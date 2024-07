As melhores coisas para fazer e ver na Europa esta semana

Previsão: nublado com possibilidade de "Twisters", esculturas de bronze, French Touch, os melhores programas de televisão de 2024 (até agora) e um projeto de despedida de Childish Gambino.

O Euro e Wimbledon podem ter acabado, mas ainda está para vir o maior evento desportivo de verão: Os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Como preparação, estão a surgir vários eventos culturais em toda a capital francesa - um grupo de artistas franceses tocou no telhado do Terminal 1 do aeroporto Charles de Gaulle na semana passada.

Entretanto, no resto da Europa, há exposições interessantes para todos os gostos - de Botero, o mais corpulento, à bizarria da hora de dormir. Sem mais delongas, deixamo-lo com as recomendações desta semana.

Exposições

Esculturas de Fernando Botero (Roma, Itália)

O artista colombiano, falecido no ano passado, era conhecido pelo seu estilo chamado "Boterismo" - retratando pessoas, animais e objetos de forma caricatural, inchada e exagerada. Tem agora a oportunidade de ver oito das suas esculturas, incluindo "Cavalo com freio" (2009) e "Gato" (1999) na capital italiana, espalhadas por diferentes locais emblemáticos como a Piazza San Silvestro e a Piazza Mignanelli. A exposição está patente até 1 de outubro e foi co-organizada pela filha de Botero, Lina, que disse à agência ANSA: "A Itália era a segunda casa do meu pai, Fernando Botero, e penso que nada lhe teria dado mais prazer do que ver as suas esculturas monumentais expostas hoje no coração desta cidade extraordinária".

"Come As You Really Are" na "Hobby Cave", edifício Grants (Londres, Reino Unido)

Hetain Patel and Spiderman in 'Come As You Really Are' by Patel and Artangel. Lia Toby/PA Media Assignments/PA

Uma sala cheia de brinquedos "My Little Pony" em plástico pastel, fatos de cosplay requintadamente detalhados, um Transformer gigante, paredes de postais vintage, casas de bonecas, uma delicada capa branca que "pode matar homens se a usarem" - esta é uma exposição para os maximalistas. Com curadoria da Artangel e do artista Hetain Patel, que também criou o Transformer gigante acima mencionado, é um tributo alegre aos amadores e às hiperfixações do Reino Unido. Nada é mais poderoso e inspirador do que uma pessoa profundamente apaixonada por alguma coisa, quer se trate de Yodas de croché ou de esculpir corações com cascas de citrinos. Aberta de quarta a domingo até 20 de outubro de 2024, a entrada é livre. Pode ler o nosso artigo completo com entrevistas a Patel e aos participantes aqui.

"Não sei dizer se esta saudade é minha" na Fondation Beyeler (Basileia, Suíça)

Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2024 Carsten Höller with Adam Haar, Dream Bed (Dreaming of Flying with Flying Fly Agarics), 2024 Courtesy of the artists, photo: Mark Niedermann

Já alguma vez sonhou em passar a noite num museu, ao estilo de Ben Stiller? Pois bem, uma exposição particular da Fundação Beyeler, com o título "I Can't Tell If This Longing Is My Own", consiste na cama do artista alemão Carsten Höller, intitulada "Dream Hotel Room 1: Dreaming of Flying with Flying Fly Agarics (2014)". De forma esférica dentro de um quarto esférico e com luz negra, a exposição foi criada em colaboração com o investigador do sono Adam Haar e espera induzir sonhos lúcidos nos participantes, que podem depois documentar as suas imaginações noturnas. Para a maioria dos visitantes, a cama está limitada a sestas de uma hora, mas também estão disponíveis bilhetes limitados para pernoitar às sextas-feiras. Até 11 de agosto, pode ter sonhos cor-de-rosa neste local.

Exposição de verão dos Jovens Artistas 2024 na Royal Academy of Arts (Londres, Reino Unido)

Todos os anos, nos últimos seis anos, a Royal Academy of Arts tem vindo a defender os jovens artistas que estudam no Reino Unido, com o seu Young Artists' Summer Show, realizado no local. Estarão expostos mais de 1700 trabalhos, com prémios atribuídos a alguns deles e a possibilidade de os visitantes votarem nos seus favoritos com o prémio anual People's Choice Award. Desde dedos de peixe em barro e cavalos ninja feitos por crianças de 5 anos, até um "Mundo dos Tubarões" em cartão e uma pintura "Planta Alienígena" feita por adolescentes, a variedade de trabalhos e o incrível talento em exposição são verdadeiramente surpreendentes. Uma visita obrigatória para aqueles que procuram as mentes criativas da próxima geração. Em exibição até 11 de agosto de 2024.

Festivais e eventos

Concerto "Terminal 1" no aeroporto Charles de Gaulle (Paris, França)

The 'Terminal 1' gig is part of Paris' Olympics 2024 celebrations Amazon Prime and Twitch

Antes do início dos Jogos Olímpicos de Paris, a 26 de julho, o Terminal 1 do maior aeroporto de França (que também faz 50 anos este ano) foi palco de uma noite de actuações no terraço com artistas French Touch, incluindo Air, Phoenix, Etienne de Crécy, Izzy Lindqwister e outros. Embora o evento ao vivo já tenha passado, está disponível para reviver através do Twitch e da Amazon Prime Video.

