Polónia vai extraditar arqueólogo russo Butyagin para a Ucrânia

Um tribunal de Varsóvia decidiu extraditar o arqueólogo russo Oleksandr Butyagin para a Ucrânia, onde é acusado do crime de realizar investigação arqueológica ilegal e de destruir locais do património cultural na Crimeia. Os danos estão estimados em mais de 200 milhões de hryvnias (cerca de 4,5 milhões de euros).

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Professor procurado

Butyagin, chefe do setor de Arqueologia Antiga da Costa Norte do Mar Negro no Museu Estatal Hermitage, foi detido em Varsóvia, em dezembro de 2025, com base num mandado de captura internacional emitido pela Ucrânia um ano antes. O académico tinha conhecimento deste documento, mas continuou a viajar para o estrangeiro com palestras.

Butyagin liderou, desde 1999, a expedição do Hermitage ao local da cidade de Mirmekii, fundada pelos antigos gregos na Crimeia no século VI a.C. Até 2014, os arqueólogos russos receberam autorização de Kiev para o efeito. Após a anexação da Crimeia, a Rússia declarou Mirmekii um objeto do seu património cultural e a expedição do Hermitage continuou as escavações no território ocupado sem qualquer autorização da Ucrânia. Esta situação é proibida pelo Segundo Protocolo à Convenção de Haia para a Proteção dos Bens Culturais em Caso de Conflito Armado.

Vista de Chersonesos Taurica, uma antiga pólis da costa norte do Mar Negro. AP Photo

O próprio Butyagin declarou, numa entrevista recente à BBC, que "continuou a trabalhar por considerar que era necessário e correto em relação ao monumento em estudo, a povoação de Mirmekii". Afirma que atuou "não no interesse de um determinado país ou grupo político, mas no interesse da ciência mundial". Butyagin disse que, depois de 2014, a administração do Hermitage pediu autorização para escavações em Moscovo "com base em quem realmente controlava o sítio arqueológico naquele momento".

No verão de 2022, o grupo de Butyagin terá desenterrado 30 moedas de ouro na povoação de Mirmekii, 26 das quais com o nome de Alexandre, o Grande.

Linha de defesa

A decisão do tribunal de primeira instância de extraditar Butyagin para a Ucrânia não implica a sua expulsão imediata. A defesa do arqueólogo afirmou que iria recorrer da sentença para o tribunal de instância superior. De acordo com o canal de telegramas "Advogado de Alexander Butyagin", os advogados vão provar que no processo, em que se baseia a acusação, não há provas da destruição do monumento, nem nada que confirme o montante dos danos. Os advogados estão também preocupados com o facto de, se o arqueólogo for extraditado para a Ucrânia, a sua saúde e vida poderem estar em risco.

Pouco depois da detenção de Butyagin, no final do ano passado, foi lançada nas redes sociais uma campanha de angariação de fundos para assistência jurídica. Os meios de comunicação social russos noticiaram que cientistas, colegas e cidadãos solidários com o cientista tinham angariado mais de 60 000 dólares para este fim. Antes do início do julgamento em Varsóvia, na quarta-feira, Butyagin disse que se sentia bem, mas não esperava que o tribunal tomasse uma decisão favorável a ele. Moscovo considera o caso de Butyagin uma "absoluta arbitrariedade jurídica".

Butyagin pode apanhar até cinco anos de prisão pelas acusações feitas na Ucrânia. As autoridades russas disseram que iriam pedir o regresso de Butyagin ao seu país de origem.

Pouco depois da sua detenção, muitos representantes da comunidade científica e cultural de língua russa saíram em defesa do cientista, salientando os seus serviços à arqueologia mundial e o seu talento para popularizar a história.

O historiador e jornalista Arseniy Vesnin, por exemplo, disse numa entrevista à Radio Liberty que "o trabalho de um arqueólogo está intimamente ligado à terra, que por vezes muda de mãos - e isso não é culpa nem problema dos cientistas", estipulando que ele "não apoia nem a anexação da península nem a guerra". Segundo Vesnin, "as descobertas feitas pela expedição há 20 anos permanecem na Crimeia, no Museu de Kerch. Butyagin não os levou para lado nenhum".

Ao mesmo tempo, a antiga representante do presidente da Ucrânia na República Autónoma da Crimeia, Tamila Tasheva, admitiu em 2023 que, no total, os arqueólogos russos poderiam apropriar-se indevidamente de até 80 mil artefactos durante escavações ilegais na península. O ministério Público ucraniano, por seu lado, qualificou a intervenção dos cientistas russos como uma violação do direito internacional, "que proíbe os regimes de ocupação de alterarem a paisagem cultural dos territórios ocupados", salientando que "a arqueologia na Crimeia é utilizada como instrumento de propaganda para justificar a ocupação".