Emmys 2024: "Shōgun" e "The Bear" lideram as nomeações

A 76.ª edição dos Prémios Primetime Emmy distingue o melhor da televisão americana, entre junho de 2023 a maio de 2024. Este ano, Shōgun, da FX, domina, enquanto The Bear, Homicídios ao Domicílio e True Detective: Night Country também estão em destaque.

PUBLICIDADE

As nomeações para os Emmys de 2024 foram divulgadas na quarta-feira. Shōgun, da FX, lidera com o maior número de nomeações, 25 no total.

A seguir vem The Bear com 23 nomeações (um recorde para séries de comédia), Homicídios ao Domicílio (21), True Detective: night country (19) e The Crown (18).

Veja em baixo a lista completa de nomeados.

Shōgun aproveitou ao máximo a ausência dos três principais nomeados do ano passado - Succession, The White Lotus e The Last of Us - para dominar a secção de drama. Com 93 nomeações, a FX, consegue assim um destaque antes reservado à HBO, que este ano recebeu 91 nomeações.

As nomeações da FX incluem as categorias de Melhor Série Dramática, Melhor Atriz numa Série Dramática (para Anna Sawai) e Melhor Ator (para Hiroyuki Sanada).

Shōgun FX

Shōgun abalou a corrida na categoria drama quando os criadores disseram, em maio, que apesar de terem chegado ao fim da história do romance de James Clavell, sobre as maquinações políticas no Japão do início do século XVII, iriam explorar a possibilidade de fazer mais do que uma temporada. Assim passou da categoria de minissérie para a categoria de drama, mais prestigiada.

Jeremy Allen White in The Bear FX

As nomeações para The Bear incluem Melhor Série de Comédia e Melhor Ator numa série de comédia para Jeremy Allen White - ambos os prémios já ganhos na cerimónia de janeiro, que foi adiada pela greve, juntamente com Melhor Atriz para Ayo Edebiri, que já tinha ganhado anteriormente o prémio de Melhor Atriz Secundária.

Nos Emmys de 2023, The Bear e Succession foram os maiores vencedores, com o último a ganhar sete troféus e o primeiro a conseguir um total de seis prémios.

Kali Reis in True Detective: Night Country HBO

True Detective: Night Country continua a ser um dos destaques da HBO, que perdeu Succession (já terminou) e tem as séries The White Lotus e The Last of Us num intervalo entre temporadas. Esta série liderou todos os nomeados para minisséries ou antológicas com 19 nomeações.

A escritora e realizadora Issa López, que está ligada à quinta temporada da série antológica da HBO, descreveu a produção como uma "história divertida, sombria e marada".

"Estou muito entusiasmada com a nova temporada", disse à Variety, acrescentando que as nomeações para os Emmy a entusiasmaram a tornar a próxima temporada "ainda melhor".

True Detective: Night Country representa um marco importante para as estrelas desta série. Jodie Foster garantiu sua primeira indicação ao Emmy com atriz e Kali Reis tornou-se a primeira mulher indígena a ser indicada para Atriz Secundária numa Minissérie, ao lado de Lily Gladstone, que também foi indicada por Debaixo da Ponte, do Hulu.

D'Pharaoh Woon-A-Tai, de Reservation Dogs, torna-se o primeiro ator indígena a ser reconhecido como protagonista com a nomeação para Melhor Ator numa Série de Comédia. O único ator indígena anteriormente nomeado, segundo a Variety, foi August Schellenberg, que recebeu uma nomeação para os Emmy em 2007 pelo seu desempenho como Touro Sentado no filme televisivo Bury My Heart at Wounded Knee, da HBO.

Ripley Netflix

A Netflix tem também uma dupla de concorrentes de peso, com Baby Reindeer a receber 11 nomeações, incluindo a de Melhor Ator para a estrela e criador Richard Gadd, e Ripley, uma versão a preto e branco do romance de Patricia Highsmith "O Talentoso Mr. Ripley", que recebeu 13 nomeações, incluindo as de Andrew Scott e Dakota Fanning.

A Netflix lidera todos os canais com 107 nomeações.

PUBLICIDADE

Aqui está a lista completa dos nomeados para os Emmys de 2024:

Melhor série dramática

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

The Gilded Age (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

Shogun (FX)

Slow Horses (Apple TV+)

O problema dos 3 corpos (Netflix)

Melhor série de comédia

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Calma, Larry (HBO)

Hacks (HBO/Max)

Homicídios ao Domicílio (Hulu)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (FX)

What We Do in the Shadows (FX)

Melhor minissérie ou série antológica

PUBLICIDADE

Baby Reindeer

Fargo

Lições de Química

Ripley

True Detective: Night Country

Melhor atriz numa série dramática

Jennifer Aniston - The Morning Show

Carrie Coon - The Gilded Age

Maya Erskine - Mr. & Mrs. Smith

Anna Sawai - Shōgun

Imelda Staunton - The Crown

Reese Witherspoon - The Morning Show

Melhor ator numa série dramática

Idris Elba - Hijack

Donald Glover - Mr. & Mrs. Smith

Walton Goggins - Fallout

Gary Oldman - Slow Horses

Hiroyuki Sanada - Shōgun

Dominic West - The Crown

Melhor atriz numa série de somédia

Quinta Brunson - Abott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Selena Gomez - Homicídios ao domicílio

