A pressão sobre o antigo príncipe André para que preste depoimento a uma comissão do Congresso dos Estados Unidos que investiga o financeiro e criminoso sexual Jeffrey Epstein está a aumentar, depois de o primeiro-ministro Keir Starmer ter sugerido que este deveria testemunhar.

Keir Starmer não quis comentar diretamente o caso do irmão mais novo do Rei Carlos III, mas disse aos jornalistas que o acompanham na cimeira do Grupo dos 20 - ou G20 - em Joanesburgo que, como "princípio geral", as pessoas devem fornecer provas aos investigadores.

"Não comento este caso em particular", disse Starmer. "Mas o princípio geral que defendo há muito tempo é que qualquer pessoa que tenha informações relevantes em relação a este tipo de casos deve fornecer essas provas a quem delas necessita".

O antigo príncipe, agora conhecido como André Mountbatten-Windsor, ignorou até agora um pedido dos membros do Comité de Supervisão da Câmara para uma "entrevista transcrita" sobre a sua "amizade de longa data" com Epstein.

André foi destituído dos seus títulos e honras reais no mês passado, numa altura em que a família real tentava proteger-se das críticas sobre a sua relação com Epstein.

Os comentários de Starmer surgiram depois de o deputado Robert Garcia, da Califórnia, o democrata mais graduado da comissão, e o deputado Suhas Subramanyam, democrata da Virgínia, terem afirmado que André "continua a esconder-se" de questões sérias.

"O nosso trabalho vai avançar com ou sem ele, e vamos responsabilizar todos os que estiveram envolvidos nestes crimes, independentemente da sua riqueza, estatuto ou partido político", afirmaram num comunicado divulgado na sexta-feira. "Vamos fazer justiça para os sobreviventes".

Mountbatten-Windsor foi acusado de ter participado em festas luxuosas organizadas por Epstein na sua infame ilha de Little Saint James, nas Ilhas Virgens Americanas, onde terá ocorrido a maior parte das agressões sexuais.

Epstein e a sua parceira de longa data, Ghislaine Maxwell, terão traficado mulheres, muitas delas menores de idade, para praticarem atos sexuais com os seus amigos, muitos dos quais políticos, empresários e influencers.

Virginia Giuffre, uma das vítimas de Epstein, acusou o antigo membro da realeza britânica de agressão sexual numa dessas festas.

Giuffre, que se suicidou em abril deste ano, diz ter sido forçada por Epstein e pela sua companheira, Ghislaine Maxwell, a ter múltiplos encontros sexuais com André, contra a sua vontade.

Mountbatten-Windsor foi também citado pessoalmente em novas provas tornadas públicas no final de setembro, em que foi registado um registo de voo num dos livros que Epstein e Maxwell mantinham, em que estava prevista uma visita a Nova Iorque, a cidade de residência de Epstein e Maxwell, em maio de 2000.