Cidadão espanhol morto por ataque russo quando socorria feridos na Ucrânia

Juan Luis Amador Matias foi morto num ataque de um drone quando ajudava o exército ucraniano a socorrer os feridos da ofensiva russa.
Juan Luis Amador Matías, cidadão espanhol de Villapalacios (Albacete), morreu no passado sábado num ataque de drones na Ucrânia, segundo confirmou à 'RTVE' a Câmara Municipal.
A morte ocorreu quando o cidadão de Albacete estava a participar com o exército ucraniano na "recuperação de feridos".
Amador Matias tinha regressado à frente de combate para ajudar os feridos, depois de ter passado alguns dias com a família em Albacete.
O presidente da Câmara de Villapalacios, José Ángel Rodríguez, explicou na 'Radio Castilla-La Mancha' que Amador participou no serviço de "recolha de feridos na frente". "Foi alvejado e os seus camaradas tentaram abrigá-lo debaixo de uma árvore, mas um drone russo acabou por matar Juan Luis", explicou.
O líder do PP em Castilla-La Mancha, Paco Núñez, publicou uma mensagem nas redes sociais confirmando a notícia: "Recebemos com profunda tristeza a notícia da morte" de Amador Matías "enquanto resgatava feridos na Ucrânia".
"Obrigado pela tua dedicação e trabalho exemplar como soldado, sempre ao serviço dos outros. Todo o meu amor à tua família e entes queridos", acrescentou numa mensagem nas redes sociais.