Maya Rudolph - Loot

Jean Smark - Hacks

Kristen Wiig - Palm Royale

Melhor ator numa série de comédia

PUBLICIDADE

Matt Berry - What we do in the shadows

Larry David - Calma, Larry

Steve Martin - Homicídios ao Domicílio

Martin Short - Homicídios ao Domicílio

Jeremy Allen White - The Bear

D'Pharaoh Woon-A-Tai - Reservation Dogs

Melhor atriz numa minissérie ou série antológica

Jodie Foster - True Detective: night country

Brie Larson - Lições de Química

Juno Temple - Fargo

Sofia Vergara - Griselda

Naomi Watts - Feud: Capote vs. The Swans

Melhor ator numa minissérie ou série antológica

Matt Bomer - Fellow Travelers

Richard Gadd - Baby Reindeer

Jon Hamm - Fargo

Tom Hollander - Feud: Capote vs. The Swans

Andrew Scott - Ripley

Melhor atriz secundária numa série dramática

Christine Baranski - The Gilded Age

Nicole Beharie - The Morning Show

Elizabeth Debicki - The Crown

Greta Lee - The Morning Show

Lesley Manville - The Crown

Karen Pittman - The Morning Show

Holland Taylor - The Morning Show

Melhor ator secundário numa série dramática

PUBLICIDADE

Tadanobu Asano - Shōgun

Billy Crudup - The Morning Show

Mark Duplass - The Morning Show

Jon Hamm - The Morning Show

Takehiro Hira - Shōgun

Jack Lowden - Slow Horses

Jonathan Pryce - The Crown

Melhor atriz secundária numa série de comédia

Carol Burnett - Palm Royale

Liza Colon-Zayas - O Urso

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph - A Escola Primária de Abbott

Meryl Streep - Homicídios ao Domicílio

Melhor ator secundário numa série de comédia

Lionel Boyce - The Bear

Paul W. Downs - Hacks

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Paul Rudd - Homicídios ao Domicílio

Tyler James Williams - Abbott Elementary

Bowen Yang - Saturday Night Live

Melhor atriz secundária numa minissérie ou série antológica

Dakota Fanning - Ripley

Lily Gladstone - Debaixo da Ponte

Jessica Gunning - Baby Reindeer

Aja Naomi King - Lições de Química

Diane Lane - Feud: Capote vs. The Swans

Nava Mau - Baby Reindeer

Kali Reis - True Detective: Night Country

Melhor ator secundário numa minissérie ou série antológica

PUBLICIDADE

Jonathan Bailey - Fellow Travellers

Robert Downey Jr. - The Sympathizer

Tom Goodman-Hill - Baby Reindeer

John Hawkes - True Detective: Night Country

Lamorne Morris - Fargo

Lewis Pullman - Lições de Química

Treat Williams - Feud: Capote vs. The Swans

Melhor atriz convidada numa série dramática

Michaela Coel - Mr. & Mrs. Smith

Claire Foy - The Crown

Marcia Gay Harden - The Morning Show

Sarah Paulson - Mr. & Mrs. Smith

Parker Posey - Mr. & Mrs. Smith

Melhor ator convidado numa série dramática

Nestor Carbonell - Shōgun

Paul Dano - Mr. & Mrs. Smith

Tracy Letts - Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Jonathan Pryce - Slow Horses

John Turturro - Mr. & Mrs. Smith

Melhor atriz convidada numa série de comédia

Olivia Colman - The Bear

Jamie Lee Curtis - The Bear

Kaitlin Olson - Hacks

Da'Vine Joy Randolph - Homicídios ao Domicílio

Maya Rudolph - Saturday Night Live

Kristen Wiig - Saturday Night Live

Melhor ator convidado numa série de comédia

PUBLICIDADE

Jon Bernthal - The Bear

Matthew Broderick - Homicídios ao Domicílio

Ryan Gosling - Saturday Night Live

Christopher Lloyd - Hacks

Bob Odenkirk - The Bear

Will Poulter - The Bear

Melhor realização numa série dramática

Hiro Murai - Mr. & Mrs. Smith

Frederick E.O. Toye - Shōgun

Saul Metzstein - Slow Horses

Stephen Daldry - The Crown

Mimi Leder - The Morning Show

Salli Richardson-Whitfield - Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Melhor realização numa série de comédia

