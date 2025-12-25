Departamento de Justiça dos EUA descobre mais de um milhão de novos ficheiros de Epstein e adia divulgação

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que precisa de mais tempo para divulgar todos os ficheiros do processo de Jeffrey Epstein, depois de ter encontrado mais de um milhão de documentos potencialmente relacionados com o falecido criminoso sexual, atrasando ainda mais um prazo que já tinha falhado.

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"Iremos divulgar os documentos o mais rapidamente possível", declarou o departamento. "Devido ao grande volume de material, este processo pode demorar mais algumas semanas". O Departamento de Justiça não especificou quando chegarão mais registos.

O anúncio foi feito poucas horas depois de vários senadores norte-americanos, entre os quais 11 democratas e um republicano, terem apelado ao órgão de controlo do Departamento de Justiça para que investigasse o incumprimento do prazo estabelecido pelo Congresso na passada sexta-feira, sublinhando que as vítimas "merecem uma divulgação completa" e a "tranquilidade" de uma auditoria independente.

O atraso adicional veio aprofundar ainda mais as preocupações existentes, uma vez que surgiu no meio de um escrutínio crescente sobre o escalonamento da divulgação do Departamento de Justiça, a natureza fortemente redigida dos ficheiros e vários documentos que desapareceram sem explicação.

Os registos que foram divulgados incluem fotografias, transcrições de entrevistas, registos de chamadas, registos judiciais e outros documentos, que já eram públicos ou que foram fortemente ocultados, sendo que muitos ficheiros carecem do contexto necessário.

Documentos totalmente censurados sobre Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA Jon Elswick/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O presidente Donald Trump, que foi amigo de Epstein durante anos antes de os dois se desentenderem, tentou durante meses manter os documentos em segredo. Embora não tenha sido acusado de irregularidades em relação a Epstein, argumentou que não há nada para ver nos ficheiros e que o público deveria concentrar-se noutros assuntos.

A 19 de novembro, cedendo à pressão política dos seus colegas republicanos, assinou um projeto de lei que obriga à divulgação da maior parte dos ficheiros do Departamento de Justiça sobre Epstein no prazo de 30 dias.