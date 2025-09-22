A Rússia e a Ucrânia continuam a trocar ataques fazendo várias vítimas mortais nas últimas 24 horas.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O ataque mais recente, denunciado pelo chefe da Crimeia ocupada, Sergei Aksyonov, foi realizado através de drones ucranianos ao resort de luxo, Foros Sanatorium, localizado perto de quatro dachas estatais russas — casas de campo da elite política russa.

O complexo está associado ao Serviço Federal de Segurança da Federação Russa onde Vladimir Putin já teria estado hospedado diversas vezes.

Pelo menos quatro dachas estatais estão localizadas entre Foros e Yalta.

Segundo Sergey Aksyonov, três pessoas morreram e 16 ficaram feridas. "Como resultado do ataque de drones inimigos, vários objetos no território do «Foros Sanatorium» foram danificados. O edifício da escola da povoação também foi danificado", escreveu no seu canal Telegram.

Chefe do governo não reconhecido da Crimeia, Sergey Aksyonov, durante a celebração do aniversário da libertação de Simferopol, Crimeia, 13 de abril 2014 Andrew Lubimov/AP

O Ministério da Defesa russo classificou o ataque como um "ataque terrorista contra objetos civis no território da República da Crimeia".

"Pelas 19:30, hora de Moscovo, na área de resort da República da Crimeia, onde não existem instalações militares, as forças armadas da Ucrânia lançaram um ataque terrorista utilizando UAVs equipados com ogivas altamente explosivas", lê-se no comunicado.

Os canais locais do Telegram especulam que "hóspedes muito importantes" poderiam estar no resort no momento do ataque.

O restaurante FOROS HALL, que foi alvo do ataque, também terá estado fechado no domingo para serviços especiais.

Durante a era soviética, Foros serviu de refúgio para os mais altos funcionários da hierarquia do partido, incluindo secretários-gerais. Mikhail Gorbachev esteve lá hospedado em 1991.

Rússia lança cinco bombas sobre Zaporíjia

A região de Foros não foi a única com instalações civis a ser atingida.

Do lado ucraniano, as tropas russas lançaram uma série de ataques contra cidades ucranianas, nomeadamente cinco bombas sobre Zaporíjia, segundo o chefe da administração militar regional Ivan Fedorov.

"Os russos dirigiram pelo menos cinco bombas aéreas contra a cidade. Atacaram infraestruturas civis e instalações industriais", escreveu no seu canal Telegram.

Também Vladimir Zelenskyy, através da rede social X, partilhou o ataque. "Quinze prédios de apartamentos e dez casas particulares foram danificados. Até o momento, três pessoas foram confirmadas mortas. As minhas condolências às suas famílias e entes queridos", escreveu.

Também as regiões de Donetsk, Dnipro, Sumy, Kiev, Kharkiv e Kherson foram alvo de ataques de drones durante a noite.

"Mais de 140 drones foram lançados no total, alguns deles 'shaheds'", escreveu o presidente ucraniano na mesma publicação. "Em Sumy, uma fábrica de pães, uma escola e um jardim de infância foram danificados. Uma pessoa ficou ferida. Também houve destruição em uma escola regular em Malotaranivka, na região de Donetsk".

Na sequência destes novos ataques, o presidente Volodymyr Zelenskyy relembrou a Assembleia Geral da ONU, que está a iniciar os seus trabalhos com líderes mundiais reunidos em Nova Iorque.

"A Rússia acompanha um dos eventos diplomáticos anuais de mais alto nível do mundo com assassinatos pela quarta vez consecutiva", afirmou.

"É precisamente por isso que é tão importante que esta semana diplomática seja produtiva. É preciso agir para que assassinatos e guerras não se tornem rotina. É necessária uma pressão real e poderosa sobre a Rússia; novas medidas conjuntas de todos no mundo que acreditam que o direito internacional deve voltar a funcionar. Europa, Estados Unidos, países do G7 e do G20 - todos que têm influência real sobre a Rússia. Sanções severas, forte pressão política e responsabilização pela guerra da Rússia", escreveu o presidente ucraniano.