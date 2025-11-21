O espaço deve ser utilizado pacificamente, segundo o Tratado do Espaço Exterior de 1967. No entanto, parece estar a começar um grande rearmamento espacial. Para se tornar “capaz de dissuadir e defender-se”, a Alemanha planeia investir 35 mil milhões de euros na segurança espacial.

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Com a primeira "Estratégia Nacional de Segurança Espacial" (NWSS), o ministro dos Negócios Estrangeiros, Johann Wadephul (CDU), e o ministro da Defesa, Boris Pistorius (SPD), querem colocar a Alemanha num novo caminho. "Todos sabemos muito bem que, sem a segurança dos dados, sem a segurança dos nossos sistemas de satélites no espaço, este país, como todos os outros países europeus, ficará paralisado", explica Pistorius.

"Uma guerra no espaço teria consequências catastróficas", diz à Euronews Stephan Hobe, diretor do Instituto de Direito Aéreo, Espacial e Cibernético da Universidade de Colónia e um dos maiores especialistas alemães em direito espacial. "O espaço é indispensável para a segurança global de um Estado, especialmente de um Estado no centro da Europa."

Comando espacial

Em caso de guerra, o sistema de navegação por satélite GPS também pode ser afetado. O GPS é utilizado para a navegação marítima e aérea e é indispensável para as forças militares. "Já estamos a ver que a Rússia , por exemplo, interrompe regularmente o sinal GPS na região do Mar Báltico", diz Pistorius. Em caso de avaria, os serviços de emergência da polícia e dos bombeiros, bem como a proteção civil, só poderiam ter uma utilidade limitada.

As imagens de satélite também são utilizadas para observar tropas. Na guerra de agressão russa em grande escala, os ucranianos utilizam-nas para observar os movimentos das tropas russas. O início da guerra também pôde ser previsto com imagens de satélite, como relatou o site t-online.

Para evitar ataques, o governo alemão também quer prosseguir o seu lema de "paz através da dissuasão" no espaço. O plano é adquirir planadores espaciais, ou seja, naves espaciais reutilizáveis. Estas naves são lançadas no espaço com foguetões e podem aterrar de novo de forma autónoma, estando disponíveis em modelos não tripulados e tripulados.

O governo alemão também pretende adquirir satélites de reconhecimento, os chamados "satélites de proteção", que orbitam no espaço como enxames, recolhem dados e enviam-nos para a Terra. A Alemanha tem atualmente dez satélites militares.

Novos lançadores, estações terrestres, sistemas de alerta precoce, radares e telescópios também estão na lista de compras do Ministério Federal da Defesa.

No futuro, uma academia espacial deverá formar pessoal para a Bundeswehr. Já existe um comando espacial. Está subordinado à Força Aérea.

Modelos semelhantes já existem nos Estados Unidos, com a "US Space Force". França também quer reforçar a sua defesa espacial. Em resposta a uma possível ameaça russa e chinesa, o Japão publicou pela primeira vez no verão as "Orientações para a Defesa no Espaço".

Foguetão chinês lança e leva um satélite para o espaço, Sichuan, China, 23 de junho de 2020 Xinhua

Assassino de satélites

Há anos que a China tem vindo a concentrar-se intensamente no espaço, diz Hobe. "Quem controla o espaço controla o mundo" é, desde há muito, um princípio orientador. A dimensão da ameaça real da República Popular da China é difícil de avaliar.

"Nos últimos anos, a Rússia e a China expandiram rapidamente as suas capacidades bélicas no espaço: podem bloquear, cegar, manipular ou destruir cineticamente os satélites. No espaço não existem fronteiras ou continentes. A Rússia e a China são nossos vizinhos diretos no espaço", explicou Pistorius no Congresso Espacial da Associação Federal da Indústria Alemã, no final de setembro. A China é conhecida pelos seus "assassinos de satélites".

Astronauta chinês despede-se antes do início da sua missão, 31 de outubro de 2025 Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

As armas espaciais são proibidas ao abrigo do Tratado do Espaço Exterior, mas a China argumenta que as suas são "pacíficas", diz Hobe. A República Popular da China afirma que as armas espaciais são utilizadas apenas para fins de defesa.

As armas nucleares e as armas de destruição maciça também são proibidas no espaço, explica Hobe, mas "quem sabe se isto se manterá em caso de conflito". Já existem satélites nucleares no espaço. São eles que vão representar o maior perigo nos próximos anos. Qualquer forma de libertação de energia nuclear é "extremamente perigosa".

Hobe não pode avaliar de forma conclusiva a probabilidade de uma guerra espacial . No entanto, considera que um "potencial de ameaça espacial" é bastante possível. Os Estados poderiam armar-se para poderem ameaçar com ataques a partir do espaço em caso de emergência.

A nova estratégia visa criar "um forte pilar alemão na NATO e na Europa", segundo Wadephul. A Alemanha pretende alargar a sua participação em programas espaciais internacionais, como as operações espaciais internacionais lideradas pelos EUA "Operação Defensor Olímpico" e a "Iniciativa de Operações Espaciais Combinadas". O seu objetivo é proteger o espaço para que todos o possam utilizar sem entraves.