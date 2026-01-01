Investigação confirma: este simples traço humano mantém o cérebro jovem e adia o envelhecimento

Cientistas descobriram que uma característica inteiramente humana, acessível a todos, pode ter um efeito poderoso e real na desaceleração do processo de envelhecimento do cérebro: a capacidade de fazer e manter ligações sociais.

Investigação realizada recentemente em milhares de adultos e cujos resultados foram publicados em outubro de 2025, mostra que a criatividade na construção de relações sociais e no aprofundamento dessas relações afeta diretamente os mecanismos biológicos responsáveis pelo envelhecimento no cérebro.

Em termos mais simples, sentimentos de amizade, amor e um sentimento de pertença a um coletivo podem retardar de forma muito tangível o processo de envelhecimento do cérebro.

O que é a "idade cerebral" e por que é mais importante do que a sua idade cronológica?

Tal como outros órgãos do corpo, o nosso cérebro muda com o tempo. Uma redução da matéria cinzenta, o afinamento do córtex cerebral e alterações vasculares podem ser observados em exames de ressonância magnética. A soma dessas alterações é o que os cientistas chamam de "idade cerebral".

Durante anos, pensava-se que o processo de envelhecimento do cérebro era irreversível e dependia inteiramente da genética ou do destino; no entanto, os avanços na neurociência dissiparam essa crença.

Um grande estudo realizado no centro de investigação MIDUS dos EUA, que analisou a atividade cerebral de mais de 2000 adultos ao longo de vários anos, revelou uma descoberta surpreendente: o processo de envelhecimento do cérebro era mais lento em indivíduos que tinham relações sociais mais ativas, calorosas e estáveis do que outros.

Por outras palavras, o calor de fazer parte de uma família, participar em programas religiosos ou sociais e receber apoio emocional de amigos e entes queridos pode ter um efeito milagroso na capacidade do cérebro.

A qualidade da amizade é mais importante que a sua quantidade

Agora a questão é: será preciso ter muitos amigos para beneficiar deste efeito? A resposta é não. Porque a qualidade supera a quantidade, e um pequeno mas forte anel de amigos é suficiente para proteger o cérebro.

Os investigadores enfatizam ainda que nunca é tarde para fortalecer as relações sociais e assim fortalecer o poder do cérebro. Mesmo nos 60 ou 70 anos, o cérebro continua receptivo a novas ligações.

Por isso, todos são aconselhados a combater a solidão, sobretudo numa idade mais avançada, a não deixar de fazer trabalho voluntário, por mais pequeno que seja, para frequentar programas de grupos comunitários e até atividades nas redes sociais. Todas estas são formas de fazer ou recriar ligações.

Usando novas tecnologias de imagem cerebral, os investigadores descobriram que ter ligações sociais tem três vantagens importantes:

- Reduz a inflamação sistémica; o que torna o cérebro melhor protegido da sua passagem.

- Reduz as atividades neuroendócrinas nocivas; que estão frequentemente associadas ao stress crónico e aceleram o envelhecimento celular.

- Diminuição das alterações epigenéticas relacionadas com a idade; que coordenam processos associados ao envelhecimento.

Criatividade: o Segundo Pilar da Juventude do Cérebro

Depois das relações sociais, a criatividade e a aprendizagem ativa é o segundo fator mais poderoso na manutenção da juventude do cérebro.

Um estudo internacional publicado na revista Nature Communications intitulado “Experiências Criativas e o Relógio do Cérebro” descobriu que “realizar atividades criativas regulares” como dançar, tocar um instrumento, desenhar e até videojogos retarda o envelhecimento biológico do cérebro.

Na verdade, a atividade criativa coloca o cérebro num “verdadeiro exercício neural”.

Quando nos envolvemos numa atividade criativa, estimulamos simultaneamente a memória e a atenção, a linguagem, a coordenação motora e as emoções. Como resultado, as ligações entre algumas regiões-chave do cérebro (especialmente as regiões frontal-temporais) permanecem ativas, flexíveis e eficientes.

Quanto mais estas áreas são estimuladas, mais resistentes tornam-se à deterioração relacionada com a idade. Não se trata de talento mas de uma questão importante, de continuidade no trabalho.

Que tipos de atividades são mais benéficas?

O que importa é a participação ativa. Até mesmo pintar sobre um modelo, escrever histórias e cozinhar uma receita complexa requerem atenção e um pouco de desafio mental e são importantes para o cérebro.

A ideia não é apenas entretenimento, é criar algo novo.

Especialistas alertam: a solidão acelera o declínio cognitivo

Os neurocientistas afirmam que o isolamento e a privação do contacto humano atuam como um veneno silencioso, enfraquecendo gradualmente o cérebro ao longo do tempo.

Um estudo publicado em 2024 na revista Nature Mental Health destacou uma estatística chocante: a solidão aumenta o risco de demência em 31%.

O estilo de vida das pessoas em regiões do mundo onde os idosos vivem até aos 100 anos também confirma essas descobertas. Lá, o apoio mútuo, as refeições partilhadas e a solidariedade intergeracional fazem parte da vida cotidiana e contribuem para a longevidade.

Outras três alavancas comprovadas contra o envelhecimento do cérebro são:

- Atividade física regular: seja jardinagem, caminhada rápida ou exercícios leves, o movimento melhora a circulação cerebral e protege os neurónios.

- Sono de qualidade: um sono repousante e restaurador preserva a estrutura cerebral e limita a ocorrência de danos.

- Aprendizagem contínua: tocar um instrumento musical, aprender uma nova língua ou qualquer atividade que envolva a memória e a atenção aumenta a resiliência do cérebro.

Entre as pessoas com mais de 80 anos cujos cérebros permaneceram notavelmente saudáveis, estes três fatores estão presentes; no entanto, a estabilidade emocional e as relações humanas ricas continuam a ser a base da saúde cerebral.