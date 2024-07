Surfar, velejar e explorar: Os 5 melhores destinos para desportos aquáticos no Brasil

"Conteúdo Patrocinado" é utilizado para descrever um conteúdo pago e controlado pelo parceiro financeiro e não pela equipa editorial da Euronews. Este conteúdo é produzido pelos departamentos comerciais e não envolve a equipa editorial ou os jornalistas da Euronews. O parceiro financeiro tem o controlo dos tópicos, do conteúdo e da aprovação final em colaboração com o departamento de produção comercial da Euronews.

Servido com uma dose saudável de sol, areia, mar e festa, o Brasil é o remédio perfeito para os entusiastas dos desportos aquáticos que procuram uma imersão na natureza.

Com uma beleza natural indomável que se estende do litoral cristalino ao interior exuberante, o Brasil é um país feito para almas aventureiras.

PUBLICIDADE

Navegue pela natureza selvagem da floresta tropical ou surfe em qualquer ponto da idílica costa de 7.491 quilómetros. Seja qual for o seu tipo de aventura, o Brasil promete bom tempo, diversidade geológica e muita energia para lhe proporcionar uma viagem inesquecível.

Hoje, deixamo-nos seduzir por praias lendárias e cidades costeiras vibrantes, navegando até pelos sinuosos rios da Amazónia, para descobrir os melhores destinos de desportos aquáticos no Brasil. A par dos melhores locais para a prática de surf, kitesurf, vela e canoagem, apresentaremos a rica cultura indígena e internacional do país, refletida numa vasta seleção de música, gastronomia e festivais locais.

1. Surf em Pipa, Rio Grande do Norte

O paraíso do surf encontra o charme de uma vila de pescadores na cidade costeira de Pipa, 85 quilómetros a sul da cidade de Natal. Para chegar até aqui, apanhe a Rota do Sol, para uma viagem paradisíaca por estradas rodeadas de falésias erodidas e paisagens de floresta tropical perfeitas.

Regularmente apresentadas entre as melhores praias do Brasil, as praias de Pipa são tão bonitas quanto divertidas. A homónima Praia de Pipa é o ponto de encontro número um da cidade, com águas turquesas pouco profundas e falésias dramáticas, bem como atividades como caiaque e passeios de bicicleta. Para o melhor surf, experimente as fortes ondulações da Praia do Madeiro ou a lendária Praia do Amor, adequada para surfistas experientes e principiantes.

Um grupo de amigos em moto-quatros em Pipa Visit Brasil

Outros locais a visitar incluem a Praia do Centro pelas suas piscinas naturais e passeios de barco para observação de golfinhos, e a Praia de Sibaúma, onde uma queda de água temporária aparece na maré baixa. Outras atrações de alta octanagem na área incluem arborismo, tirolesa e asa delta.

PUBLICIDADE

Além dos inúmeros surf camps, o centro da cidade de Pipa irradia charme e descontração. Uma vila de antigos pescadores, descoberta por surfistas na década de 1970, Pipa desfruta de música vibrante, culinária deliciosa e festivais animados que misturam influências indígenas, africanas e europeias. "Let's Pipa..." é a celebração anual do Ano Novo, quando a cidade se ilumina com DJs, fogos de artifício e festas na praia até o nascer do sol.

2. Kitesurf em Jericoacoara, Ceará

A cidade de Jericoacoara, no Ceará, rivaliza com Pipa como a mais badalada do nordeste. Um toque de surrealismo aplica-se ao cenário de Jericoacoara, onde as águas calmas de cor cerúlea, os densos manguezais e as dunas de areia oferecem aventura e tranquilidade.

Lagoas de água doce formam-se durante a estação chuvosa em Jericoacoara, proporcionando um cenário deslumbrante para dias tranquilos na praia, enquanto, em mar aberto, ventos constantes ajudam os kitesurfistas a abrir caminhos através da paisagem azul cristalina.

Quando se cansar da sua rede flutuante na Lagoa Paraíso e na Lagoa Azul, vá para a Praia de Jericoacoara para escolher as suas atividades, incluindo stand up paddle boarding, kitesurf e vela. Entretanto, para ver o pôr do sol, vale a pena caminhar até à Praia da Pedra Furada.

Para além das praias, a simpática vila de Jericoacoara encanta todos os que a visitam como uma antiga aldeia piscatória transformada em centro cosmopolita, com uma cozinha local autêntica e uma vida noturna animada para o manter entretido.

