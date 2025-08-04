Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Ucrânia ataca cinco caças russos no aeródromo da Crimeia ocupada

17 de fevereiro de 2022, caças Su-30 das forças aéreas da Rússia e da Bielorrússia voam numa missão conjunta durante exercícios militares na Bielorrússia
17 de fevereiro de 2022, caças Su-30 das forças aéreas da Rússia e da Bielorrússia voam numa missão conjunta durante exercícios militares na Bielorrússia
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
Publicado a
O Serviço de Segurança da Ucrânia atacou um aeródromo em Saky, na Crimeia, durante a noite de segunda-feira, atingindo cinco aviões de combate, que a Rússia utiliza para os seus ataques regulares à Ucrânia.

Cinco caças russos foram atingidos num ataque noturno com drones efectuado pelos serviços de segurança ucranianos (SBU) num aeródromo em Saky, na Crimeia anexada.

O SBU declarou que os drones da missão "A" do seu Centro de Operações Especiais destruíram um avião SU-30SM, danificaram outro e atingiram três Su-24, atingindo também o depósito de armas de aviação.

"A bem-sucedida operação especial levada a cabo pelo SBU em Saky marca mais um passo no sentido de enfraquecer a capacidade do inimigo para travar a sua guerra de agressão contra a Ucrânia", afirmaram os serviços de segurança.

O Su-30SM é um avião de combate multirole bimotor e de dois lugares desenvolvido pela Rússia, cuja produção teve início no princípio da década de 2010. O preço deste caça situa-se entre os 30 e os 43 milhões de euros.

O Su-24 é um bombardeiro de ataque desenvolvido pela União Soviética, cuja produção teve início no princípio da década de 1970.

A base aérea de Saky desempenha um papel fundamental nas operações militares da Rússia no Mar Negro e nos seus ataques regulares à Ucrânia, bem como no patrulhamento, vigilância por radar, orientação de alvos e escolta de aeronaves de longo alcance.

Kiev degradou fortemente a frota russa do Mar Negro e as capacidades militares de Moscovo na região.

Os drones ucranianos destruíram vários navios russos, incluindo o navio de desembarque Caesar Kunikov, o navio-patrulha Sergei Kotov e a corveta de mísseis Ivanovets, obrigando Moscovo a deslocar os seus navios para longe da Crimeia.

Recentemente, a Ucrânia intensificou também os seus esforços para atingir os aeródromos e os aviões de guerra russos utilizados para bombardear regularmente a Ucrânia.

Em 1 de junho, a Ucrânia levou a cabo uma operação sem precedentes, a Operação Teia de Aranha. Num ataque maciço com drones, Kiev visou quatro bases aéreas russas bem no interior da Rússia.

Durante o ataque, as forças ucranianas terão danificado 41 aeronaves, utilizando drones escondidos em camiões em vários locais da Rússia.

