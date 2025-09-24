Alerta de segurança: 144 drones já sobrevoaram os aeroportos alemães

De acordo com o Controlo de Tráfego Aéreo Alemão (DFS), já foram registados 144 sobrevoos de drones em 2025 - com 35 incidentes agrupados em torno do aeroporto de Frankfurt, em particular.

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Não se sabe ao certo quantos destes incidentes se devem a espionagem.

A maioria é comunicada pelos pilotos, enquanto outros casos são descobertos pelos controladores de tráfego aéreo. A maioria destas obstruções - cerca de 90%, em média - são comunicadas nas zonas circundantes dos aeroportos, disse a DFS à Euronews.

Por esta razão, o ministro Federal do Interior Alexander Dobrindt (CSU) quer expandir rapidamente a defesa alemã contra drones. O objetivo é reunir as competências entre o governo federal e os governos estaduais, desenvolver novas capacidades de defesa e "interligar" a defesa policial e militar dos drones, disse o ministro aos jornais Funke Mediengruppe.

Dobrindt sublinhou que a Alemanha está também numa corrida ao armamento tecnológico entre os ataques de drones e as medidas de defesa - tanto civis como militares.

Para as autoridades - desde a polícia aos serviços de segurança especializados - é muitas vezes difícil distinguir entre um possível drone espião e um inofensivo dispositivo de passatempo, razão pela qual não existe qualquer diferenciação entre os vários drones, disse a Direção da Polícia do Estado da Turíngia à Euronews.

Se os drones foram utilizados para incidentes relacionados com a segurança ou espionagem só será analisado no âmbito da investigação, de acordo com a direção da polícia estatal.

Terrorismo com drones no espaço aéreo da NATO?

Na segunda-feira, os aeroportos de Oslo e Copenhaga tiveram de suspender brevemente o tráfego aéreo depois de drones terem invadido o seu espaço aéreo. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, falou de um "ataque" e não excluiu a hipótese de envolvimento russo.

"Temos reconhecimento aéreo russo em zonas altas ou mesmo baixas, todos os dias", disse o coronel reformado e presidente da EuroDefence, Ralph Thiele. Por "zonas altas", Thiele entende o reconhecimento no espaço aéreo superior por jatos ou drones de grande porte, enquanto as "zonas baixas" incluem sistemas mais pequenos perto de cidades, aeroportos ou instalações industriais.

"O que eles fazem, basicamente, é observar-nos e criar gémeos digitais das nossas infraestruturas críticas, das nossas capacidades militares e das nossas rotas de transporte", explica Thiele. Estes "gémeos" podem depois ser utilizados para sabotagem, espionagem ou mesmo para ataques militares diretos, se necessário.

"É isso que a Rússia está a fazer, por assim dizer, e nós estamos a assistir impotentes", acrescenta o coronel reformado.

Isto significa que as imagens de locais e instalações são captadas com uma precisão milimétrica, que pode depois ser utilizada para criar modelos digitais.

Drones põem em risco as operações de voo

Uma porta-voz da Fraport AG, a empresa que explora o aeroporto de Frankfurt, explica que estão a ser tomadas medidas pessoais, organizacionais e técnicas, em conjunto com as autoridades, para detetar e afastar os drones numa fase inicial. Se os drones entrarem na área de segurança, a DFS decidirá se as operações de voo devem ser restringidas ou mesmo interrompidas.

"Estes incidentes representam uma séria ameaça para a segurança do tráfego aéreo e podem também causar danos económicos consideráveis", disse o porta-voz à Euronews.

Voar drones sobre aeroportos é uma infração penal punível com uma pena de prisão até dez anos. Este ano, quatro pilotos de drones foram apanhados pela polícia e foi iniciada uma investigação, de acordo com Guido Zemp, Corporate Security da Fraport AG.

Para permitir as investigações, o drone em questão deve primeiro ser intercetado ou neutralizado. No caso de instalações civis, a polícia federal ou estadual é responsável. As forças armadas alemãs são responsáveis apenas pelas suas próprias instalações e devem atuar de acordo com o princípio da proporcionalidade.

Para autorizar a Bundeswehr a ajudar a polícia a combater os drones, se necessário, o governo do semáforo de Olaf Scholz (SPD) tinha planeado alterar a Lei da Segurança da Aviação. No entanto, esta alteração nunca foi aprovada devido à mudança de governo.

Quando questionado pela Euronews, um porta-voz do Ministério Federal do Interior (BMI) confirmou que o governo está agora a trabalhar neste assunto. "A coordenação ainda está em curso", disse o porta-voz, que não pôde fornecer quaisquer pormenores específicos.