Dezenas de ficheiros sobre Epstein desapareceram de página web do governo dos EUA

Pelo menos 16 ficheiros desapareceram da página pública do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA) que contém documentos relacionados com Jeffrey Epstein, menos de um dia depois de terem sido publicados, sem qualquer explicação por parte do governo federal e sem qualquer aviso ao público.

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Os ficheiros desaparecidos, que estavam disponíveis na sexta-feira e deixaram de estar acessíveis no sábado, incluíam imagens de pinturas que retratavam mulheres nuas e uma que mostrava uma série de fotografias ao longo de um móvel e em gavetas. Nessa imagem, dentro de uma gaveta entre outras fotografias, estava uma fotografia de Trump, ao lado de Epstein, Melania Trump e a associada de longa data de Epstein, Ghislaine Maxwell.

O Departamento de Justiça não respondeu a perguntas no sábado sobre o motivo do desaparecimento dos ficheiros, fazendo uma publicação na rede social X sobre o assunto.

"As fotografias e outros materiais continuarão a ser analisados e editados de acordo com a lei, com muita cautela, à medida que recebermos informações adicionais".

Na Internet, o desaparecimento inexplicável dos ficheiros alimentou a especulação sobre o que foi retirado e por que razão o público não foi notificado, agravando a intriga de longa data sobre Epstein e as figuras poderosas que o rodeavam. Os democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes apontaram para a imagem desaparecida com uma fotografia de Trump numa publicação no X, escrevendo: "Que mais está a ser encoberto? Precisamos de transparência para o público americano".

O episódio aprofundou as preocupações que já tinham surgido com a muito aguardada divulgação de documentos pelo Departamento de Justiça. As dezenas de milhares de páginas tornadas públicas ofereciam poucos elementos novos sobre os crimes de Epstein ou sobre as decisões do Ministério Público que lhe permitiram evitar acusações federais graves durante anos, omitindo alguns dos materiais mais observados, incluindo entrevistas do FBI com vítimas e memorandos internos do Departamento de Justiça sobre decisões de acusação.

Poucas novidades nas primeiras revelações

Alguns dos registos mais importantes que se esperavam sobre Epstein não se encontram em lado nenhum nas divulgações iniciais do Departamento de Justiça, que se estendem por dezenas de milhares de páginas.

Faltam as entrevistas do FBI com sobreviventes e os memorandos internos do Departamento de Justiça que examinam as decisões de acusação - registos que poderiam ter ajudado a explicar a forma como os investigadores viam o caso e por que razão Epstein foi autorizado, em 2008, a declarar-se culpado de uma acusação de prostituição relativamente menor a nível estatal.

As lacunas vão mais longe.

Os registos, que têm de ser divulgados ao abrigo de uma lei recente aprovada pelo Congresso, quase não fazem referência a várias figuras poderosas há muito associadas a Epstein, incluindo o antigo príncipe Andrew da Grã-Bretanha, renovando as questões sobre quem foi escrutinado, quem não foi e até que ponto as divulgações promovem verdadeiramente a responsabilização pública.

Entre as novidades está a decisão do Departamento de Justiça de abandonar uma investigação sobre Epstein na década de 2000, o que lhe permitiu declarar-se culpado dessa acusação a nível estatal, e uma queixa inédita de 1996 que acusa Epstein de roubar fotografias de crianças.

Até à data, as imagens divulgadas têm sido sobretudo imagens das casas de Epstein em Nova Iorque e nas Ilhas Virgens Americanas, com algumas fotografias de celebridades e políticos.

Foi divulgada uma série de fotografias inéditas do antigo presidente norte-americano Bill Clinton, mas apenas algumas de Trump. Ambos foram associados a Epstein, mas ambos já renegaram essas amizades. Nenhum dos dois foi acusado de qualquer ato ilícito relacionado com Epstein e não há qualquer indicação de que as fotografias tenham desempenhado um papel nos processos penais instaurados contra ele.

Apesar do prazo de sexta-feira estabelecido pelo Congresso para tornar tudo público, o Departamento de Justiça disse que planeia divulgar os registos numa base contínua. A culpa do atraso é do processo moroso de ocultar os nomes dos sobreviventes e outras informações de identificação. O Departamento não informou quando é que poderão chegar mais registos.

Esta abordagem irritou alguns acusadores de Epstein e os membros do Congresso que lutaram pela aprovação da lei obrigaram o departamento a atuar. Em vez de marcar o fim de uma batalha de anos pela transparência, a divulgação dos documentos na sexta-feira foi apenas o início de uma espera indefinida por uma explicação completa dos crimes de Epstein e das medidas tomadas para os investigar.

"Sinto que, mais uma vez, o DOJ e o sistema judicial estão a falhar-nos", disse Marina Lacerda, que alega que Epstein começou a abusar sexualmente dela na sua mansão em Nova Iorque quando ela tinha 14 anos.

Pornografia infantil

Um dos ficheiros inclui um relatório escrito segundo o qual uma antiga empregada de Epstein foi ao FBI em 1996 para pedir que o investigassem por ter pornografia infantil.

Maria Farmer era uma artista que trabalhava para ele na cidade de Nova Iorque e há muito que diz que foi à polícia e depois ao FBI, mas a sua advogada Jennifer Freeman disse que o FBI nunca reconheceu ou confirmou o seu relato, até agora.

"Nunca tínhamos visto nada antes que corroborasse o seu relatório de 1996. Mas acabámos de o ver ontem, pela primeira vez em 30 anos, o que é notável", disse Freeman no sábado.

Freeman acrescentou que o relatório não diz o que o FBI fez, se é que fez alguma coisa, depois de Farmer ter falado com eles, mas sublinhou que o FBI poderia ter intervindo e impedido Epstein de prejudicar outras pessoas.

"Poderiam ter evitado 30 anos de traumas se tivessem feito o seu trabalho", disse Freeman, adiantando que o Departamento de Justiça não lidou bem com a divulgação, com grandes redações e documentos de que os sobreviventes e os seus advogados ainda estão à espera.

"Uma das coisas mais importantes que queremos conseguir com esta divulgação de ficheiros é a transparência", observou Freeman.