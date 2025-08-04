Ucrânia ataca cinco caças russos no aeródromo da Crimeia ocupada

Cinco caças russos foram atingidos num ataque noturno com drones efectuado pelos serviços de segurança ucranianos (SBU) num aeródromo em Saky, na Crimeia anexada.

O SBU declarou que os drones da missão "A" do seu Centro de Operações Especiais destruíram um avião SU-30SM, danificaram outro e atingiram três Su-24, atingindo também o depósito de armas de aviação.

"A bem-sucedida operação especial levada a cabo pelo SBU em Saky marca mais um passo no sentido de enfraquecer a capacidade do inimigo para travar a sua guerra de agressão contra a Ucrânia", afirmaram os serviços de segurança.

O Su-30SM é um avião de combate multirole bimotor e de dois lugares desenvolvido pela Rússia, cuja produção teve início no princípio da década de 2010. O preço deste caça situa-se entre os 30 e os 43 milhões de euros.

O Su-24 é um bombardeiro de ataque desenvolvido pela União Soviética, cuja produção teve início no princípio da década de 1970.

A base aérea de Saky desempenha um papel fundamental nas operações militares da Rússia no Mar Negro e nos seus ataques regulares à Ucrânia, bem como no patrulhamento, vigilância por radar, orientação de alvos e escolta de aeronaves de longo alcance.

Kiev degradou fortemente a frota russa do Mar Negro e as capacidades militares de Moscovo na região.

Os drones ucranianos destruíram vários navios russos, incluindo o navio de desembarque Caesar Kunikov, o navio-patrulha Sergei Kotov e a corveta de mísseis Ivanovets, obrigando Moscovo a deslocar os seus navios para longe da Crimeia.

Recentemente, a Ucrânia intensificou também os seus esforços para atingir os aeródromos e os aviões de guerra russos utilizados para bombardear regularmente a Ucrânia.

Em 1 de junho, a Ucrânia levou a cabo uma operação sem precedentes, a Operação Teia de Aranha. Num ataque maciço com drones, Kiev visou quatro bases aéreas russas bem no interior da Rússia.

Durante o ataque, as forças ucranianas terão danificado 41 aeronaves, utilizando drones escondidos em camiões em vários locais da Rússia.