"Parookaville" no Aeroporto de Weeze (Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha)

Parookaville Parookaville Festival

Umph, umph, umph, umph, umph - é o som do electro underground a chegar ao aeroporto de Weeze para o "Parookaville". Um dos maiores festivais de música de dança eletrónica (EDM) da Alemanha, este festival conta com centenas dos melhores DJ e artistas de electro do mundo, incluindo Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Andromedik, Neelix, W&W, Cristoph, Mariana BO, Coone, Marten Hørger e muito mais. Tudo se passa numa cidade falsa elaborada, criando um mundo imersivo dentro de um mundo que encoraja o escapismo das restrições da realidade: estás aqui para dançar e para te divertires.

Já que estamos em plena época dos festivais de verão, consulte a nossa lista de outros festivais europeus a não perder.

Filmes

Twisters

Pergunte a qualquer miúdo dos anos 90 quais eram os seus filmes de ação preferidos enquanto crescia e Twister , de 1996, será certamente um deles. Tinha Helen Hunt a perseguir tornados loucos, uma abertura emocionalmente marcante e o icónico momento em que uma vaca voa pelo ar. 28 anos depois, uma segunda tempestade está a chegar aos cinemas - desta vez com o dobro dos tornados: "Temos gémeos!"

Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), uma cientista do Serviço Nacional de Meteorologia, lidera ao lado do arrogante organizador de tempestades/estrela das redes sociais Tyler Owens (Glen Powell), que se propõe perseguir tornados e testar as mais recentes tecnologias neles. Não podemos garantir que o filme o vai surpreender, mas é certamente uma nova e divertida reviravolta no thriller de catástrofe original e perfeito para aqueles que gostam de filmes com uma grande reviravolta.

Blur: To The End

Um novo documentário sobre a banda de BritPop dos anos 90, Blur, capta o seu regresso monumental em 2023, com o lançamento do nono álbum de estúdio "The Ballad Of Darren" e uma série de concertos no Estádio de Wembley. O ano passado foi um grande ano para os filmes de concertos, mas enquanto os de Taylor Swift e Beyoncé se basearam no espetáculo, o realizador de Blur : To The End , Toby L, está mais concentrado em captar um retrato íntimo dos bastidores sobre a evolução dos membros da banda: Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree.

Programas de TV

As melhores séries de TV de 2024... Até agora

Our TV faves of 2024 so far. Copyright Disney+, BBC, Netflix, HBO, Channel 4

Após o anúncio dos nomeados para os Emmy deste ano, não há melhor altura para partilhar os nossos próprios nomeados para as melhores séries de TV de 2024 até agora. Desde "True Detetive: Night Country' a 'Baby Reindeer', houve uma mistura eclética de séries de grande orçamento, reimaginações elegantes de IPs clássicos e sucessos surpreendentes de streaming que nos deixaram com uma necessidade desesperada de terapia. Veja a lista completa aqui - e diga-nos se acha que nos escapou alguma coisa em @euronewsculture.

"Cobra Kai" (Netflix)

Um spin-off de sucesso da Netflix baseado no filme Karate Kid de 1984, "Cobra Kai" está agora na sua sexta e última temporada. Trazendo de volta os velhos rivais Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio), tudo se encaminha para o campeonato mundial de karaté Sekai Taikai e para saber quem vai ganhar. Tanto uma paródia do género como uma abordagem séria, o programa é uma homenagem à pirosice dos anos 80 que vai confortar a sua criança interior e fazê-lo querer marcar aulas de karaté (provavelmente).

Música

Childish Gambino: 'Bando Stone & the New World'

Este é o quinto e último álbum (completo com filme) de Childish Gambino, a personagem de palco do ator, músico e comediante Donald Glover. Antes do seu lançamento, a 19 de julho, Glover partilhou os singles "Lithuania" e "In the Night", que conta com a participação de Jorja Smith e Amaarae. O álbum tem tudo a ver com a construção de mundos, com a banda sonora do filme de Glover, no qual ele interpreta Bando Stone, um músico famoso que está a vaguear por um mundo pós-apocalítico e pré-histórico quando conhece uma mãe e uma criança. O lançamento também antecede a digressão "The New World Tour" de Glover, que começa em agosto.

Bónus

Lembras-te de ouvir "La La La" de Ashlee Simpson em 2004? Não, só a autora deste artigo... Ainda assim, muitos millennials ficarão felizes por saber que a cantora pop vai lançar uma versão alargada do seu álbum de 2004, "Autobiography", para celebrar o 20º aniversário.

Os fãs da pop também devem acrescentar Chappell Roan às suas listas de reprodução de fim de semana - o ícone queer e de cabelo cor de fogo dos anos 2020 que parece ter explodido do nada. Jonny Walfisz, redator da Euronews Culture, falou-nos da sua ascensão meteórica na semana passada, o que é uma boa desculpa para nos despedirmos com um "Good Luck, Babe!"