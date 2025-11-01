As operações de voo no aeroporto BER de Berlim foram interrompidas durante cerca de duas horas na sexta-feira à noite devido ao avistamento de um drone. O facto foi confirmado à rbb por um porta-voz do aeroporto.

Uma testemunha comunicou a presença de um drone por volta das 20 horas. A polícia enviou então vários serviços de emergência e um helicóptero. A pista norte foi inicialmente encerrada. De acordo com o serviço de situação da polícia de Brandemburgo, uma equipa de carros de patrulha também confirmou o avistamento. O rasto do avião desapareceu em seguida.

Após uma nova denúncia, o Departamento Federal de Aviação também se envolveu na investigação. O helicóptero da polícia permaneceu em funcionamento até ao final da tarde.

Vários aviões desviados

Todas as operações de voo na BER foram suspensas entre as 20 horas e pouco antes das 22 horas. Vários aviões que chegavam tiveram de ser desviados: Quatro aviões aterraram em Dresden, quatro em Leipzig e outros três em Hamburgo. Os voos provenientes de Estocolmo, Antalya e Helsínquia também foram afectados.

A BER recebeu uma autorização especial para descolagens e aterragens, a fim de fazer face ao atraso. A título excecional, os aviões foram autorizados a descolar até à uma da manhã e a aterrar até às quatro da manhã, apesar da proibição normal de voos noturnos entre a meia-noite e as cinco da manhã.

"As operações no aeroporto começaram normalmente esta manhã", afirmou um porta-voz da BER no sábado. Já não existem quaisquer restrições para os viajantes.

A associação dos aeroportos fala de uma chamada de atenção para a política de segurança

A associação de aeroportos ADV apelou às consequências na sexta-feira à noite. O encerramento do aeroporto da capital durante várias horas foi uma "chamada de atenção em termos de política de segurança", afirmou o diretor-geral da ADV, Ralph Beisel.

"Quando as descolagens e aterragens são interrompidas e numerosos aviões têm de ser desviados para outros aeroportos, não são apenas as operações de voo que ficam paralisadas - a confiança dos passageiros na segurança do tráfego aéreo também sofre."

Beisel sublinhou que o Estado deve melhorar significativamente a deteção e a defesa dos drones:

"Os aeroportos não devem ser deixados sozinhos neste domínio. A deteção e a defesa dos drones são tarefas soberanas do Estado e devem ser abordadas de forma abrangente e consistente".

Não é um caso isolado na BER

Os sobrevoos de drones já não são uma raridade no espaço aéreo alemão. De acordo com o Controlo de Tráfego Aéreo Alemão (DFS), já foram registadas cinco obstruções causadas por drones no Aeroporto BER de Berlim este ano - em 2023, foram mais de 15, e 20 no ano anterior.

Em 2025, a DFS registou um total de 144 incidentes em toda a Alemanha, 35 dos quais só nas imediações do aeroporto de Frankfurt. Os objectos voadores são avistados com particular frequência sobre aeroportos, mas também sobre instalações militares e vias de transporte. Ainda não é claro quantos destes incidentes são o resultado de espionagem direcionada.

A maioria das observações é feita por pilotos ou descoberta por controladores de tráfego aéreo. Cerca de 90% dos incidentes registados ocorrem nas imediações dos grandes aeroportos, de acordo com a DFS numa entrevista à Euronews.

O Ministro Federal do Interior, Alexander Dobrindt (CSU), anunciou planos para acelerar a defesa contra drones em toda a Alemanha. O objetivo é reunir conhecimentos especializados entre o governo federal e os governos estaduais, desenvolver novas tecnologias de defesa e interligar mais estreitamente os sistemas policiais e militares.