3. Canoagem no Rio Tapajós, Belém

Canoas no rio Tapajós, em Belém Visit Brasil

Belém situa-se numa encruzilhada aquática entre o oceano Atlântico e vários cursos de água da Amazónia. Cidade património junto à Baía de Guajará, Belém é conhecida tanto pelo seu centro histórico e pelas casas de azulejos portugueses, como pelo seu património natural.

Depois do pequeno-almoço no mercado do Ver-o-Peso, embarque numa canoa e siga por um caminho sinuoso pelo interior do rio Tapajós, para conhecer algumas das paisagens mais exóticas e misteriosas do Brasil. Durante a sua viagem, experimente a rica biodiversidade da floresta tropical, avistando macacos e aves exóticas na copa da floresta acima e golfinhos de rio nas águas abaixo.

Depois de dias de caminhadas, acampamentos e passeios de barco ao longo do Trilho da Amazónia Atlântica ou no Parque Ambiental de Belém, regressamos a Belém para nos refrescarmos com uma gastronomia saborosa, aproveitando um dia de descanso nas praias de água doce da ilha de Mosquiero.

4. Velejar em Florianópolis, Santa Catarina

Muita coisa pode acontecer na "Ilha da Magia". Florianópolis, ou Floripa como é conhecida pelos habitantes locais, é uma ilha paradisíaca de 54 quilómetros em Santa Catarina, com uma geografia única e mais de 40 praias protegidas por uma reserva ambiental.

Beneficiando das águas calmas da Lagoa da Conceição e do Oceano Atlântico, Florianópolis é um paraíso diversificado para desportos aquáticos, bem como para a vela, apreciação cultural e observação da vida selvagem.

PUBLICIDADE

Veja as baías isoladas e as enseadas rochosas que abraçam a costa numa inesquecível viagem de barco à vela, regressando a terra para saborear marisco e feijoada, juntamente com a arquitetura histórica das cidades vizinhas, rodeadas por uma exuberante floresta tropical.

Amigos a saborear marisco em Florianópolis Visit Brasil

As ilhas de Floripa são igualmente dignas, ideais para excursões de mergulho em áreas de difícil acesso, como Arvoredo e Xavier, onde todos os tipos de vida oceânica iluminam os recifes rasos ao redor.

Se o surf for a sua preferência, Joaquina é imbatível pelo seu surf de classe mundial e pelo nascer do sol deslumbrante. Por outro lado, a Praia de Moçambique é a opção mais tranquila para os surfistas que procuram a solidão, enquanto a Praia de Jurerê é a escolha para o final da tarde, quando os restaurantes chiques e os locais de vida noturna da moda ganham vida.

5. Canoagem em Bonito, Mato Grosso do Sul

Uma segunda aventura amazónica a oeste, desta vez entramos no estado de Mato Grosso do Sul, uma região do interior conhecida como um dos principais destinos de turismo de aventura do Brasil.

O que falta a Mato Grosso do Sul em praias é compensado por maravilhas naturais húmidas, incluindo sistemas de cavernas subaquáticas e rios imaculados que correm através de uma selva densa.

A cidade de Bonito é um ótimo ponto de partida para aventuras na região, com fácil acesso a atrações naturais como a Gruta do Lago Azul, a Gruta do Mimoso e o Aquário Natural, entre outros. O Parque Ecológico do Rio Formoso também fica a apenas 8 km de Bonito, abrigando uma impressionante vida de aves e animais, incluindo gaviões-reais, tatus, pumas e raposas.

Depois de provar o marisco de água doce e outras iguarias "bonitenses" na cidade, é altura de partir à aventura. Embarque numa excursão de mergulho para explorar as cavernas mundialmente famosas do Abismo Anhumas, descendo de rapel pelas rochas até um mundo subaquático hipnotizante. Os não mergulhadores, entretanto, podem experimentar o mergulho com snorkel ao longo do rio Sucuri, ou optar por passeios de barco, rafting e canoagem para vislumbrar a vibrante vida aquática à superfície. Em todos os casos, considere visitar a estação seca (maio-agosto), quando as águas são ainda mais límpidas.

Aventure-se no Brasil

As paisagens diversificadas do Brasil oferecem um parque de diversões emocionante para os entusiastas dos desportos aquáticos e para os amantes da praia. De ondas revigorantes ao longo da costa nordeste a serenas viagens de canoa pelo centro-oeste, cada região oferece uma mistura única de aventura e imersão cultural. Entre no reino vibrante da cultura brasileira para explorar todos os melhores tesouros escondidos, criando memórias inesquecíveis para levar para casa.

Pronto para embarcar na sua aventura brasileira? Aceda a VisitBrasil.com para planear a sua escapadela de sonho para desportos aquáticos!