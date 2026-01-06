A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, disse na segunda-feira que quer partilhar o seu Prémio Nobel da Paz com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e agradecer-lhe pessoalmente após a intervenção militar da sua administração na Venezuela.

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Numa entrevista à Fox News, María Corina Machado elogiou Trump pela destituição do presidente venezuelano Nicolás Maduro no sábado, descrevendo as ações de Washington como "um enorme passo para a humanidade, para a liberdade e para a dignidade humana".

Machado disse que não falava com o presidente dos EUA desde o dia 10 de outubro, dia em que foi anunciada como vencedora do Prémio Nobel da Paz.

O prémio foi atribuído a Machado, de 58 anos, depois de ter lançado o mais sério desafio pacífico ao governo de Maduro em muitos anos. Na altura, Machado dedicou parcialmente o prémio a Trump, que há muito o cobiçava, e disse que ele tinha merecido a honra.

Em declarações à Fox News na segunda-feira, Machado disse que iria partilhar o prémio com Trump.

"Eu certamente adoraria poder dizer-lhe pessoalmente que acreditamos, o povo venezuelano, porque este é um prémio do povo venezuelano, certamente quer dá-lo a ele, e compartilhá-lo com ele", disse Machado ao apresentador da Fox News, Sean Hannity.

Publicação do apresentador da TV Fox News Channel 21h, Sean Hannity, partilhado no X de Corina Machado

Embora Trump tenha telefonado a Machado em outubro para a felicitar pela atribuição do Prémio Nobel, os meios de comunicação social norte-americanos noticiaram que ele ficou descontente com o facto de ela ter aceitado o tão cobiçado prémio em vez de o recusar e o dar a ele.

A entrevista de Machado à Fox News surgiu dias depois de Trump ter rejeitado a ideia de trabalhar com ela.

"Acho que seria muito difícil para ela ser a líder", disse Trump sobre Machado. "Ela não tem o apoio ou o respeito do país. É uma mulher muito simpática, mas não tem o respeito."

Delcy Rodríguez - que foi vice-presidente e ministra do petróleo da Venezuela e prometeu trabalhar com a administração Trump - foi empossada como presidente interina na segunda-feira, quando Maduro compareceu a um tribunal de Nova York por acusações de tráfico de drogas.

A líder da oposição disse ainda que tenciona regressar à Venezuela "o mais rapidamente possível."

Machado apareceu brevemente em público em dezembro para aceitar o Prémio Nobel da Paz em Oslo. Estava escondida desde 9 de janeiro, quando foi brevemente detida depois de participar num protesto contra o governo em Caracas, capital da Venezuela.

Machado obteve uma vitória retumbante nas eleições primárias da oposição em 2023, com 93% dos votos, mas foi impedida de exercer cargos públicos, o que a impediu de concorrer contra Maduro em 2024.

O candidato que a substituiu, Edmundo González, terá ganho por uma larga margem, de acordo com os resultados das mesas de voto. No entanto, Maduro foi declarado vencedor no que foi amplamente considerado como uma aparente fraude eleitoral.