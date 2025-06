Estarão as Forças Armadas alemãs a aprender com a guerra dos drones na Ucrânia?

PUBLICIDADE

No passado fim de semana, os serviços secretos ucranianos (SBU) realizaram um ataque com drones contra a força aérea russa e destruíram um grande número de caças russos.

De acordo com a empresa tecnológica ucraniana Sine.Engineering, operações deste tipo ilustram "que os pequenos drones FPV redefiniram a guerra moderna e estão a produzir resultados assimétricos no campo de batalha".

A Sine.Engineering é uma empresa tecnológica ucraniana especializada em sistemas avançados de comunicação e navegação para veículos aéreos não tripulados (UAV).

A sua tecnologia permite que os drones operem sem GPS e sob fortes interferências - graças a ligações de dados robustas e métodos de localização alternativos.

A capacidade de atuar rapidamente, a flexibilidade e a inovação são uma parte essencial da guerra moderna, à qual as forças armadas europeias, incluindo a Bundeswehr, nome dado às Forças Armadas unificadas da Alemanha, também têm de se adaptar.

Andriy Zvirko (à esquerda) e Andriy Chulyk (à direita) Foto cedida por Sine.Engineering

Há algumas semanas, o inspetor-geral das Forças Armadas alemãs, Carsten Breuer, apelou à "rapidez" na aquisição de drones kamikaze. Os drones "kamikaze" são veículos aéreos não tripulados com uma carga explosiva que se despenham e explodem depois de detectarem um alvo.

Numa entrevista escrita à Euronews, o porta-voz do Gabinete de Desenvolvimento do Exército da Bundeswehr explicou que os sistemas não tripulados (UxS) estão atualmente a ser utilizados no domínio do reconhecimento do exército. "O objetivo agora é diversificar ainda mais a carteira de UxS de reconhecimento, expandir e desenvolver as quantidades e entrar no domínio do apoio". Além disso, deve ser prestada especial atenção à eficácia das armas modernas, especialmente dos sistemas de munições de espera (LMS).

"Isto foi desencadeado pelo acordo de coligação do governo de coligação, que autoriza expressamente o armamento de sistemas aéreos não tripulados (UAS), ou seja, drones voadores. Os UxS e os LMS devem, por conseguinte, fazer parte de um exército poderoso, ultramoderno e avançado.

Estes sistemas oferecem vantagens operacionais, de eficácia e de eficiência ao exército e proporcionam às tropas novas opções no campo de batalha", afirmou o porta-voz.

"A massa também é uma qualidade"

Em comparação com equipamento dispendioso, os drones são mais fáceis de adquirir na produção. Andriy Chulyk, cofundador e diretor-geral da Sine.Engineering, e o chefe de estratégia da empresa, Andriy Zvirko, disseram à Euronews que um equilíbrio entre alta tecnologia cara e sistemas pequenos e acessíveis - e prontamente disponíveis - como drones FPV ou munições de espera é uma adaptação sensata à guerra moderna.

No entanto, na Bundeswehr, a tónica é colocada na capacidade de combate e na capacidade anti-tanque alargada.

"É por isso que o foco inicial está na aquisição de LMS com um alto grau de automação", disse o porta-voz do Gabinete de Desenvolvimento do Exército. No entanto, o exército não está a perder de vista a abordagem dos sistemas FPV: "Há cenários de utilização concebíveis em que este tipo de UAS pode gerar valor acrescentado para o exército. A massa é também uma qualidade".

Drones FPV prontos para disparar contra posições russas num abrigo na direção de Kostyantynivka, região de Donetsk, Ucrânia, sexta-feira, 23 de maio de 2025. Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigade

Olhos e ouvidos no campo de batalha

A guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia tem sido frequentemente designada por guerra dos drones, porque a Rússia e a Ucrânia estão a jogar ao gato e ao rato quando se trata de inovações tecnológicas. Assim que um dos lados inventa uma nova função, o outro fica para trás e tenta recuperar o atraso.

Isto significa que os produtores e as empresas que trabalham com drones, como a Sine.Engineering, têm de manter os olhos e os ouvidos no campo de batalha para manter os seus sistemas e drones constantemente atualizados.

