Ucrânia diz ter afundado navio de guerra russo em ataque com drones

Segundo as forças armadas ucranianas, o navio de desembarque russo, Caesar Kunikov, foi atacado do lado esquerdo e acabou por afundar ao largo da costa da Crimeia. Marinha russa não confirma o afundamento. Bloggers militares russos não negam o ataque, dizendo apenas que a tripulação sobreviveu.

A Ucrânia diz ter afundado mais um navio de guerra russo no Mar Negro. De acordo com os militares ucranianos, foram usados drones navais Magura V5 para atacar o lado esquerdo do navio de desembarque Caesar Kunikov, que sofreu danos graves e acabou por ir ao fundo.

Um vídeo publicado pelas autoridades ucranianas mostra uma grande nuvem de fumo sobre a embarcação, sendo que há relatos na imprensa russa local de uma operação de busca e salvamento com a mobilização de helicópteros.

O ataque foi levado a cabo pela unidade de forças especiais Group 13 da Ucrânia, avançam os serviços secretos militares do país.

A Rússia não confirma a investida, referindo apenas que destruiu seis drones ucranianos.

Já os bloggers militares russos, que publicam regularmente informação sobre desenvolvimentos da guerra antes da confirmação da Rússia, não negam o ataque, preferindo escrever que a tripulação sobreviveu.

Anton Gerashchenko, antigo conselheiro do presidente da Ucrânia, publicou o vídeo das Forças Armadas ucranianas na rede social X e conta uma curiosidade simbólica - Caesar Kunikov, o oficial soviético que dá nome ao navio alegadamente afundado, morreu neste mesmo dia do ataque, há 81 anos.

É o segundo navio de guerra russo que a Ucrânia diz ter afundado este mês. No dia 1 de fevereiro, as forças ucranianas já tinham usado drones Magura V5num ataque noturno que resultou no afundamento de um Ivanovets, com 40 pessoas a bordo.