Randall Einhorn - Abbott Elementary

Lucia Aniello - Hacks

Christohper Storer - The Bear

Ramy Youssef - O Urso

Guy Ritchie - The Gentlemen

Mary Lou Belli - Ms. Pat: um Show de Loucuras

Melhor realização numa minissérie ou série antológica

Weronika Tofilska - Baby Reindeer

Noah Hawley - Fargo

Gus Van Sant - Feud: Capote vs. The Swans

Millicent Shelton - Lições de Química

Steven Zaillian - Ripley

Issa Lopez - True Detective: Night Country

Melhor escrita para uma série dramática

PUBLICIDADE

Fallout

Mr. & Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

The Crown

Melhor escrita para uma série de comédia

Abbott Elementary

Girls5Eva

Hacks

The Bear

The Other Two

O Que Fazemos Nas Sombras

Melhor escrita para uma minissérie ou série antológica

Baby Reindeer

Black Mirror

Fargo

Fellow Travelers

Ripley

True Detective: Night Country

Melhor telefilme

O Último Caso do Sr. Monk: Um Filme de Monk

Quiz Lady

Vermelho, Branco e Sangue Azul

Scoop

Unfrosted: teh Pop-Tart Sttory

Melhor série de entrevistas

PUBLICIDADE

Jimmy Kimmel Live!

Late Night with Seth Meyers

The Daily Show

The Late Show with Stephen Colbert

Melhor série de variedades com guião

Last Week Tonight with John Oliver

Saturday Night Live

Melhor reality show estruturado

Antiques Roadshow

Diners, Drive-Ins And Dives

Love is Blind

Queer Eye

Shark Tank

Melhor reality show não estruturado

Below Deck Down Under

Love On The Spectrum

RuPaul's Drag Race: Untucked

Vanderpump Rules

Welcome To Wrexham

Melhor reality show the competição

PUBLICIDADE

RuPaul's Drag Race

The Amazing Race

Os Traidores

The Voice

Top Chef

Melhor concurso

Celebrity Family Feud

Jeopardy!

Password

O Preço Certo

A Roda da Sorte

Melhor especial de variedades (em direto)

66º Prémio Grammy

76º Prémio Anual Tony

Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show com Usher

The Roast of Tom Brady

Os Óscares

Melhor especial de variedades (pré-gravado)

Billy Joel: The 100th - Live At Madison Square Garden

Dave Chappelle: Sonhador

Dick Van Dyke 98 Years Of Magic

Nikki Glaser: Algum Dia Você Vai Morrer

Trevor Noah: Onde Eu Estava?

Melhor apresentador de reality show

PUBLICIDADE

RuPaul Charles - RuPaul's Drag Race

Daymond John, Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Kevin O'Leary, Robert Herjavec - Shark Tank

Alan Cumming - Os Traidores

Kristen Kish - Top Chef

Jeff Probst - Survivor

Melhor apresentador de concursos

Steve Harvey - Celebrity Family Feud

Ken Jennings - Jeopardy!

Keke Palmer - Password

Jane Lynch - Weakest Link

Pat Sajak - Roda da Sorte

Melhor realização de reality show

Cian O'Clery - Amor no Espectro

Nick Murray - RuPaul's Drag Race

Diccon Ramsay - Squid Game: O Desafio

Ben Archard - Os Traidores

Bryan Rowland - Welcome To Wrexham

Melhor realização de série de variedades

Andy Fisher - Jimmy Kimmel Live!

Liz Patrick - Saturday Night Live

David Paul Meyer - The Daily Show

Jim Hoskinson - The Late Show with Stephen Colbert

Melhor realização de especial de variedades

PUBLICIDADE

Glenn Weiss - 76º Prémio Anual Tony

Stan Lathan - Dave Chappelle: O Sonhador

Russell Norman - Dick Van Dyke 98 Years Of Magic

Hamish Hamilton - Os Óscares

Stephanie Allynne - Tig Notaro: Hello Again

David Paul Meyer - Trevor Noah: Onde Eu Estava?

Melhor escrita para série de variedades

Last week tonight com John Oliver

Saturday Night Live

The Daily Show

Melhor redação para um especial de variedades

Alex Edelman: Just For Us

Jacqueline Novak: Get On Your Knees

John Early: Now More Than Ever

Mike Birbiglia: The Old Man And The Pool

Os Óscares

Melhor programa de animação

Samurai de Olhos Azuis

Bob'sBurgers

Scavengers Reign

Os Simpsons

X-Men '97

Melhor documentário ou especial de não-ficção

PUBLICIDADE

Albert Brooks: Defending My Life

Girls State

Jim Henson Idea Man

Steve! (Martin), documentário em duas partes

A Grande Noite da Pop

Melhor documentário ou série de não-ficção

Beckham

O Lado Sombrio da TV Infantil

STAX: Soulsville U.S.A.

Telemarketing

The Jinx - Parte Dois

Melhor série ou especial de não-ficção

Conan O'Brien Must Go

Finding Your Roots With Henry Louis Gates Jr.

How To With John Wilson

O próximo convidado com David Letterman e John Mulaney

The Reluctant Traveler with Eugene Levy

A 76ª edição dos Prémios Primetime Emmy terá lugar a 15 de setembro no Peacock Theater em Los Angeles.