Embora não tenha contacto direto com o governo ucraniano, a Sine.Engineering trabalha com muitas empresas privadas. "Utilizamos diferentes abordagens e temos diferentes fontes. Temos muitos líderes militares que nos dão feedback sobre o que está a acontecer - o que está a funcionar, que soluções estão a ser utilizadas", diz Chulyk.

"Também tentam surpreender-nos com outros modelos ou métodos. Por isso, também temos um conhecimento profundo do campo das comunicações fora do laboratório para sabermos exatamente o que precisamos de fazer amanhã ou depois de amanhã para nos mantermos na vanguarda."

O exército também está a concentrar-se na inovação tecnológica. "A Defesa Definida por Software (SDD), em combinação com a modularidade, é vista como um fator chave no exército para contrariar os curtos ciclos de inovação na guerra dos drones", disse à Euronews o porta-voz do Gabinete de Desenvolvimento do Exército.

Além disso, o hardware dos sistemas não tripulados (UxS) terá de ser visto, em última análise, como um bem de consumo de massas - apenas levará o sensor ou a arma para o local de utilização. Por conseguinte, deve ser barato, rápido de produzir e estar disponível em grandes quantidades. Muito mais importante, no entanto, é o software: este pode ser constantemente melhorado, tornando o hardware mais potente ou conferindo-lhe novas capacidades.

Diferentes necessidades, objectivos e situações

"Existem diferentes necessidades. Objetivos diferentes. Situações diferentes", diz Chulyk.

"Quando se fala em tempo de paz, quando as capacidades estão a ser desenvolvidas, muito se baseia na experiência anterior. Na Ucrânia, antes da guerra, a atenção centrava-se sobretudo nas máquinas grandes e caras. E grande parte da atenção estava centrada em como vender mais, como lidar com as aquisições, como vender drones caros. Era esse o modelo. Mas essa não é necessariamente a melhor solução a longo ou médio prazo", explica, acrescentando: "O futuro está na produção em massa e na comunicação".

O porta-voz do Gabinete de Desenvolvimento do Exército também explica que nem tudo o que está a provar o seu valor na Ucrânia hoje em dia é também adequado para contribuir para uma implantação da Bundeswehr como parte da defesa nacional e da aliança.

O atual quadro de guerra na Ucrânia seria demasiado diferente da forma como a NATO pretende dominar com sucesso a defesa da aliança. "Além disso, os rápidos ciclos de desenvolvimento tecnológico garantem que uma grande parte da tecnologia atual já estará ultrapassada dentro de alguns meses ou anos e, por isso, dificilmente poderá ser utilizada de forma orientada", disse o porta-voz à Euronews.

Chulyk coloca-se frequentemente a questão: "O que fazer se tivermos um drone muito caro, com inteligência artificial, muitos sensores e grandes capacidades, mas o nosso adversário tiver 1000 drones pequenos?

O drone caro continua a ser útil, mas não consegue competir a esta escala. Os drones mais pequenos, por outro lado, continuam a ser eficazes e podem transmitir dados.

O ponto de discórdia aqui é também o custo. Um sistema topo de gama pode custar até 100 000 euros. Por esse dinheiro, é possível comprar centenas de pequenos drones, diz Chulyk.

"Alguns países reconheceram este facto e estão a tentar adaptar-se e adotar as mesmas tecnologias. Penso que a UE e a NATO já se aperceberam e estão a comprar alguns destes sistemas."

Drone Foto cedida por Sine.Engineering

Os drones podem substituir os soldados?

Chulyk e Zvirko veem sinais de mudança e citam a produção de munições como exemplo. Embora tenha demorado algum tempo a reiniciar a produção, esta está agora a funcionar a todo o vapor.

O diretor-executivo da Rheinmetall, Armin Papperger, disse ao canal de notícias n-tv, no ano passado, que a produção de munições de artilharia deverá aumentar vinte vezes até 2026.

No entanto, ainda há problemas, segundo Chulyk. "Há falta de formação, de munições e de drones. Foi um mau ponto de partida".

Também menciona a discrepância de recursos entre o Ocidente e a Rússia.

"As pessoas nos países ricos muitas vezes não querem lutar contra si próprias. Por isso, algo ou alguém tem de preencher essa lacuna. Os drones são uma das respostas possíveis", disse o diretor-executivo da Sine.Engineering à Euronews.

Apesar de os drones virem a desempenhar um papel mais importante nas forças armadas europeias, não poderão substituir completamente os soldados.