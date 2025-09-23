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Cidadão espanhol morto por ataque russo quando socorria feridos na Ucrânia

Imagem de arquivo de um soldado ucraniano.
Imagem de arquivo de um soldado ucraniano. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Maria Muñoz Morillo
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Juan Luis Amador Matias foi morto num ataque de um drone quando ajudava o exército ucraniano a socorrer os feridos da ofensiva russa.

Juan Luis Amador Matías, cidadão espanhol de Villapalacios (Albacete), morreu no passado sábado num ataque de drones na Ucrânia, segundo confirmou à 'RTVE' a Câmara Municipal.

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A morte ocorreu quando o cidadão de Albacete estava a participar com o exército ucraniano na "recuperação de feridos".

Amador Matias tinha regressado à frente de combate para ajudar os feridos, depois de ter passado alguns dias com a família em Albacete.

O presidente da Câmara de Villapalacios, José Ángel Rodríguez, explicou na 'Radio Castilla-La Mancha' que Amador participou no serviço de "recolha de feridos na frente". "Foi alvejado e os seus camaradas tentaram abrigá-lo debaixo de uma árvore, mas um drone russo acabou por matar Juan Luis", explicou.

Imagem do grupo de Facebook da unidade pastoral, que reúne várias paróquias da zona, onde foi publicada a informação sobre Juan Luis Amador Matías.
Imagem do grupo de Facebook da unidade pastoral, que reúne várias paróquias da zona, onde foram publicadas informações sobre Juan Luis Amador Matías. Unidad pastoral. Facebook

O líder do PP em Castilla-La Mancha, Paco Núñez, publicou uma mensagem nas redes sociais confirmando a notícia: "Recebemos com profunda tristeza a notícia da morte" de Amador Matías "enquanto resgatava feridos na Ucrânia".

"Obrigado pela tua dedicação e trabalho exemplar como soldado, sempre ao serviço dos outros. Todo o meu amor à tua família e entes queridos", acrescentou numa mensagem nas redes sociais.

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