos atuais problemas da VW.

Além disso, Diess não só é presidente do Conselho de Supervisão do fabricante de chips Infineon desde 2023, como também explora a sua quinta em Espanha.

E apesar de 50 mil postos de trabalho terem de ser cortados na VW, só na Alemanha, os gestores de topo continuam a receber os seus bónus para além dos seus salários.

De acordo com a AutoMotorSport (fonte em alemão), o diretor executivo Oliver Blume gastou 493.771 euros no ano passado, mas ao mesmo tempo recebeu um bónus de 2.002.000 euros.

Problema do fluxo de caixa líquido

Esta soma de milhões pode ser explicada pelo "fluxo de caixa líquido" (saldo final de dinheiro de uma empresa durante um período), que foi surpreendentemente elevado na Volkswagen, apesar da queda dos lucros.

Há muito que os críticos criticam o facto de os bónus de muitos gestores também serem calculados com base no fluxo de caixa líquido, embora este fluxo de caixa diga muito pouco sobre o sucesso de uma empresa.

O fluxo de caixa líquido é comparável ao dinheiro de uma conta corrente. Um fluxo de tesouraria líquido positivo significa que, num determinado momento, entrou mais dinheiro na empresa do que saiu. E na VW, este montante foi superior ao planeado em 2025.

Milionários do Deutsche Bank

Vários gestores de topo do Deutsche Bank ganham significativamente mais do que o CEO da VW, Oliver Blume.

De acordo com o Handelsblatt (fonte em alemão), o diretor-geral do Deutsche Bank, Christian Sewing, recebeu uma remuneração total de quase 10,5 milhões de euros em 2025, cerca de 740 mil euros mais do que no ano anterior. O montante é composto por um salário fixo e por bónus de curto e longo prazo.

Fabrizio Campelli, diretor do banco de investimento do Deutsche Bank, recebe cerca de 9,3 milhões de euros.

Alguns dos banqueiros de topo que auferem salários particularmente elevados não quiseram ser identificados.

Um total de 658 gestores receberam do Deutsche Bank uma remuneração total de pelo menos um milhão de euros; em 2024, 647 receberam um salário de milhões.

Gestores mais bem pagos na Alemanha

Christian Klein, diretor executivo da empresa de software SAP, ganha ainda mais do que o banqueiro Christian Sewing, de 55 anos; de acordo com os números da empresa, recebeu uns bons 16,2 milhões de euros em 2025.

Ao mesmo tempo, já foram cortados 10 mil postos de trabalho na SAP e o maior fabricante de software da Europa, em Walldorf, Baden-Württemberg, tem de continuar a fazer poupanças.

Na Alemanha, há mais homens com o nome próprio Christian entre os que ganham mais do que mulheres.

De acordo com uma análise do portal de emprego Indeed, os nomes próprios Andreas e Michael são também muito comuns entre os patrões alemães.

Segundo o FAZ, (fonte em alemão) o diretor-geral da Siemens**,** Roland Busch, ganhou 12,3 milhões de euros no ano passado. As ações da empresa tecnológica sediada em Munique subiram significativamente, mas parte do dinheiro já tinha sido prometido ao CEO em 2021 - e os bónus só foram pagos em 2025.

Richard Lutz, que entretanto foi substituído no cargo de diretor executivo da Deutsche Bahn, é também um dos mais bem pagos na Alemanha. Segundo a Focus, recebeu uma indemnização de 3,4 milhões de euros.

Milhões de euros de indemnização para os antigos patrões da Deutsche Bahn

No total, a Deutsche Bahn pagou indemnizações no valor de 11,3 milhões de euros aos gestores demitidos - mesmo aos membros do Conselho de Administração que só tinham assumido funções há alguns meses.

Dez semanas após a sua entrada em funções, a nova diretora da DB, Evelyn Palla, reduziu a dimensão da direção do grupo: a Deutsche Bahn e o seu Conselho de Administração deverão tornar-se "mais simples, mais rápidos e mais amigos dos clientes", como se pode ler no site da empresa.

Com uma equipa de gestão significativamente mais reduzida, Palla, de 52 anos, pretende poupar 500 milhões de euros por ano no futuro.

No seu anterior cargo na DB, a nova diretora da Deutsche Bahn auferia um salário anual de pouco mais de 200 mil euros.