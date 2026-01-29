Oito homens condenados a prisão perpétua por juízes russos devido a um ataque a uma ponte que liga a Crimeia à Rússia lançaram um apelo conjunto para serem libertados na terça-feira, afirmando que não tinham conhecimento da operação planeada por Kiev.

A explosão de 2022 matou cinco pessoas e danificou gravemente a ponte de Kerch, construída depois de a Rússia ter anexado a região à Ucrânia, em 2014, e que se tornou um símbolo poderoso das ambições do líder russo Vladimir Putin.

A ponte sofreu mais dois grandes ataques em 2023 e 2025, ambos levados a cabo pelas forças ucranianas, que se opõem à invasão total da Rússia.

Os homens, oriundos da Rússia, Ucrânia e Arménia, apelaram a Putin, ao Presidente dos EUA, Donald Trump, e ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, para que os incluam em qualquer libertação de prisioneiros acordada nas conversações sobre o fim da guerra.

Foram presos no ano passado, mas sempre negaram a sua culpa, descrevendo-se no seu apelo à liberdade como "oito pessoas comuns... que se levantaram todos os dias para ganhar o pão, pagar a renda, abraçar os filhos".

Oito homens julgados por acusações de terrorismo devido a um ataque em 2022 na ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia, num tribunal militar em Rostov-on-Don, 27 de novembro de 2025 AP Photo

"Mas agora somos 'terroristas'. Estamos condenados a prisão perpétua, a uma morte lenta e degradante nas gaiolas de cimento das prisões russas", afirmaram na carta publicada pelo grupo de direitos Memorial da Rússia.

Alguns dos homens estavam ligados ao transporte de material de construção que se veio a verificar estar repleto de explosivos escondidos, mas sempre insistiram que não tinham conhecimento do facto.

Os grupos de defesa dos direitos humanos afirmaram que estavam a desempenhar as suas funções normais de trabalho e Kiev disse que utilizaram pessoas que estavam "às escuras" sobre a operação.

Os homens incluem o chefe de uma empresa de logística de São Petersburgo, agricultores e comerciantes de fruta da Ucrânia ocupada e um condutor de camiões.

Na sentença, em novembro, o gestor de logística e aprovisionamento Oleg Antipov, que tinha encontrado um motorista para transportar materiais para a Crimeia, gritou: "Estamos inocentes!"

Jovens assinalam o nono aniversário da anexação da Crimeia à Ucrânia em Ialta, 17 de março de 2023 AP Photo

Em 2023, o então chefe dos serviços de segurança ucranianos, Vasyl Malyuk, admitiu que Kiev tinha utilizado "tantas pessoas às escuras" para o ataque e disse que Moscovo tinha detido pessoas que estavam "na realidade envolvidas nos seus negócios habituais".

Entre eles encontra-se o agricultor Roman Solomko, da Ucrânia ocupada, que aconselhou um vizinho, possivelmente um agente da SBU, sobre a forma de introduzir materiais na Rússia na sequência da imposição de sanções ocidentais.

Insistiu que não tinha conhecimento dos explosivos.

Os outros homens incluem o comerciante de fruta Vladimir Zlob, os irmãos proprietários de um armazém Artem e Georgy Azatyan, outro comerciante Alexander Bylin e o camionista arménio Artur Terchanyan, que afirmam fazer parte do que pensavam ser uma logística de transporte regular.