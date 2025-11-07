Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Bélgica quer reforçar a segurança do seu espaço aéreo na sequência de incursões de drones

Um sinal de proibição de drones nos arredores do Aeroporto Internacional de Bruxelas, em Zaventem, 5 de novembro de 2025
Um sinal de proibição de drones nos arredores do Aeroporto Internacional de Bruxelas, em Zaventem, 5 de novembro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Amandine Hess & AP
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Ministro da Defesa belga afirmou que o Centro Nacional de Segurança do Espaço Aéreo estará operacional a partir de 1 de janeiro.

A Bélgica convocou um conselho nacional de segurança depois de, nos últimos dias, terem sido detetados drones sobre bases militares e aeroportos, causando perturbações nos voos.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Para fazer face a esta ameaça, as autoridades estão a ponderar a criação de um centro de vigilância do espaço aéreo, bem como a introdução do registo obrigatório dos drones.

"Vamos tornar operacional, a partir de 1 de janeiro, o NASC, que é o Centro Nacional de Segurança do Espaço Aéreo. Será em Beauvechin, na base militar. Já existe, mas tem de estar mais operacional, com todos os serviços de segurança, pelo que esse é o primeiro e maior desafio para as próximas semanas", declarou Theo Francken, ministro da Defesa belga, aos meios de comunicação social.

O ministro do Interior da Bélgica, Bernard Quintin, fala com a imprensa ao chegar para uma reunião do Conselho de Segurança Nacional em Bruxelas, quinta-feira, 6 de novembro de 2025.
O ministro belga do Interior, Bernard Quintin, fala com os meios de comunicação social à chegada a uma reunião do Conselho de Segurança Nacional em Bruxelas, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. AP Photo

Estamos a trabalhar no modelo "deteção, identificação e possível neutralização. É o quadro em que estamos a trabalhar", acrescentou Bernard Quintin, ministro do Interior da Bélgica.

As incursões dos drones ocorreram enquanto a UE pressiona a Bélgica para confiscar os ativos russos congelados no Euroclear em Bruxelas, para que possam ser emitidos empréstimos para a reconstrução da Ucrânia.

Guerra híbrida

Apesar da falta de provas, a Rússia é amplamente suspeita de estar por detrás dos incidentes com drones.

"Temos de nos perguntar quem beneficiou com isto e, sem dúvida, foi a Rússia", disse Sven Biscop, diretor do Instituto Egmont, à Euronews.

"Penso que o efeito que se pretende é duplo. O primeiro é a intimidação dos nossos decisores, talvez relacionada com as decisões que têm de ser tomadas sobre o Euroclear, e o segundo é tentar dividir a opinião pública. Talvez algumas pessoas se sintam inclinadas a dizer: 'Bem, se abandonássemos a Ucrânia, não teríamos este problema'", acrescentou.

Um homem caminha junto à sede da Euroclear em Bruxelas, quinta-feira, 23 de outubro de 2025.
Um homem caminha junto à sede da Euroclear em Bruxelas, quinta-feira, 23 de outubro de 2025. AP Photo

O ministro belga da Defesa deverá apresentar na sexta-feira um plano de investimento de 50 milhões de euros para uma "iniciativa anti-drone".

A Bélgica está também a considerar a opção de abater drones invasores.

"A Bélgica aprendeu especificamente que precisamos de um quadro jurídico que permita abater drones. É claro que precisamos da capacidade militar para o fazer. O processo vai agora ser acelerado para que estejamos prontos muito em breve para lidar com o problema", afirmou Sven Biscop.

Um sinal de proibição de drones no exterior do perímetro do Aeroporto Internacional de Bruxelas, em Zaventem, Bélgica, depois de ter sido comunicada atividade de drones durante a noite, quarta-feira, 5 de novembro de 2025.
Um sinal de proibição de drones no exterior do perímetro do Aeroporto Internacional de Bruxelas em Zaventem, Bélgica, depois de ter sido registada atividade de drones durante a noite, quarta-feira, 5 de novembro de 2025. AP Photo

A embaixada russa em Bruxelas negou qualquer envolvimento em operações com drones no espaço aéreo belga.

As incursões de drones ocorreram recentemente em vários países europeus, como a Dinamarca, a Alemanha e a Noruega.

A Polónia e a Roménia já decidiram utilizar um novo sistema de armas para se defenderem dos drones. O sistema americano Merops, que é suficientemente pequeno para caber na traseira de uma carrinha de tamanho médio, pode identificar drones e aproximar-se deles, utilizando inteligência artificial para navegar quando as comunicações eletrónicas e por satélite estão bloqueadas.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Armamento no espaço: "Uma guerra no espaço teria consequências catastróficas"

Últimos avistamentos de drones obrigam ao cancelamento de voos no principal aeroporto da Bélgica

Presença de drone interrompe temporariamente operações no aeroporto de Berlim