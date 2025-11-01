Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Presença de drone interrompe temporariamente operações no aeroporto de Berlim

Avistamento de um drone no aeroporto de Berlim
Avistamento de um drone no aeroporto de Berlim Direitos de autor  Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
De Sonja Issel
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O tráfego aéreo teve de ser interrompido durante duas horas na sexta-feira à noite por causa de um drone. A associação de aeroportos da Alemanha fala de uma "chamada de atenção" e alerta para os riscos crescentes no espaço aéreo alemão.

As operações de voo no aeroporto BER de Berlim foram interrompidas durante cerca de duas horas na sexta-feira à noite devido ao avistamento de um drone. O facto foi confirmado à rbb por um porta-voz do aeroporto.

Uma testemunha comunicou a presença de um drone por volta das 20 horas. A polícia enviou então vários serviços de emergência e um helicóptero. A pista norte foi inicialmente encerrada. De acordo com o serviço de situação da polícia de Brandemburgo, uma equipa de carros de patrulha também confirmou o avistamento. O rasto do avião desapareceu em seguida.

Após uma nova denúncia, o Departamento Federal de Aviação também se envolveu na investigação. O helicóptero da polícia permaneceu em funcionamento até ao final da tarde.

Vários aviões desviados

Todas as operações de voo na BER foram suspensas entre as 20 horas e pouco antes das 22 horas. Vários aviões que chegavam tiveram de ser desviados: Quatro aviões aterraram em Dresden, quatro em Leipzig e outros três em Hamburgo. Os voos provenientes de Estocolmo, Antalya e Helsínquia também foram afectados.

A BER recebeu uma autorização especial para descolagens e aterragens, a fim de fazer face ao atraso. A título excecional, os aviões foram autorizados a descolar até à uma da manhã e a aterrar até às quatro da manhã, apesar da proibição normal de voos noturnos entre a meia-noite e as cinco da manhã.

"As operações no aeroporto começaram normalmente esta manhã", afirmou um porta-voz da BER no sábado. Já não existem quaisquer restrições para os viajantes.

A associação dos aeroportos fala de uma chamada de atenção para a política de segurança

A associação de aeroportos ADV apelou às consequências na sexta-feira à noite. O encerramento do aeroporto da capital durante várias horas foi uma "chamada de atenção em termos de política de segurança", afirmou o diretor-geral da ADV, Ralph Beisel.

"Quando as descolagens e aterragens são interrompidas e numerosos aviões têm de ser desviados para outros aeroportos, não são apenas as operações de voo que ficam paralisadas - a confiança dos passageiros na segurança do tráfego aéreo também sofre."

Related

Beisel sublinhou que o Estado deve melhorar significativamente a deteção e a defesa dos drones:

"Os aeroportos não devem ser deixados sozinhos neste domínio. A deteção e a defesa dos drones são tarefas soberanas do Estado e devem ser abordadas de forma abrangente e consistente".

Não é um caso isolado na BER

Os sobrevoos de drones já não são uma raridade no espaço aéreo alemão. De acordo com o Controlo de Tráfego Aéreo Alemão (DFS), já foram registadas cinco obstruções causadas por drones no Aeroporto BER de Berlim este ano - em 2023, foram mais de 15, e 20 no ano anterior.

Em 2025, a DFS registou um total de 144 incidentes em toda a Alemanha, 35 dos quais só nas imediações do aeroporto de Frankfurt. Os objectos voadores são avistados com particular frequência sobre aeroportos, mas também sobre instalações militares e vias de transporte. Ainda não é claro quantos destes incidentes são o resultado de espionagem direcionada.

A maioria das observações é feita por pilotos ou descoberta por controladores de tráfego aéreo. Cerca de 90% dos incidentes registados ocorrem nas imediações dos grandes aeroportos, de acordo com a DFS numa entrevista à Euronews.

O Ministro Federal do Interior, Alexander Dobrindt (CSU), anunciou planos para acelerar a defesa contra drones em toda a Alemanha. O objetivo é reunir conhecimentos especializados entre o governo federal e os governos estaduais, desenvolver novas tecnologias de defesa e interligar mais estreitamente os sistemas policiais e militares.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Poderá a Europa alcançar a autossuficiência estratégica em matéria de tecnologia de drones?

Alemanha vai autorizar polícia a abater drones, afirma ministro do Interior

Munique: "Todos os drones jogam a favor de Putin", diz ministro estadual do Interior, Herbert Reul