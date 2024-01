De Euronews

"Succession", "The Bear" e "Beef" foram as grandes vencedoras na cerimónia dos Emmys esta madrugada, em Los Angeles.

Três séries dominaram a cerimónia dos Emmys esta madrugada em Los Angeles. "The Bear" ganhou Melhor Série de comédia, "Succession" ganhou o prémio de Melhor Série de drama e "Beef" de Melhor Minissérie.

"Succession", uma saga da HBO que retrata as intrigas de uma família rica com um impérios nos média, foi a grande vencedora da noite arrecadando seis estatuetas nas principais categorias de drama, incluindo Melhor Série, Melhor Atriz para Sarah Snook, Melhor Ator para Kieran Culkin, Melhor Ator Secundário para Matthew Macfadyen, e Melhor Argumento para Jesse Armstrong.

"The Bear", um drama sobre um restaurante em dificuldades no centro da vida de um chef talentoso, varreu múltiplos prémios na categoria de comédia. Além de Melhor Série, deu a Jeremy Allen White o prémio de Melhor Ator, rendeu a Ayo Edebiri a estatueta de Melhor Atriz Secundária e a Ebon Moss-Bachrach de Melhor Ator Secundário.

"Beef", da plataforma Netflix, foi outra das grandes vencedoras da noite. Levou quase tudo o que importava na categoria de Minissérie, incluindo Melhor Atriz para Ali Wong, Melhor Ator para Steven Yeun, e Melhor Realização e Melhor Argumento para Lee Sung Jin.

Ainda em comédia, Quinta Brunson venceu o Emmy de Melhor Atriz, pelo papel em "Abbott Elementary". Entre as nomeadas estavam ainda Christina Applegate, em "Dead to Me", Rachel Brosnahan, em "The Marvelous Mrs. Maisel", Natasha Lyonne, em "Poker Face", e Jenna Ortega, em "Wednesday".

O pianista e cantor britânico Elton John também conquistou um Emmy na categoria de Melhor Especial de Variedades, graças ao filme concerto "Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", em Los Angeles, juntando-se ao grupo restrito de artistas vencedores dos quatro principais prémios artísticos

Com este reconhecimento, Elton John tornou-se a 19ª pessoa a ganhar pelo menos um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony.